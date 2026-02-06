Anthropic dévoile Claude Opus 4.6, une IA encore plus autonome et taillée pour le code

Un modèle pensé pour travailler plus longtemps… et plus seul

le meilleur modèle au monde pour le code, les agents et l’usage informatique

Des progrès notables pour le développement logiciel

Une IA aussi pensée pour le travail quotidien

Disponibilité et tarifs inchangés



Claude Opus 4.6 est disponible dès à présent sur claude.ai, via l’API d’Anthropic et sur les principales plateformes cloud. Bonne nouvelle pour les développeurs et entreprises déjà clientes : les tarifs restent inchangés. Avec cette nouvelle version, Anthropic confirme sa stratégie : avancer vite, améliorer en profondeur les capacités de raisonnement et d’autonomie de ses modèles, et s’imposer comme une alternative crédible face aux géants du secteur de l’IA générative.

Lors du lancement de la version précédente, Anthropic décrivait déjà Claude Opus comme. Avec la version 4.6, l’éditeur affirme avoir franchi un nouveau cap.Claude Opus 4.6 serait capable de planifier plus finement ses actions, de rester concentré plus longtemps sur des tâches complexes et de fonctionner avec moins d’allers-retours avec l’utilisateur. En clair,Le modèle améliore ainsi la gestion de tâches agentiques, la fiabilité dans des, et les capacités de relecture, débogage et détection de ses propres erreurs.Pour la première fois dans la gamme Opus, Claude 4.6 propose. Une caractéristique clé pour analyser de vastes projets, des documents techniques complexes ou de longs historiques de code sans perte de cohérence.Anthropic ne limite pas Claude Opus 4.6 aux seuls développeurs. Le modèle entend aussi s’imposer comme un: analyses financières, recherche, création et manipulation de documents, tableurs ou présentations.Dans l’environnement Cowork, où Claude peut gérer plusieurs tâches de manière autonome, Opus 4.6 peut combiner ces compétences pour travailler de bout en bout sur des projets complexes, presque comme un assistant numérique dédié.En parallèle,. Les fonctionnalités liées à Microsoft Excel ont été largement améliorées, tandis qu’une intégration avec PowerPoint fait son apparition en version de prévisualisation. Le but est de de rendre Claude plus utile dans les usages quotidiens des entreprises, en s’insérant directement dans les outils déjà utilisés par les équipes.