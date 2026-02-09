Financement de l’IA : la "pub de trop" pour Anthropic et Claude
Finalement, Anthropic a mis un peu d'eau dans son vin et a discrètement modifié sa dernière publicité diffusée lors du Super Bowl, atténuant une pique initialement très explicite envers ses concurrents, et en particulier OpenAI. Un changement révélateur des tensions qui traversent aujourd’hui le secteur de l’IA générative, alors que les modèles économiques des assistants conversationnels restent en pleine construction.
Un slogan revu après une polémique naissante
Quelques jours avant le match, Anthropic avait présenté une série de publicités destinées au Super Bowl. La version originale se terminait par une phrase sans ambiguïté :
Ads are coming to AI. But not to Claude.
Le message a été perçu comme une référence directe aux discussions autour d’une éventuelle intégration de publicité chez OpenAI, notamment pour ChatGPT. Cette formulation n’a pas manqué de faire réagir Sam Altman, qui a publiquement qualifié ces publicités de
clairement malhonnêtes.
Finalement, lors de la diffusion effective pendant le Super Bowl, le slogan a été modifié. La phrase finale affichée à l’écran était désormais, plus soft, dans le thème
il y a un temps pour toutmoins agressif vis-à-vis de son concurrent (
There is a time and place for ads. Your conversations with AI should not be one of them).
Une ligne éditoriale assumée, mais plus prudente
Ce changement n’est pas anodin. Anthropic n’a pas renié le fond de son discours — Claude restera sans publicité — mais a choisi une approche plus consensuelle. Le message ne vise plus une entreprise en particulier, et se concentre sur un principe : les échanges avec une IA doivent rester un espace neutre, protégé de toute influence commerciale.
Cette posture s’inscrit dans la stratégie déjà affichée par la firme, qui martèle depuis plusieurs mois son refus d’introduire des formats publicitaires au cœur des conversations avec Claude. L’entreprise estime que la nature même d’un dialogue avec une IA —souvent personnel, professionnel ou sensible— est incompatible avec des messages commerciaux, même indirects.
qu'en penser ?
L’épisode illustre aussi la rivalité croissante entre les grands acteurs du secteur. À mesure que les assistants IA gagnent en popularité et en usages, la question de leur monétisation devient centrale. Abonnements, licences entreprises, partenariats… et potentiellement publicité : toutes les pistes sont sur la table.
En modifiant son slogan, Anthropic a sans doute cherché à éviter une confrontation publique trop directe avec OpenAI, tout en conservant un positionnement différenciant. Une manière de rappeler ses valeurs sans transformer le Super Bowl en ring médiatique. —surtout que le choix de Bad Bunny avait déjà transformé la scène en arène politique. Mais cette publicité, même édulcorée, a atteint son objectif : mettre le sujet sur la table et... faire parler de Claude.