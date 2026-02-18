Meta sécurise des millions de puces Nvidia pour sa stratégie IA

Grace, Blackwell et Rubin au cœur de l’accord

Meta toujours dépendant de Nvidia, malgré ses ambitions internes

Nvidia sous pression, mais toujours dominant

Des montants vertigineux, dignes d’un programme spatial

Dans le détail, les CPU Vera de nouvelle génération, ainsi que les GPU Blackwell et les futurs Rubin, conçus pour les charges de travail IA les plus intensives. Nvidia souligne qu'il s'agit d'une architecture censée offrir des gains significatifs en performance par watt. Il s'agit d'un point clé alors que la consommation énergétique des data centers IA devient un enjeu stratégique, économique et environnemental. L'accord prévoit par ailleurs, confirmant une collaboration inscrite dans la durée. Si Meta travaille depuis plusieurs années sur ses propres puces IA maison, cette stratégie rencontre des difficultés. D'après le groupe, il ferait face à des limitations, limitant pour l'instant l'adoption de ses solutions internes à grande échelle, qu'il s'agisse de recommandation, de publicité, de modération ou de développement de modèles génératifs. Le fabricant doit composer avec des inquiétudes autour de la dépréciation rapide des puces IA, le recours à des montages financiers complexes pour soutenir l'explosion des investissements, et une concurrence de plus en plus visible. En novembre dernier, AMD a annoncé récemment des accords avec OpenAI et Oracle, renforçant la pression concurrentielle. Ni Meta ni Nvidia n'ont souhaité communiquer le montant de l'accord. Mais les dépenses cumulées en IA cette année de Meta, Microsoft, Google et Amazon dépasseraient le coût total du programme Apollo, qui avait permis à l'humanité de marcher sur la Lune et confirme le rôle central de Nvidia, malgré les velléités d'indépendance de ses plus gros clients. Dans cette bataille, sécuriser dès maintenant la puissance de calcul nécessaire, quitte à repousser encore un peu l'objectif d'une autonomie complète sur le plan matériel.