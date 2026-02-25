Le Pentagone pose un ultimatum à Anthropic sur l’usage militaire de son IA

Une menace aux conséquences industrielles majeures

aucun lien

risque pour les approvisionnements de l’armée américaine

Claude, une IA déjà centrale pour le Pentagone

Des lignes rouges éthiques assumées par Anthropic

Qu’en penser ?



Au-delà du cas Anthropic, cette confrontation soulève une question de fond : jusqu’où les entreprises d’IA peuvent-elles imposer leurs principes éthiques face aux exigences militaires ? Le Pentagone a récemment intensifié ses discussions avec plusieurs acteurs majeurs de l’IA afin d’intégrer leurs technologies dans des réseaux classifiés, souvent en demandant un assouplissement significatif des règles d’usage.



La décision d’Anthropic de maintenir certaines lignes rouges pourrait ainsi créer un précédent, dans un contexte où l’IA est de plus en plus perçue comme un outil stratégique de défense nationale. Reste à savoir si la start-up cédera sous la pression, ou si le gouvernement américain ira jusqu’au bout de sa menace, au risque de fragiliser l’un de ses partenaires technologiques les plus avancés.

L’ultimatum aurait été formulé à l’issue d’une rencontre, mardi, entre Pete Hegseth et Dario Amodei.D’après les autorités américaines, ces garde-fous n’auraientavec des scénarios de surveillance de masse ou d’armes autonomes, une position vivement contestée par la start-up. Le ton s’est depuis durci, au point de fairetels que Huawei ou Kaspersky, déjà présents sur cette liste.En cas de refus, le Pentagone envisagerait de faire inscrire Anthropic sur une liste officielle regroupant les entreprises considérées comme présentant un. Ce dispositif, issu d’une, permettrait d’obliger tous les partenaires industriels du ministère de la Défense à rompre leurs liens avec la société concernée.qui s’est engagée sur des contrats estimés à près de 200 millions de dollars avec l’armée américaine. Elle constituerait également un avertissement des plus explicites adressé à l’ensemble du secteur de l’IA.Paradoxalement,Son modèle Claude, et plus spécifiquement sa déclinaison Claude Gov, est à ce jour le seul grand modèle d’IA autorisé dans certains réseaux classifiés du Pentagone.par sa facilité d’usage et sa capacité à traiter rapidement de grandes quantités d’informations sensibles. Selon plusieurs sources, Claude aurait même été utilisé par des unités spéciales lors d’une opération ayant conduit à la— un épisode qui alimente aujourd’hui les débats internes chez Anthropic.La crispation actuelle trouve son origine dans les restrictions d’usage que la start-up souhaite maintenir. Anthropic aurait accepté, comme d’autres acteurs du secteur, d’, tant que celle-ci reste conforme au droit.En revanche, l’entreprise dirigée par Dario Amodei entendautrement dit le recours à des armes autonomes. Ces limites, cohérentes avec la ligne éthique revendiquée par Anthropic depuis sa création, sont jugées inacceptables par le Pentagone, qui estime qu’elles entravent la liberté opérationnelle de l’armée.