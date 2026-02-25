Apple recrute discrètement un expert en photonique et IA (pour ses lunettes AR ?)
Apple poursuit sa stratégie d’acquisitions ciblées dans l’ombre. La Commission européenne a publié cette semaine une notification révélant qu’en octobre 2025, la firme de Cupertino avait informé Bruxelles de son intention de racheter certains actifs d’invrs.io LLC, ainsi que son unique employé. Après une période d’examen de quatre mois, l’opération est désormais officiellement enregistrée.
Derrière cette structure minimaliste se cache Martin Schubert, fondateur d’invrs.io en 2023, selon son profil LinkedIn. Le chercheur s’est spécialisé dans la conception assistée par intelligence artificielle, avec un accent particulier sur la photonique et l’optique, des domaines clés pour la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les infrastructures de calcul avancées.
Invrs.io développait des frameworks open source dédiés à la recherche en photonique, incluant des outils de simulation standardisés et un système de classement public permettant de comparer les résultats de conception. Il s'agit d'un positionnement très technique, mais potentiellement stratégique pour Apple, notamment dans le cadre de l’évolution de ses produits de réalité mixte.
La Commission européenne vient de préciser qu’invrs.io fournissait des solutions permettant de benchmarker et d’optimiser des designs photoniques complexes. Ces éléments sont susceptibles d’intéresser Apple pour améliorer des composants critiques notamment dans les systèmes optiques du Vision Pro, les futures lunettes AR ou dans les centres de données.
À ce stade, Apple n’a pas communiqué sur le rôle exact confié à Martin Schubert. Son parcours laisse toutefois peu de doute sur l’orientation de ses travaux : il a précédemment travaillé chez Alphabet X, sur des projets de conception photonique pilotée par l’IA, ainsi que chez Meta, autre acteur majeur de la réalité virtuelle.
Cette opération s’inscrit dans une dynamique plus large. Le mois dernier, Apple a officialisé le rachat de Q.ai, une startup israélienne spécialisée dans l’IA appliquée à l’audio. Selon plusieurs sources, la transaction aurait atteint près de 2 milliards de dollars, ce qui en ferait la deuxième plus grosse acquisition de l’histoire d’Apple.
La plus importante reste celle de Beats, rachetée pour 3 milliards de dollars en 2014. Un an plus tard, Apple lançait Apple Music, largement bâti sur les fondations de Beats Music. Alors que pourra-t-elle faire avec ses dernières emplettes ?
Avec invrs.io comme avec Q.ai, Apple confirme une stratégie bien rodée : acquérir des talents et des technologies très ciblés, souvent loin des projecteurs, pour nourrir ses futurs produits. Une approche qui renforce l’idée que les prochaines évolutions d’Apple — qu’elles concernent l’IA, l’optique ou la réalité augmentée — se préparent bien en amont, loin des keynotes.
Une expertise stratégique pour l’AR et le Vision Pro
Une série d’acquisitions IA de plus en plus marquée
Qu'en penser ?
