TCL dévoile un écran AMOLED anti-reflets au MWC, une première sur smartphone
Par Vincent Lautier - Publié le
TCL a présenté au MWC 2026 un prototype d'écran NxtPaper AMOLED, le premier écran anti-reflets AMOLED du marché smartphone. L'écran promet 3 200 nits de luminosité à 120 Hz, un anti-reflets matériel et une réduction de la lumière bleue, le tout sans filtre logiciel. Un premier smartphone équipé de cette dalle est attendu d'ici la fin de l'année, mais TCL ne compte pas partager la technologie.
Le NxtPaper existe depuis quelques années chez TCL, mais il était cantonné aux dalles LCD. L'idée est de proposer un écran plus doux pour les yeux, avec moins de reflets et moins de lumière bleue, un peu comme une liseuse mais en couleur. Avec cette nouvelle génération montrée au MWC de Barcelone, TCL fait passer la technologie sur une dalle AMOLED.
Et ça change pas mal de choses : la luminosité grimpe à 3 200 nits en pic (contre 900 nits sur le NxtPaper 4.0 LCD), le taux de rafraîchissement est de 120 Hz, et la couverture colorimétrique atteint 100 % du DCI-P3. Côté confort, la lumière bleue est réduite à 2,9 % (contre 3,4 % sur la version LCD) et la polarisation circulaire passe de 57 % à 90 %. Le tout grâce à une technique de lithographie nanomatricielle qui permet de réduire les reflets sans passer par un simple filtre logiciel.
En parallèle de ce prototype AMOLED, TCL a aussi présenté le NxtPaper 70 Pro, un smartphone qui utilise la version actuelle de la technologie (NxtPaper 4.0 sur LCD). On a droit à un écran de 6,9 pouces, une puce MediaTek Dimensity 7300, 8 Go de RAM, un capteur photo de 50 mégapixels et une batterie de 5 200 mAh. TCL annonce jusqu'à sept jours d'autonomie en mode Max Ink, qui transforme l'écran en une sorte de liseuse monochrome. Le téléphone est certifié IP68, compatible avec un stylet T-Pen vendu séparément, et il est proposé à 339 euros en 256 Go ou 389 euros en 512 Go. Il est déjà disponible en Europe et arrivera aux États-Unis en avril.
TCL a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de licencier la technologie NxtPaper AMOLED à d'autres fabricants. Le premier smartphone équipé de cette dalle devrait arriver d'ici la fin 2026, sans plus de précisions sur le modèle ou le prix. Pour l'instant, seul un prototype a été montré à la presse lors du MWC, et il faudra patienter pour voir ce que ça donne dans un produit fini.
L'approche de TCL est la bonne : plutôt que de se battre frontalement avec Samsung ou Apple sur la puissance brute des écrans, la marque mise sur le confort visuel. Et sur le papier, les specs du NxtPaper AMOLED sont plutôt chouettes. Attention quand même, TCL annonce parfois des technologies intéressantes qui mettent du temps à arriver dans des appareils concrets. Et le fait de ne pas licencier la technologie limite forcément son impact.
Un anti-reflets matériel sur AMOLED, c'est nouveau
Le NxtPaper existe depuis quelques années chez TCL, mais il était cantonné aux dalles LCD. L'idée est de proposer un écran plus doux pour les yeux, avec moins de reflets et moins de lumière bleue, un peu comme une liseuse mais en couleur. Avec cette nouvelle génération montrée au MWC de Barcelone, TCL fait passer la technologie sur une dalle AMOLED.
Et ça change pas mal de choses : la luminosité grimpe à 3 200 nits en pic (contre 900 nits sur le NxtPaper 4.0 LCD), le taux de rafraîchissement est de 120 Hz, et la couverture colorimétrique atteint 100 % du DCI-P3. Côté confort, la lumière bleue est réduite à 2,9 % (contre 3,4 % sur la version LCD) et la polarisation circulaire passe de 57 % à 90 %. Le tout grâce à une technique de lithographie nanomatricielle qui permet de réduire les reflets sans passer par un simple filtre logiciel.
Le NxtPaper 70 Pro en attendant
En parallèle de ce prototype AMOLED, TCL a aussi présenté le NxtPaper 70 Pro, un smartphone qui utilise la version actuelle de la technologie (NxtPaper 4.0 sur LCD). On a droit à un écran de 6,9 pouces, une puce MediaTek Dimensity 7300, 8 Go de RAM, un capteur photo de 50 mégapixels et une batterie de 5 200 mAh. TCL annonce jusqu'à sept jours d'autonomie en mode Max Ink, qui transforme l'écran en une sorte de liseuse monochrome. Le téléphone est certifié IP68, compatible avec un stylet T-Pen vendu séparément, et il est proposé à 339 euros en 256 Go ou 389 euros en 512 Go. Il est déjà disponible en Europe et arrivera aux États-Unis en avril.
TCL garde la technologie pour ses propres appareils
TCL a confirmé qu'il n'avait pas l'intention de licencier la technologie NxtPaper AMOLED à d'autres fabricants. Le premier smartphone équipé de cette dalle devrait arriver d'ici la fin 2026, sans plus de précisions sur le modèle ou le prix. Pour l'instant, seul un prototype a été montré à la presse lors du MWC, et il faudra patienter pour voir ce que ça donne dans un produit fini.
On en dit quoi ?
L'approche de TCL est la bonne : plutôt que de se battre frontalement avec Samsung ou Apple sur la puissance brute des écrans, la marque mise sur le confort visuel. Et sur le papier, les specs du NxtPaper AMOLED sont plutôt chouettes. Attention quand même, TCL annonce parfois des technologies intéressantes qui mettent du temps à arriver dans des appareils concrets. Et le fait de ne pas licencier la technologie limite forcément son impact.