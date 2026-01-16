iOS 26.3 en approche ! Siri Intelligent dans les starting-blocks ?
Par Laurence - Publié le
Avec l'annonce de Siri intelligent pour iOS 26.4, nombreux sont ceux à attendre les prochaines bêtas. Mais avant cela, Apple devrait déployer iOS 26.2.1 à tout moment pour corriger divers bugs, avant de passer à iOS 26.3 d'ici la fin janvier.
Une sortie d’iOS 26.3 attendue fin janvier
Depuis plusieurs années, Apple suit un rythme de publication assez régulier pour ses mises à jour intermédiaires. Les versions iOSx.3 arrivent presque toujours à la même période, généralement fin janvier. Voici les dates de sortie des précédentes mises à jour : le lundi 27 janvier 2023 pour iOS 18.3, lundi 22 janvier 2024 pour iOS 17.3 et lundi 23 janvier 2025 pour iOS 16.3.
D'après nos confrères américains, ces mises à jour x.3 ont plutôt tendance à être déployées une semaine après le Martin Luther King Jr. Day aux États-Unis. Cette année, ce jour férié tombe le 19 janvier, ce qui place logiquement iOS 26.3 autour du lundi 26 janvier. Apple pourrait toujours ajuster légèrement le calendrier, mais le 26 janvier reste l’option la plus probable.
Quelles nouveautés attendues dans iOS 26.3 ?
Généralement, ces troisièmes versions ne sont pas les plus chargées en nouveautés, et iOS 26.3 ne fait pas exception. Après les premières bêtas, les changements notables restent limités. On trouve des ajustements côté fonds d’écran (Météo est désormais séparé de la catégorie Astronomie, et quelques nouvelles variantes météo font leur apparition dans la galerie).
La nouveauté la plus importante reste la nouvelle option de transfert vers Android. En effet, Apple a ajouté un réglage destiné à faciliter le switch d’un iPhone vers un smartphone Android, dans le cadre d’une collaboration Apple/Google. En parallèle, Google travaillerait aussi sur une fonction similaire pour migrer plus facilement vers l'iPhone.
Les utilisateurs européens auront droit à plusieurs ajustements liés à la conformité réglementaire, dont une nouveauté intéressante : le transfert des notifications vers des montres connectées non-Apple Watch. Jusqu’ici, l’Apple Watch reste l’option la plus fluide pour récupérer toutes les notifications de l’iPhone. Mais dans l’UE, Apple devra bientôt permettre à d’autres wearables de bénéficier d’un fonctionnement similaire.
La version publique pourrait intégrer des nouveautés supplémentaires, comme un nouveau fond d’écran Black Unity, et peut-être enfin le chiffrement de bout en bout pour les messages RCS, attendu depuis plusieurs mois.
Qu'en penser ?
Si Apple respecte son calendrier habituel, iOS 26.3 pourrait donc arriver d’ici la fin janvier, avec quelques améliorations ciblées… et surtout une mise à jour qui devrait préparer le terrain pour la suite du cycle iOS 26.