On connait la date de lancement du nouveau Siri !
Par Laurence - Publié le
Un an après les débuts d’Apple Intelligence, Apple avance encore à petits pas. En dehors de quelques nouveautés visibles, elle a surtout donné l’impression de temporiser. Mais 2026 pourrait marquer un vrai changement avec l'arrivée —tardive— de Siri intelligent. Un changement opéré grâce à... Gemini !
Vers une expérience plus cohérente
Dans sa newsletter Power On, Mark Gurman revient sur le partenariat entre Apple et Google afin de mettre les compétences de Gemini au service de Siri, et d'intégrer son assistant
en profondeur, au sein de ses applications, plutôt que de multiplier les mini-chatbots isolés un peu partout.
Selon le journaliste de Bloomberg, Cupertino avait initialement imaginé des expériences
type chatbotintégrées directement dans plusieurs apps : Safari, TV, Santé, Musique, Podcasts… Une approche explosée, avec un assistant contextuel différent selon l’usage. Mais après le départ de John Giannandrea (SVP Machine Learning & AI Strategy), la stratégie aurait été revue.
La nouvelle direction serait plus simple : un Siri central, plus intelligent, et intégré partout, au lieu d’une constellation de bots intégrés un peu partout. Après, c'est un choix plutôt logique : Siri reste la porte d’entrée naturelle sur iPhone, iPad et Mac, et Apple a toujours voulu unifier son expérience utilisateur. En outre, elle a pu observer que ses clients peuvent être plutôt perdus face à la profusion d'IA désormais disponibles.
Apple met sur pause plusieurs projets IA “ambitieux”
En parallèle, le journaliste explique qu'Apple a réduit la voilure sur plusieurs chantiers jugés trop lourds ou trop ambitieux. D'abord, un projet interne baptisé
World Knowledge Answers, qui devait jouer dans la même cour que ChatGPT ou Perplexity, semble avoir été revu à la baisse. Plutôt que d’essayer de rattraper tout le monde sur un terrain où elle est en retard, la firme californienne s'appuierait sur Gemini, une IA parfaitemement opérationnelle.
Même chose côté Safari : Apple travaillait sur une refonte AI-first du navigateur, avec des fonctions capables d’évaluer la fiabilité de sources, de croiser plusieurs documents, et de répondre à des usages qui ressemblent de plus en plus à une recherche conversationnelle. Ce chantier serait aujourd’hui en pause, même si Gurman n’exclut pas un retour avant WWDC 2026. Enfin, elle aurait aussi plusieurs projets IA liés à la santé, comme le nouveau service Health+.
Une annonce imminente : Siri Gemini arriverait dès iOS 26.4
Le point le plus concret du papier, c’est le timing. Mark Gurman affirme qu’Apple serait à moins d’un mois de dévoiler publiquement cette nouvelle version de Siri, avec une annonce prévue dans la seconde moitié de février. Cela pourrait prendre la forme d’un événement discret ou d’un briefing contrôlé, par exemple à New York.
La nouveauté arriverait dans une bêta iOS 26.4 dès le mois prochain, et Apple montrerait une partie des capacités au public. Au programme, Siri deviendrait plus conscient de ce qui est affiché à l'écran, plus
personnel(meilleure compréhension de l’utilisateur), et surtout capable d’agir dans les apps via des actions et automatisations (un vieux rêve, enfin réaliste).
Pourquoi Apple a choisi Google (et pas OpenAI ou Anthropic) ?
Toujours selon Mark Gurman, les modèles Gemini qui alimenteront ces fonctions tourneraient via Private Cloud Compute, l’infrastructure cloud d’Apple, avec une base interne baptisée Apple Foundation Models v10 — et un modèle annoncé à 1,2 trillion de paramètres.
Mais ce n’est qu’un début. Dans iOS 27 et macOS 27, Apple viserait des fonctions beaucoup plus proches d’un vrai assistant conversationnel avancé, avec des modèles “v11” que Gurman compare à un niveau proche de Gemini 3. Et pour ces usages plus lourds, Apple pourrait devoir s’appuyer davantage sur l’infrastructure de Google — ce qui indique déjà une dépendance plus forte qu’aujourd’hui.
Des discussions auraient eu lieu avec Anthropic et OpenAI, mais plusieurs facteurs ont refroidi Cupertino. Anthropic aurait demandé plusieurs milliards de dollars par an sur plusieurs années. OpenAI, de son côté, serait devenu un partenaire
inconfortable: la société recrute chez Apple, et avance sur son propre hardware avec Jony Ive.
Le deal Gemini serait devenu plus simple à défendre après une décision de justice ayant confirmé que le partenariat Apple/Google sur la recherche par défaut n’était pas illégal. Une validation qui, politiquement, change la donne.
Qu'en penser ?
Finalement, Apple semble avoir cessé de vouloir tout faire seule —enfin pour le moment. En 2026, l’IA va s’accélérer, même si cela implique que Gemini vienne supporter Siri. La question est de savoir si Cupertino saura transformer cette dépendance en avantage produit… et surtout si Siri, après des années de promesses, finira réellement par devenir l’assistant que l’iPhone mérite.