D’assistant virtuel à assistant visuel : Anthropic transforme son IA Claude
Des réponses plus claires grâce aux visualisations
Avec cette nouveauté, Claude peut produire des visuels personnalisés directement dans ses réponses. Ces éléments peuvent prendre la forme de graphiques, de tableaux, de diagrammes explicatifs et de cartes ou visualisations de données.
Anthropic explique que ces contenus sont générés en utilisant HTML et SVG, et non un système de génération d’images classique. Ils sont également distincts de la fonction Artifacts, qui permet de créer des documents ou du code dans une fenêtre dédiée. Il s'agit de proposer des réponses plus faciles à comprendre et plus structurées, en particulier pour les sujets techniques ou les données complexes.
Des informations concrètes comme la météo ou des recettes
Claude peut également afficher des données du monde réel lorsqu’une recherche web est activée. Par exemple, le chatbot est capable de fournir les conditions météo actuelles et les prévisions pour une ville donnée et des fiches recettes structurées, présentées sous forme de cartes faciles à suivre. Pour le moment, ces visualisations sont disponibles uniquement sur la version desktop, car elles ne sont pas encore correctement affichées dans l’application iOS.
Des interactions plus dynamiques
Anthropic introduit également une nouvelle manière d’interagir avec Claude. Le chatbot peut désormais poser des questions structurées, avec des choix multiples interactifs plutôt que de demander une réponse rédigée. Cette approche permet d’obtenir des réponses plus rapides et plus guidées, notamment pour les demandes complexes ou les étapes d’un processus. Les réponses visuelles et les contenus interactifs sont déployés pour l’ensemble des utilisateurs de Claude, sans restriction particulière.
Avec ces nouvelles capacités, Anthropic cherche à rapprocher son assistant d’un véritable outil pédagogique et analytique, capable non seulement de répondre à des questions, mais aussi d’expliquer visuellement des informations parfois difficiles à interpréter dans un simple texte.
Qu'en penser ?
Cette mise à jour intervient également dans un contexte plus sensible pour Anthropic aux États-Unis. Ces derniers mois, certains modèles d’intelligence artificielle, dont Claude, ont été au cœur de débats politiques autour de la modération des contenus et des biais idéologiques.
Pour Anthropic, l’enjeu est donc double : continuer à faire évoluer Claude sur le plan technologique tout en maintenant une image de modèle fiable et responsable, capable de répondre aux attentes croissantes des régulateurs et des utilisateurs dans un marché de l’IA de plus en plus surveillé.