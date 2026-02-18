En Colombie, une IA au look d'Avatar se présente aux élections législatives

Qu’en penser ?



Plus qu’une réelle alternative politique, Gaitana AI apparaît comme le symptôme d’une époque marquée par la fascination technologique et la fragilité de la confiance citoyenne. Produit soigneusement marketé, elle bénéficie de l’effet d’autorité de la technologie, capable de faire oublier, au moins temporairement, les zones d’ombre de son fonctionnement.



Qu’elle obtienne ou non un siège, cette candidate de pixels et de code aura au moins réussi une chose : poser frontalement la question de la place que nous sommes prêts à accorder à l’intelligence artificielle dans nos démocraties.