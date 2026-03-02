TCL CrystalClip : des écouteurs à oreille ouverte au design bijou
Le pari de l’oreille ouverte pour un confort permanent
Avec les CrystalClip, TCL s’inscrit clairement dans la tendance montante du design à oreille ouverte, pensé pour une écoute prolongée sans isolement total. Grâce à la conduction aérienne, ces écouteurs permettent de rester attentif à son environnement — circulation, annonces publiques ou conversations — tout en profitant de sa musique ou de ses podcasts.
Le maintien repose sur un système à clip, avec une force de serrage maîtrisée (43 g), validée en laboratoire, et une structure en alliage à mémoire de titane, conçue pour s’adapter à toutes les morphologies sans pression excessive. Chaque écouteur ne pèse que 5,5 grammes et bénéficie d’une certification IPX4, adaptée aux déplacements quotidiens comme aux séances de sport.
Un objet technologique… et un accessoire de style
TCL assume pleinement une approche esthétique et surfe sur la jolie vague des écouteurs open ear qui se portent comme des bijoux d'oreilles et qui entendent brouiller la frontière entre mode et tech. Les CrystalClip se veulent discrets et élégants, positionnés près de l’oreille comme un bijou technologique. Cette dimension est encore renforcée par une édition spéciale Swarovski, dotée d’un accessoire détachable orné de cristaux.
Cet élément décoratif peut être porté avec les écouteurs ou utilisé séparément, permettant de personnaliser son style sans compromettre la recharge ni les fonctionnalités.
Une expérience audio immersive et des appels soignés
Sur le plan sonore, les TCL CrystalClip embarquent un driver dynamique à double aimantation, associé à une technologie audio spatial 3D. L’objectif est de proposer un son riche et équilibré, avec une restitution claire des aigus, des médiums détaillés et des basses renforcées.
Pour les appels, TCL mise sur une réduction de bruit ENC à double microphone, afin de conserver des voix intelligibles même dans des environnements bruyants comme les transports ou les cafés.
IA, assistants vocaux et autonomie record
Les CrystalClip ne se limitent pas à l’audio. TCL met en avant des fonctionnalités intelligentes alimentées par l’IA, comme l’interprétation simultanée (via des smartphones et applications TCL compatibles), pensée pour les voyages ou les réunions multilingues.
Les écouteurs offrent également un accès rapide aux assistants vocaux, dont Siri, Google Assistant et Google Gemini. Côté autonomie, TCL annonce jusqu’à 36 heures d’écoute au total, avec une charge rapide capable de fournir plusieurs heures de lecture en quelques minutes. La connectivité Bluetooth 5.4, associée à la commutation fluide entre deux appareils, complète l’ensemble.
Prix et disponibilité
Les TCL CrystalClip (version standard) sont disponibles dès mars 2026, à partir de 79 €, et les TCL CrystalClip Édition spéciale Swarovski au deuxième trimestre 2026, à partir de 149 €. Avec les CrystalClip, TCL ne cherche pas seulement à lancer de nouveaux écouteurs, mais à redéfinir l’écoute à oreille ouverte en la rendant plus confortable, plus élégante et plus intelligente. Un positionnement original, à mi-chemin entre audio, bien-être et accessoire de mode.