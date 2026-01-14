0% technologie américaine : la première IA chinoise entraînée sans aucune puce Nvidia est là

On en dit quoi ?



C'est quand même un jalon symbolique plus qu'une révolution technique. GLM-Image prouve que la Chine peut se passer des GPU américains pour entraîner des modèles multimodaux, mais la question des performances réelles reste entière. Les puces Ascend font le job pour l'instant, sans pour autant rivaliser avec ce que Nvidia propose de mieux. Le marché boursier, lui, adore ce genre d'annonces patriotiques. Reste à voir si les modèles entraînés sur hardware chinois tiendront la comparaison face aux géants américains quand on regardera les benchmarks de près.