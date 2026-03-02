TCL CrystalClip : des écouteurs à oreille ouverte au design bijou

Le pari de l’oreille ouverte pour un confort permanent

Un objet technologique… et un accessoire de style

Une expérience audio immersive et des appels soignés

IA, assistants vocaux et autonomie record

Prix et disponibilité



Les TCL CrystalClip (version standard) sont disponibles dès mars 2026, à partir de 79 €, et les TCL CrystalClip Édition spéciale Swarovski au deuxième trimestre 2026, à partir de 149 €. Avec les CrystalClip, TCL ne cherche pas seulement à lancer de nouveaux écouteurs, mais à redéfinir l’écoute à oreille ouverte en la rendant plus confortable, plus élégante et plus intelligente. Un positionnement original, à mi-chemin entre audio, bien-être et accessoire de mode.

Avec les CrystalClip, TCL s’inscrit clairement dans la, pensé pour une écoute prolongée sans isolement total. Grâce à la conduction aérienne, ces écouteurs permettent de rester— circulation, annonces publiques ou conversations —ou de ses podcasts.Le maintien repose sur un système à clip, avec une force de serrage maîtrisée (43 g), validée en laboratoire, et une structure en alliage à mémoire de titane,. Chaque écouteur ne pèse que 5,5 grammes et bénéficie d’une certification IPX4, adaptée aux déplacements quotidiens comme aux séances de sport.TCL assume pleinement une approche esthétique et surfe sur la jolie vague des écouteurs open ear qui se portent comme des bijoux d'oreilles et qui entendent brouiller la frontière entre mode et tech.. Cette dimension est encore renforcée par une édition spéciale Swarovski, dotée d’un accessoire détachable orné de cristaux.Cet élément décoratif peut êtrepermettant de personnaliser son style sans compromettre la recharge ni les fonctionnalités.Sur le plan sonore,. L’objectif est de proposer un son riche et équilibré, avec une restitution claire des aigus, des médiums détaillés et des basses renforcées.Pour les appels, TCL mise sur une réduction de bruit ENC à double microphone, afin de conserver des voix intelligibles même dans des environnements bruyants comme les transports ou les cafés.Les CrystalClip ne se limitent pas à l’audio., comme l’interprétation simultanée (via des smartphones et applications TCL compatibles), pensée pour les voyages ou les réunions multilingues.Les écouteurs offrent également un accès rapide aux assistants vocaux, dont Siri,Côté autonomie, TCL annonce jusqu’à 3, avec une charge rapide capable de fournir plusieurs heures de lecture en quelques minutes. La connectivité Bluetooth 5.4, associée à la commutation fluide entre deux appareils, complète l’ensemble.