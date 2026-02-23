Sommet de New Delhi : que prévoit la déclaration sur l'IA ?

Une déclaration internationale sans engagements juridiques

promouvoir une IA sûre, digne de confiance et robuste est essentiel pour instaurer la confiance et maximiser les bénéfices sociaux et économiques

Un cadre basé sur sept piliers d’action

Une déclaration saluée malgré son caractère volontaire

Qu'en penser ?



Le AI Impact Summit 2026, qui a réuni des milliers de participants, incluant des dirigeants politiques et des représentants du secteur technologique, est la première rencontre de ce type organisée dans un pays du Sud global. L’événement a permis de repositionner le débat mondial sur l’IA pour inclure davantage de perspectives du monde en développement, notamment sur l’accès aux technologies, l’éducation et les priorités économiques régionales.

La déclaration publiée samedi dernier à l’issue du sommet précise que. Elle a étésans pour autant imposer d’engagements juridiques contraignants.Les signataires mettent l’accent sur, afin de favoriser la collaboration internationale. D’après le document de la déclaration, le plein potentiel de l’IA ne peut être réalisé que si ses bénéfices sont partagés par l’ensemble de l’humanité.Selon une version officielle de la déclaration publiée par le gouvernement indien, le texte s’articule autourqui définissent des axes de coopération internationale : la démocratisation des ressources IA, une croissance économique et bien-être social, une IA sûre et digne de confiance, une IA pour la science, un accès pour l’autonomisation sociale, le développement des compétences humaines et des systèmes IA résilients, efficaces et innovants.Ce cadre vise à encourager uneentre gouvernements, institutions et secteur privé pour faire de l’IA un moteur de progrès économique, de développement humain et de transformation sociale à l’échelle mondiale.La publication de la déclaration avait initialement été prévue vendredi, mais elle avait été, comme l’a expliqué le ministre indien des Technologies de l’information.Des personnalités internationales, telles que le chercheur en informatique Stuart Russell, ont salué l’initiative en soulignant queToutefois, certains observateurs estiment que l’pourrait limiter l’impact réel de cette déclaration, d’autant que les technologies d’IA continuent de se développer à grande vitesse.