Des acteurs recrutés pour apprendre les émotions humaines à l’IA

L’IA a besoin de données toujours plus spécialisées

irréguliers

percer l'humain

Des comédiens pour apprendre l’émotion aux machines

Qu'en penser ?



Cette approche soulève toutefois des interrogations. Former des IA va-t-elle amener à remplacer des métiers. Pour certains, l'avenir est bien sombre. Beaucoup de professionnels qui participent à l’entraînement des modèles d’IA se demandent s’ils ne contribuent pas, indirectement, à automatiser une partie de leur propre métier.



Les artistes et acteurs ne sont pas les seuls concernés. Des experts dans des domaines aussi variés que le droit, la médecine ou la recherche scientifique participent déjà à ces programmes d’entraînement.



Pour les entreprises d’IA, ces collaborations sont essentielles pour améliorer la compréhension du langage naturel et des interactions humaines. Mais elles illustrent aussi la vitesse à laquelle l’intelligence artificielle s’étend dans de nouveaux domaines, y compris les plus créatifs.

C’est ce que révèle une, une société spécialisée dans la création de données d’entraînement pour les laboratoires d’intelligence artificielle. L’entreprise collabore notamment avecafin d’améliorer les capacités de leurs modèles.Les modèles d’intelligence artificielle sont souvent décrits comme, comme comprendre le ton d’une conversation ou les subtilités émotionnelles.Pour combler ces lacunes,, souvent produites par des professionnels de différents secteurs. Des sociétés comme Handshake AI, Mercor ou Scale AI recrutent ainsi– chimistes, médecins, juristes ou scénaristes – afin d’entraîner les modèles avec des connaissances réelles issues de leurs métiers.L’été dernier, les besoins de Handshake en données d’entraînement auraient triplé, permettant à l’entreprise d’atteindre un rythme de revenus dépassant les 150 millions de dollars.L’offre d’emploi de Handshake invite ainsi des comédiens, improvisateurs ou artistes de théâtre à participer à un projet collaboratif avec l’un des principaux laboratoires d’IA.Le principe est simple :Ces interactions servent ensuite à entraîner les modèles à reconnaître les émotions, les intentions ou les variations de ton dans une conversation. Il s'agit ici de pousser les modèles à mieux comprendre la communication humaine, notamment dans des situations complexes ou improvisées.