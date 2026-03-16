Hollywood fait (un peu) plier ByteDance, qui suspend le lancement mondial de son générateur vidéo IA

On en dit quoi ?



On est clairement dans la même séquence que ce qu'on a vu avec les générateurs d'images il y a deux ans. L'IA avance plus vite que le droit, et les studios se retrouvent à jouer aux pompiers après coup. Seedance 2.0 est quand même un outil impressionnant sur le plan technique, et ByteDance le sait. Le coup de frein est temporaire, on n'a aucun doute là-dessus. Par contre, Disney qui compare ses personnages à des cliparts libres de droits , c'est assez bien trouvé pour décrire la problématique qui secoue tout le milieu en ce moment.