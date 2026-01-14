0% technologie américaine : la première IA chinoise entraînée sans aucune puce Nvidia est là
Par Vincent Lautier - Publié le
La startup chinoise Zhipu AI vient de dévoiler GLM-Image, un modèle de génération d'images développé sans la moindre puce américaine. Une étape symbolique dans la guerre technologique sino-américaine.
Zhipu AI a annoncé ce mercredi que son modèle GLM-Image a été entièrement entraîné sur des puces Huawei Ascend, plus précisément sur des serveurs Atlas 800T A2. C'est une première pour un modèle multimodal de ce calibre en Chine. L'entreprise, qui se présente comme l'un des "tigres de l'IA" chinois, utilise aussi le framework MindSpore de Huawei et des processeurs Kunpeng maison. Bref, du 100% chinois de la première à la dernière ligne de code.
Sur le papier, les puces Ascend restent moins puissantes que les GPU Nvidia haut de gamme. Huawei revendique des performances comparables à la génération A100 de Nvidia sur certains benchmarks, mais la série Blackwell reste hors de portée. Sauf que voilà : depuis l'inscription de Zhipu sur la liste noire américaine l'an dernier, l'accès aux puces américaines est devenu un casse-tête. L'entreprise n'a pas vraiment eu le choix et travaille aussi avec Cambricon, autre fabricant chinois de semiconducteurs.
Zhipu a fait ses débuts à la Bourse de Hong Kong le 8 janvier, levant 560 millions de dollars pour une valorisation de 6,5 milliards. L'action a bondi de plus de 80% depuis l'introduction. Et l'annonce de GLM-Image a fait grimper le titre de 17% supplémentaires, à 222,60 dollars hongkongais. Les investisseurs semblent y voir un signal fort : la Chine peut développer une filière IA souveraine. Fondée en 2019 à l'Université Tsinghua, la société compte parmi ses actionnaires Alibaba, Tencent, Meituan et même Saudi Aramco.
C'est quand même un jalon symbolique plus qu'une révolution technique. GLM-Image prouve que la Chine peut se passer des GPU américains pour entraîner des modèles multimodaux, mais la question des performances réelles reste entière. Les puces Ascend font le job pour l'instant, sans pour autant rivaliser avec ce que Nvidia propose de mieux. Le marché boursier, lui, adore ce genre d'annonces patriotiques. Reste à voir si les modèles entraînés sur hardware chinois tiendront la comparaison face aux géants américains quand on regardera les benchmarks de près.
Une indépendance technologique affichée
Zhipu AI a annoncé ce mercredi que son modèle GLM-Image a été entièrement entraîné sur des puces Huawei Ascend, plus précisément sur des serveurs Atlas 800T A2. C'est une première pour un modèle multimodal de ce calibre en Chine. L'entreprise, qui se présente comme l'un des "tigres de l'IA" chinois, utilise aussi le framework MindSpore de Huawei et des processeurs Kunpeng maison. Bref, du 100% chinois de la première à la dernière ligne de code.
Des performances à prouver
Sur le papier, les puces Ascend restent moins puissantes que les GPU Nvidia haut de gamme. Huawei revendique des performances comparables à la génération A100 de Nvidia sur certains benchmarks, mais la série Blackwell reste hors de portée. Sauf que voilà : depuis l'inscription de Zhipu sur la liste noire américaine l'an dernier, l'accès aux puces américaines est devenu un casse-tête. L'entreprise n'a pas vraiment eu le choix et travaille aussi avec Cambricon, autre fabricant chinois de semiconducteurs.
Une entrée en Bourse remarquée
Zhipu a fait ses débuts à la Bourse de Hong Kong le 8 janvier, levant 560 millions de dollars pour une valorisation de 6,5 milliards. L'action a bondi de plus de 80% depuis l'introduction. Et l'annonce de GLM-Image a fait grimper le titre de 17% supplémentaires, à 222,60 dollars hongkongais. Les investisseurs semblent y voir un signal fort : la Chine peut développer une filière IA souveraine. Fondée en 2019 à l'Université Tsinghua, la société compte parmi ses actionnaires Alibaba, Tencent, Meituan et même Saudi Aramco.
On en dit quoi ?
C'est quand même un jalon symbolique plus qu'une révolution technique. GLM-Image prouve que la Chine peut se passer des GPU américains pour entraîner des modèles multimodaux, mais la question des performances réelles reste entière. Les puces Ascend font le job pour l'instant, sans pour autant rivaliser avec ce que Nvidia propose de mieux. Le marché boursier, lui, adore ce genre d'annonces patriotiques. Reste à voir si les modèles entraînés sur hardware chinois tiendront la comparaison face aux géants américains quand on regardera les benchmarks de près.