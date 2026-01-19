Fini l'attente : Google permet enfin de forcer Gemini à répondre instantanément
Par Vincent Lautier - Publié le
Google a ajouté un nouveau bouton "Répondre maintenant" à l'interface de son application Gemini. L'idée est d'obtenir une réponse très rapide pour votre question en cours, sans attendre un long processus de réflexion informatique. Pratique, mais pas sans risque.
Le mode de réflexion avancé à bord des modèles Gemini 3 Pro et Gemini 3 Thinking prend le temps d'explorer plusieurs chemins avant de donner une réponse. C'est ce qui leur permet de briller dans les situations complexes, en géométrie ou quand ils compilent du code. Sauf que voilà, cette réflexion prend du temps : jusqu'à présent, les utilisateurs impatients du modèle Gemini n'avaient que deux échappatoires : annuler leur question ou changer pour le modèle Flash, plus rapide mais moins puissant.
Le bouton " Répondre maintenant " est activé quand Gemini réfléchit. Cliquer dessus interrompt l'IA dans son analyse approfondie sans attendre qu'elle vienne prendre une décision sur la meilleure réponse choisir, et donne du coup une réponse immédiatement. Google précise que le modèle n'a pas changé : on reste en Gemini 3 Pro ou Thinking. Mais il n'y a pas cette longue pause entre pensées. La nouvelle fonction remplace " Skip ", et apparaîtra à la fois sur Android comme sur iOS et aussi bien pour les comptes gratuits que payants. Le déploiement est progressif si vous ne l'avez pas encore.
Ce nouveau bouton répond à un besoin simple : tout le monde n'a pas besoin d'une analyse exhaustive pour chaque question. C'est trop long et ennuyeux pour le cas simple de recherche ou la réponse est factuelle et bien documentée. Le mode Thinking de Gemini 3 explore plusieurs pistes à la fois avant de choisir laquelle suivre. une technique qui a du sens pour des recherches complexes. "Répondre maintenant" est du coup une fonctionnalité pratique utile pour les gens qui veulent accéder à un modèle intelligent sans trop attendre.
C'est bien pensé de la part de Google, et pas seulement à cause de l'économie de temps. Au lieu d'obliger les utilisateurs à naviguer entre les modèles, le bouton leur donne carte blanche dans le choix qu'ils opéreront à tel ou tel moment. On peut donc requêter Gemini 3 Pro, constater que le modèle réfléchit trop lentement et estimer pendant qu'il réfléchit qu'il suffirait d'une réponse rapide. Reste à voir si les réponses « interrompues" seront vraiment pertinentes par rapport au mode Flash. Quoi qu'il en soit, c'est un avantage appréciable pour ceux qui trouvent que l'IA pense parfois trop longtemps. La rapidité de réponse de tous les modèles d'IA est d'ailleurs un des principaux enjeux d'évolution d'ailleurs, de nos jours.
