On connait la date de lancement du nouveau Siri !

Finalement, Apple semble avoir cessé de vouloir tout faire seule —enfin pour le moment. En 2026, l’IA va s’accélérer, même si cela implique que Gemini vienne supporter Siri. La question est de savoir si Cupertino saura transformer cette dépendance en avantage produit… et surtout si Siri, après des années de promesses, finira réellement par devenir l’assistant que l’iPhone mérite.

Dans sa newsletter, Mark Gurman revient sur le partenariat entre Apple et Google afin de mettre les compétences de Gemini au service de Siri, et d'intégrer son assistant, au sein de ses applications, plutôt que de multiplier les mini-chatbots isolés un peu partout.Selon le journaliste de Bloomberg, Cupertino avait initialement imaginé des expériencesintégrées directement dans plusieurs apps : Safari, TV, Santé, Musique, Podcasts… Une approche explosée, avec un assistant contextuel différent selon l’usage. MaisLa nouvelle direction serait plus simple :. Après, c'est un choix plutôt logique :En outre, elle a pu observer que ses clients peuvent être plutôt perdus face à la profusion d'IA désormais disponibles.En parallèle,. D’abord, un projet interne baptisé, qui devait jouer dans la même cour que ChatGPT ou Perplexity, semble avoir été revu à la baisse. Plutôt que d’essayer de rattraper tout le monde sur un terrain où elle est en retard,Même chose côté Safari :avec des fonctions capables d’évaluer la fiabilité de sources, de croiser plusieurs documents, et de répondre à des usages qui ressemblent de plus en plus à une recherche conversationnelle. Ce chantier serait aujourd’hui en pause, même si Gurman n’exclut pas un retour avant WWDC 2026. Enfin, elle aurait aussi plusieurs projets IA liés à la santé, comme le nouveau service Health+.Mark Gurman affirme qu’Apple serait àavec une annonce prévue dans la seconde moitié de février. Cela pourrait prendre la forme d’un événement discret ou d’un briefing contrôlé, par exemple à New York.La nouveauté arriverait dans une bêta iOS 26.4 dès le mois prochain, et Apple montrerait une partie des capacités au public. Au programme, Siri deviendrait plus conscient de ce qui est affiché à l’écran, plus(meilleure compréhension de l’utilisateur), et surtout capable d’agir dans les apps via des actions et automatisations (un vieux rêve, enfin réaliste).Toujours selon Mark Gurman,, l’infrastructure cloud d’Apple, avec une base interne baptisée Apple Foundation Models v10 — et un modèle annoncé à 1,2 trillion de paramètres.Dans iOS 27 et macOS 27, Apple viserait des fonctions beaucoup plus proches d’un vrai assistant conversationnel avancé, avec des modèles “v11” que Gurman compare à un niveau proche de Gemini 3. Et pour ces usages plus lourds, Apple pourrait devoir s’appuyer davantage sur l’infrastructure de Google — ce qui indique déjà une dépendance plus forte qu’aujourd’hui.Des discussions auraient eu lieu avec Anthropic et OpenAI, mais plusieurs facteurs ont refroidi Cupertino.. OpenAI, de son côté, serait devenu un partenaire: la société recrute chez Apple, et avance sur son propre hardware avec Jony Ive.. Une validation qui, politiquement, change la donne.