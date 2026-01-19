Fini l'attente : Google permet enfin de forcer Gemini à répondre instantanément

On en dit quoi ?



C'est bien pensé de la part de Google, et pas seulement à cause de l'économie de temps. Au lieu d'obliger les utilisateurs à naviguer entre les modèles, le bouton leur donne carte blanche dans le choix qu'ils opéreront à tel ou tel moment. On peut donc requêter Gemini 3 Pro, constater que le modèle réfléchit trop lentement et estimer pendant qu'il réfléchit qu'il suffirait d'une réponse rapide. Reste à voir si les réponses « interrompues" seront vraiment pertinentes par rapport au mode Flash. Quoi qu'il en soit, c'est un avantage appréciable pour ceux qui trouvent que l'IA pense parfois trop longtemps. La rapidité de réponse de tous les modèles d'IA est d'ailleurs un des principaux enjeux d'évolution d'ailleurs, de nos jours.