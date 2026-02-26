Burger King : si cette nouveauté arrive en France, ça sera le drame
Par Vincent Lautier - Publié le
Burger King vient de présenter Patty, un assistant vocal développé avec OpenAI et intégré directement dans les casques de ses employés au drive. L'IA écoute chaque échange avec les clients, vérifie si l'employé dit "s'il vous plaît" et "merci", et génère un score de politesse en temps réel. Le système sera déployé dans tous les restaurants américains d'ici fin 2026.
Une IA dans l'oreillette
Patty est la voix du nouveau système BK Assistant. Elle écoute en permanence les conversations au drive et repère des phrases précises : "bienvenue chez Burger King", "s'il vous plaît", "merci". À partir de là, l'IA génère un score de politesse pour chaque employé, consultable par les managers sur un tableau de bord. Le directeur digital de la chaîne, Thibault Roux, a précisé que Burger King a travaillé avec ses franchisés et ses clients pour définir ce que "être aimable" veut dire en termes mesurables.
Pas juste un contrôleur
Les employés peuvent aussi poser des questions à Patty, comme le nombre de tranches de bacon sur un Whopper Maple Bourbon BBQ ou la marche à suivre pour nettoyer la machine à milkshakes. L'IA signale les pannes de machines et les ruptures de stock, et met à jour les menus sur les bornes, le drive et l'application en moins de quinze minutes. Burger King teste aussi la commande vocale automatisée au drive dans quelques restaurants.
Un déploiement rapide
Le système BK Assistant sera déployé dans tous les restaurants Burger King aux États-Unis d'ici fin 2026. La chaîne utilise déjà l'IA en cuisine dans certains pays avec un système qui calcule les quantités d'ingrédients à préparer en temps réel et lance la cuisson au bon moment. Quasiment toutes les commandes passent désormais par un canal numérique, y compris au drive.
On en dit quoi ?
Tout ceci commence à devenir un peu flippant. Avoir une IA dans l'oreille qui note si vous dites merci à un client, c'est quand même un peu particulier. On imagine la pression pour les équipiers qui savent que chaque "merci" est compté. Tout ceci n'est pas encore actif en France, mais on imagine que quand ça arrivera, ça sera forcément un tollé. Après, il faut bien admettre qu'en France, les serveurs sont souvent moins polis que dans les pays anglo-saxons, mais c'est parce qu'on est tous très bougons de nature. Non ?