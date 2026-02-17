L'IA de ByteDance reproduit Spider-Man et Dark Vador sans autorisation, Hollywood attaque

On en dit quoi ?



Pour le coup, ByteDance a fait fort. Lancer un outil qui reproduit quasiment à l'identique des personnages sous copyright, à une époque où les procès sur l'IA et le droit d'auteur se multiplient, c'est quand même un peu gonflé. Et le fait que Disney ait déjà un partenariat avec OpenAI montre bien que le problème n'est pas l'IA, mais le fait de ne rien demander à personne. Disney accepte qu'on utilise Spider-Man dans un cadre légal, à condition de signer un accord et surtout de passer à la caisse. ByteDance a préféré sauter cette étape.