Anthropic dévoile Claude Opus 4.6, une IA encore plus autonome et taillée pour le code
Par Laurence - Publié le
La course à l’intelligence artificielle générative continue de s’accélérer. À peine deux mois après une précédente mise à jour majeure, Anthropic dévoile Claude Opus 4.6, la nouvelle version de son modèle le plus avancé. Une évolution qui vise à renforcer l’autonomie, la fiabilité et les capacités de raisonnement du modèle, notamment pour les développeurs et les usages professionnels.
Un modèle pensé pour travailler plus longtemps… et plus seul
Lors du lancement de la version précédente, Anthropic décrivait déjà Claude Opus comme
le meilleur modèle au monde pour le code, les agents et l’usage informatique. Avec la version 4.6, l’éditeur affirme avoir franchi un nouveau cap.
Claude Opus 4.6 serait capable de planifier plus finement ses actions, de rester concentré plus longtemps sur des tâches complexes et de fonctionner avec moins d’allers-retours avec l’utilisateur. En clair, l’IA gagne en autonomie, ce qui la rend plus efficace dans des projets longs ou complexes.
Des progrès notables pour le développement logiciel
C’est sur le terrain du code que Claude Opus 4.6 affiche ses avancées les plus visibles. Le modèle améliore ainsi la gestion de tâches agentiques prolongées, la fiabilité dans des bases de code volumineuses, et les capacités de relecture, débogage et détection de ses propres erreurs.
Pour la première fois dans la gamme Opus, Claude 4.6 propose une fenêtre de contexte d’un million de tokens, actuellement en bêta. Une caractéristique clé pour analyser de vastes projets, des documents techniques complexes ou de longs historiques de code sans perte de cohérence.
Une IA aussi pensée pour le travail quotidien
Anthropic ne limite pas Claude Opus 4.6 aux seuls développeurs. Le modèle entend aussi s’imposer comme un outil polyvalent pour les tâches professionnelles courantes : analyses financières, recherche, création et manipulation de documents, tableurs ou présentations.
Dans l’environnement Cowork, où Claude peut gérer plusieurs tâches de manière autonome, Opus 4.6 peut combiner ces compétences pour travailler de bout en bout sur des projets complexes, presque comme un assistant numérique dédié.
En parallèle, Anthropic annonce un investissement accru dans ses intégrations bureautiques. Les fonctionnalités liées à Microsoft Excel ont été largement améliorées, tandis qu’une intégration avec PowerPoint fait son apparition en version de prévisualisation. Le but est de de rendre Claude plus utile dans les usages quotidiens des entreprises, en s’insérant directement dans les outils déjà utilisés par les équipes.
Disponibilité et tarifs inchangés
Claude Opus 4.6 est disponible dès à présent sur claude.ai, via l’API d’Anthropic et sur les principales plateformes cloud. Bonne nouvelle pour les développeurs et entreprises déjà clientes : les tarifs restent inchangés. Avec cette nouvelle version, Anthropic confirme sa stratégie : avancer vite, améliorer en profondeur les capacités de raisonnement et d’autonomie de ses modèles, et s’imposer comme une alternative crédible face aux géants du secteur de l’IA générative.