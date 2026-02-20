Comment l'ONU compte encadrer l'IA ?

Une commission scientifique internationale pour “l’IA humaine”

Moins de battage médiatiques, plus de politiques solides

Un sommet global, des enjeux universels

Lors duà New Delhi, qui s’est achevé aujourd'hui après plusieurs jours de discussions, l. Le sommet, qui rassemble dirigeants politiques, industriels et experts, vise notamment à réduire l’écart entre les enjeux économiques, sociaux et éthiques posés par les technologies d’IA et les réponses politiques proposées.En marge de ce rendez-vous mondial, l’Assemblée générale des Nations unies a validé, dont l’objectif est d’analyser concrètement les répercussions de l’intelligence artificielle sur les sociétés, les économies et les cadres réglementaires. Cette nouvelle structure, composée d’une, est conçue pour fournir aux États membres des évaluations basées sur des faits et des preuves plutôt que sur des projections ou des discours alarmistes.Selon les responsables onusiens,(GIEC), mais appliqué à l’écosystème de l’IA. Son rôle consistera à clarifier ce que ces systèmes peuvent réellement accomplir, quels risques ils présentent et quelles mesures pourraient être adoptées pour garantir que l’intelligence artificielle reste sous supervision humaine effective.L’intervention d'Antonio Guterres à New Delhi a été marquée par un. Alors que les technologies d’IA continuent d’évoluer rapidement, notamment dans des domaines comme la santé, l’éducation ou la gouvernance, il a souligné l’importance d’élaborer des politiques publiques qui s’appuient sur une connaissance rigoureuse plutôt que sur des spéculations ou des promesses marketing.Les débats ont aussi abordé les risques que l’IA pourrait accroître les inégalités mondiales, si l’accès à cette technologie restait concentré entre les mains de quelques acteurs économiques ou nations très avancées technologiquement.Le sommet de New Delhi a également été l’occasion de rappeler que. L’ONU entend favoriser une approche multilatérale et inclusive qui tienne compte des préoccupations des pays en développement et des différentes cultures politiques et économiques.Si les conclusions finales de la conférence devraient être formalisées dans une déclaration commune, les discussions de ces derniers jours confirment que la question deLe défi reste immense : articuler l’innovation technologique, la protection des droits fondamentaux et l’équité de l’accès à une ressource numérique devenue stratégique.