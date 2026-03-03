TCL Tbot : donneriez-vous à vos enfants un compagnon IA à poser sur un bureau ?
Par Laurence - Publié le
À l’occasion du Mobile World Congress 2026, TCL a présenté un concept inédit dédié à l’univers des enfants : TCL Tbot, un compagnon de bureau intelligent conçu pour prolonger l’expérience des montres connectées pour enfants lorsque celles-ci ne sont plus portées.
Encore à l’état de concept, Tbot illustre néanmoins l’orientation stratégique de TCL en matière d’intelligence artificielle et de connectivité, avec une approche clairement centrée sur l’humain et les usages familiaux.
Les montres connectées pour enfants jouent aujourd’hui un rôle clé dans la communication et la sécurité. Mais elles sont régulièrement retirées, notamment lors de la recharge ou à la maison. C’est précisément dans ces moments que Tbot entre en scène.
Pensé comme un compagnon fixe, posé sur un bureau ou une table de chevet, Tbot vise à assurer une continuité de l’expérience entre l’extérieur et l’intérieur du foyer. Il agit comme un point de relais rassurant, capable de maintenir un lien avec l’enfant et sa famille, même lorsque la montre n’est pas utilisée.
TCL a imaginé Tbot avec un design magnétique, permettant à la fois un positionnement stable et une recharge simplifiée. L’objet se veut discret, familier et non intrusif, loin de l’image parfois anxiogène des technologies connectées. Cette approche vise à intégrer naturellement l’IA dans l’environnement quotidien de l’enfant, sans rupture avec ses habitudes.
TCL insiste sur un point clé : le développement de Tbot s’inscrit dans le respect strict des lois et réglementations en vigueur. Les fonctionnalités d’intelligence artificielle ne seraient activées qu’avec une autorisation explicite, laissant une place centrale au choix et au contrôle parental. Cette philosophie vise à instaurer un climat de confiance, essentiel lorsqu’il s’agit de technologies destinées aux enfants.
Avec Tbot, TCL ne cherche pas à multiplier les écrans ou à surstimuler les enfants, mais plutôt à proposer une présence technologique rassurante, encourageant la curiosité, les habitudes saines et l’autonomie progressive. Même s’il ne s’agit encore que d’un concept, Tbot donne un aperçu intéressant de la manière dont l’IA pourrait s’intégrer de façon plus douce et plus responsable dans le quotidien des familles. Une piste que TCL semble bien décidé à explorer sur le long terme.
Dans sa vision conceptuelle, TCL attribue à Tbot plusieurs rôles complémentaires :
• Assistant intelligent IA, capable d’aider les enfants à structurer leurs routines quotidiennes grâce à des conseils doux et adaptés à leur âge : alarmes de réveil, rappels pour l’heure du coucher ou minuteurs d’étude de type Pomodoro.
• Partenaire d’apprentissage, conçu pour accompagner la découverte de nouveaux sujets, en proposant des contenus et des interactions calibrés selon l’âge et les centres d’intérêt de l’enfant.
• Compagnon de sommeil, favorisant une routine apaisante au moment du coucher, notamment via la narration d’histoires adaptées.
• Assistant de soin parental, permettant aux parents de recevoir, lorsque cela est activé, des notifications et alertes configurables pour rester informés.
