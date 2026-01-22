Siri ChatBot sera-t-il payant ?

Un chatbot qui ferait (presque) tout

Au final, l’arrivée d’un Siri façon chatbot ne serait pas qu’une mise à jour de plus : ce serait un vrai virage. Apple pourrait très bien réduire, voire supprimer, l’intégration actuelle de ChatGPT pour reprendre la main sur l’expérience.



Il reste la question la plus sensible : le prix. Faire tourner un assistant IA puissant à l’échelle de l’iPhone coûte cher, alors que Siri a toujours été inclus “gratuitement”. Apple devra donc trouver un équilibre, probablement avec un Siri amélioré pour tous, et une version plus musclée réservée à une offre payante. Si iOS 27 marque vraiment le retour de Siri au centre du jeu, il faudra vite une réponse simple : combien ça va coûter ?

SelonIl pourrait chercher des infos sur le Web, générer du texte et du contenu, créer des images, résumer des documents, analyser des fichiers envoyés par l’utilisateur, contrôler des fonctions sur iPhone, iPad et Mac ou encore s’appuyer sur des infos personnelles et ce qui s’affiche à l’écran pour accomplir des tâches.En clair,, puisqu’Apple pourrait le greffer directement dans tout l’écosystème : Messages, Mail, Notes, Calendrier, Photos, etc.C’est là que l’équation devient délicate pour Apple : il ne s’agirait pas d’une simple app IA utilisée par quelques abonnés, mais potentiellement d’un assistant conversationnel intégré à iOS, iPadOS et macOS, doncCertes, Apple peut déjà exécuter une partie d’Apple Intelligence directement sur iPhone et Mac grâce à ses puces A et M. Mais un vrai Siri chatbot, capable de tenir des conversations longues, de raisonner en profondeur, d’analyser de gros documents ou de générer des images,Selon— ce qui aurait un coût immédiat. Même avec, chaque requête plus complexe (résumé, analyse, génération) mobiliserait des ressources de calcul importantes.Et c’est là le nerf de la guerre :, qui consomme des GPU, des data centers et beaucoup d’énergie. Or Siri a toujours été gratuit : le faire payer serait explosif, mais le financer intégralement pour des centaines de millions d’utilisateurs serait un gouffre.On aurait une, suffisante pour la majorité des usages (questions simples, résumés courts, aide dans les apps) et unevia abonnement, avec accès à un modèle plus performant (meilleur raisonnement, contexte plus long, analyse de gros fichiers, génération plus poussée): 5 Go gratuits, puis un abonnement payant dès qu’on veut de la marge. Siri pourrait suivre exactement la même logique. Un Siri+ pourrait même être inclus dans un bundle type Apple One (ou dans une nouvelle offre Apple Intelligence+).Autre stratégie possible :(voire un an), pour créer une vague d’adoption et faire basculer des utilisateurs qui payent déjà ChatGPT, Claude ou Gemini.Mais ce scénario a un plafond : financer un chatbot premium à l’échelle mondiale, gratuitement, serait un avantage concurrentiel énorme. Mais cela correspondrait aussi à, difficile à soutenir sur le long terme sans une monétisation derrière.Ce serait une manière très agressive d’entrer dans le marché, car les abonnements IA standard tournent quasiment tous autour de. S’il y a une formule payante, elle risque d’être alignée sur le marché aux alentours de cette somme, comme ChatGPT Plus, Gemini Advanced, Claude Pro ou Copilot Pro.