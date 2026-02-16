Robots humanoïdes : la Chine transforme son Nouvel An lunaire en vitrine technologique
Véritable institution en Chine, le gala du Nouvel An lunaire de la télévision publique n’est pas seulement un divertissement. Diffusé ce lundi et suivi chaque année par des centaines de millions de téléspectateurs, l’événement s’impose de plus en plus comme une vitrine assumée de la stratégie industrielle et technologique de Pékin — cette fois centrée sur les robots humanoïdes et l’avenir de la production manufacturière.
Comparable au Super Bowl aux États-Unis par son audience et son impact culturel, le gala du CCTV a capté près de 79 % de l’audience télévisée en direct l’an dernier. Depuis des décennies, Pékin s’en sert pour mettre en scène ses ambitions technologiques, qu’il s’agisse du spatial, des drones ou de la robotique.
Cette édition mettra en avant quatre jeunes pousses chinoises spécialisées dans les humanoïdes : Unitree Robotics, Galbot, Noetix et MagicLab. Leur présence à l’antenne n’a rien d’anodin : apparaître sur la scène du gala se traduit souvent par des commandes publiques, une attention accrue des investisseurs et un accès facilité au marché.
Derrière les démonstrations spectaculaires — courses, danses synchronisées ou figures d’arts martiaux — se joue un enjeu bien plus stratégique. La Chine place désormais la robotique humanoïde et l’IA au cœur de sa stratégie dite
Selon le cabinet Omdia, la Chine a représenté 90 % des quelque 13 000 robots humanoïdes livrés dans le monde l’an dernier, très loin devant les États-Unis. Morgan Stanley anticipe même un doublement des ventes chinoises dès cette année, à environ 28 000 unités. Une domination qui inquiète ouvertement la concurrence américaine, y compris Elon Musk, qui estime que ses principaux rivaux dans ce domaine seront chinois.
Pour l’instant, les usages restent majoritairement expérimentaux, souvent soutenus par des contrats publics ou des partenariats industriels. Galbot, par exemple, teste ses robots dans les usines du géant des batteries CATL, l’un de ses investisseurs. De son côté, UBTech a déjà déployé des humanoïdes dans des fonctions logistiques à un poste-frontière avec le Vietnam.
Les analystes surveilleront de près les performances diffusées lors du gala : coordination entre plusieurs robots, capacité à récupérer après une erreur, ou encore manipulation fine d’objets — bien plus complexe qu’un salto arrière, même si moins spectaculaire à l’écran.
Comme le résume un consultant en robotique, ce qui distingue la Chine est la connexion directe entre la politique industrielle et le prime time télévisé. Dans un marché encore émergent, la visibilité devient une ressource stratégique à part entière. En transformant un show télévisé en démonstration de puissance technologique, Pékin envoie un message clair : les humanoïdes ne sont pas un gadget, mais un pilier de son futur industriel.
Un show télévisé au service de la politique industrielle
Les humanoïdes, symbole d’une ambition nationale
De la démonstration au déploiement réel
Qu'en penser ?
