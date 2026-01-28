Google contre-attaque avec son abonnement Google AI Plus à moins de 8€
Par Laurence - Publié le
Emboitant le pas à OpenAI et sa nouvelle formule de ChatGPT, voici que débarque Google AI plus. La firme vient d’annoncer l’extension mondiale de Google AI Plus, désormais disponible dans 35 nouveaux pays et territoires afin de rendre ses outils d’IA avancée accessibles à un public plus large, à un tarif présenté comme plus abordable que les offres concurrentes.
Google AI Plus se positionne comme une formule intermédiaire, pensée pour les utilisateurs qui souhaitent exploiter l’IA au quotidien sans basculer vers des offres professionnelles plus coûteuses. L’abonnement donne accès à plusieurs des modèles et services les plus récents de Google, réunis au sein d’une seule offre.
Les abonnés bénéficient notamment de Gemini 3 Pro, la version avancée du modèle conversationnel de Google, ainsi que de Nano Banana Pro, un modèle dédié à la génération d’images directement intégré à l’application Gemini. Ces outils visent aussi bien la productivité que la création de contenus.
Au-delà des modèles conversationnels et visuels, Google AI Plus inclut également Flow, un outil de création vidéo assistée par IA, ainsi que NotebookLM, orienté vers la recherche, l’analyse de documents et l’aide à l’écriture. Ce dernier s’adresse particulièrement aux étudiants, chercheurs et professionnels manipulant de grandes quantités d’informations. L’ensemble constitue une boîte à outils, pensée pour couvrir plusieurs usages clés de l’IA générative, du texte à l’image en passant par la vidéo.
L’abonnement comprend aussi 200 Go de stockage cloud, partageables avec un maximum de cinq membres de la famille, à la manière des offres Google One. Un ajout qui renforce l’attractivité de la formule pour les foyers déjà intégrés à l’écosystème Google.
En nos contrées, Google AI Plus est proposé à 7,99 euros par mois, avec une réduction de 50 % pendant les deux premiers mois pour les nouveaux abonnés (soit moins de 4 euros !). Une stratégie tarifaire clairement offensive, alors que le marché des abonnements IA devient de plus en plus concurrentiel. Notons que les abonnés Google One Premium 2 To dans les pays nouvellement pris en charge verront les avantages de Google AI Plus automatiquement ajoutés à leur compte, sans surcoût, dans les prochains jours.
Avec Google AI Plus, Google cherche à démocratiser l’accès à ses modèles les plus avancés tout en consolidant son écosystème de services. Cette approche, combinant IA, création de contenus et stockage cloud, vise à fidéliser les utilisateurs face à des acteurs comme OpenAI, Microsoft ou Apple, qui structurent eux aussi leurs offres autour d’abonnements. Mais est-ce que cette formule séduira durablement ? Mais une chose est sûre : la bataille de l’IA grand public se joue désormais aussi sur le terrain du prix et de la valeur perçue.
Un abonnement pour centraliser les outils IA de Google
Quelles fonctions pour cet abonnement ?
Qu'en penser ?
