Des acteurs recrutés pour apprendre les émotions humaines à l’IA
Par Laurence - Publié le
L’intelligence artificielle va-t-elle remplacer tous les humains ? On continue de se poser cette question au vu des progrès accomplis et des démarches de plus en plus intrusives pour entrainer les IA. Contexte des Oscars oblige, l'attitude de certaines entreprises n'est pas sans interroger. En effet, elles sont quelques unes à recruter des acteurs, improvisateurs et artistes de scène pour entraîner les modèles d’IA à mieux comprendre les émotions humaines et les nuances du langage.
C’est ce que révèle une offre d’emploi publiée par Handshake AI, une société spécialisée dans la création de données d’entraînement pour les laboratoires d’intelligence artificielle. L’entreprise collabore notamment avec plusieurs grands acteurs afin d’améliorer les capacités de leurs modèles.
Les modèles d’intelligence artificielle sont souvent décrits comme
Pour combler ces lacunes, les entreprises d’IA cherchent désormais des données beaucoup plus spécifiques, souvent produites par des professionnels de différents secteurs. Des sociétés comme Handshake AI, Mercor ou Scale AI recrutent ainsi des milliers d’experts – chimistes, médecins, juristes ou scénaristes – afin d’entraîner les modèles avec des connaissances réelles issues de leurs métiers.
La demande est en forte croissance. L’été dernier, les besoins de Handshake en données d’entraînement auraient triplé, permettant à l’entreprise d’atteindre un rythme de revenus dépassant les 150 millions de dollars.
La nouvelle tendance consiste désormais à intégrer des artistes et des acteurs dans ce processus. L’offre d’emploi de Handshake invite ainsi des comédiens, improvisateurs ou artistes de théâtre à participer à un projet collaboratif avec l’un des principaux laboratoires d’IA.
Le principe est simple : les participants sont mis en relation en visioconférence et reçoivent un scénario ou une situation à jouer ensemble. Ces interactions servent ensuite à entraîner les modèles à reconnaître les émotions, les intentions ou les variations de ton dans une conversation. Il s'agit ici de pousser les modèles à mieux comprendre la communication humaine, notamment dans des situations complexes ou improvisées.
Cette approche soulève toutefois des interrogations. Former des IA va-t-elle amener à remplacer des métiers. Pour certains, l'avenir est bien sombre. Beaucoup de professionnels qui participent à l’entraînement des modèles d’IA se demandent s’ils ne contribuent pas, indirectement, à automatiser une partie de leur propre métier.
Les artistes et acteurs ne sont pas les seuls concernés. Des experts dans des domaines aussi variés que le droit, la médecine ou la recherche scientifique participent déjà à ces programmes d’entraînement.
Pour les entreprises d’IA, ces collaborations sont essentielles pour améliorer la compréhension du langage naturel et des interactions humaines. Mais elles illustrent aussi la vitesse à laquelle l’intelligence artificielle s’étend dans de nouveaux domaines, y compris les plus créatifs.
L’IA a besoin de données toujours plus spécialisées
C’est ce que révèle une offre d’emploi publiée par Handshake AI, une société spécialisée dans la création de données d’entraînement pour les laboratoires d’intelligence artificielle. L’entreprise collabore notamment avec plusieurs grands acteurs afin d’améliorer les capacités de leurs modèles.
Les modèles d’intelligence artificielle sont souvent décrits comme
irréguliers: ils peuvent exceller dans des tâches complexes tout en échouant sur des aspects pourtant simples, comme comprendre le ton d’une conversation ou les subtilités émotionnelles.
percer l'humain
Pour combler ces lacunes, les entreprises d’IA cherchent désormais des données beaucoup plus spécifiques, souvent produites par des professionnels de différents secteurs. Des sociétés comme Handshake AI, Mercor ou Scale AI recrutent ainsi des milliers d’experts – chimistes, médecins, juristes ou scénaristes – afin d’entraîner les modèles avec des connaissances réelles issues de leurs métiers.
La demande est en forte croissance. L’été dernier, les besoins de Handshake en données d’entraînement auraient triplé, permettant à l’entreprise d’atteindre un rythme de revenus dépassant les 150 millions de dollars.
Des comédiens pour apprendre l’émotion aux machines
La nouvelle tendance consiste désormais à intégrer des artistes et des acteurs dans ce processus. L’offre d’emploi de Handshake invite ainsi des comédiens, improvisateurs ou artistes de théâtre à participer à un projet collaboratif avec l’un des principaux laboratoires d’IA.
Le principe est simple : les participants sont mis en relation en visioconférence et reçoivent un scénario ou une situation à jouer ensemble. Ces interactions servent ensuite à entraîner les modèles à reconnaître les émotions, les intentions ou les variations de ton dans une conversation. Il s'agit ici de pousser les modèles à mieux comprendre la communication humaine, notamment dans des situations complexes ou improvisées.
Qu'en penser ?
Cette approche soulève toutefois des interrogations. Former des IA va-t-elle amener à remplacer des métiers. Pour certains, l'avenir est bien sombre. Beaucoup de professionnels qui participent à l’entraînement des modèles d’IA se demandent s’ils ne contribuent pas, indirectement, à automatiser une partie de leur propre métier.
Les artistes et acteurs ne sont pas les seuls concernés. Des experts dans des domaines aussi variés que le droit, la médecine ou la recherche scientifique participent déjà à ces programmes d’entraînement.
Pour les entreprises d’IA, ces collaborations sont essentielles pour améliorer la compréhension du langage naturel et des interactions humaines. Mais elles illustrent aussi la vitesse à laquelle l’intelligence artificielle s’étend dans de nouveaux domaines, y compris les plus créatifs.