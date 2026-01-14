Ils foncent dans le béton frais : les vidéos folles des 10 000 robots-livreurs lâchés en Chine

On en dit quoi ?



C'est quand même assez marrant de voir ces petits frigos sur roues foncer tête baissée dans n'importe quel obstacle. Les internautes les ont rebaptisés Roomba géants ou caddies ivres , et on comprend pourquoi. Derrière le mème, il y a une réalité plus factuelle : la Chine teste en conditions réelles ce que l'Occident préfère développer prudemment en environnement contrôlé. Ça donne des vidéos hilarantes, mais aussi des millions de kilomètres de données. On peut se moquer, mais ces petits véhicules livrent visiblement des millions de colis sans problème la plupart du temps.