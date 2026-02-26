Burger King : si cette nouveauté arrive en France, ça sera le drame

On en dit quoi ?



Tout ceci commence à devenir un peu flippant. Avoir une IA dans l'oreille qui note si vous dites merci à un client, c'est quand même un peu particulier. On imagine la pression pour les équipiers qui savent que chaque "merci" est compté. Tout ceci n'est pas encore actif en France, mais on imagine que quand ça arrivera, ça sera forcément un tollé. Après, il faut bien admettre qu'en France, les serveurs sont souvent moins polis que dans les pays anglo-saxons, mais c'est parce qu'on est tous très bougons de nature. Non ?