Adobe Firefly : l’IA peut désormais apprendre votre style

Une IA capable d’imiter votre signature artistique

Project Moonlight : vers une IA encore plus autonome

Une ouverture à d’autres modèles IA

Le principe est simple. L’IA est ensuite capable de générer de nouvelles créations en respectant les palettes de couleurs, les jeux de lumière, les traits graphiques et les caractéristiques de personnages. Adobe promet ainsi une production à grande échelle sans perdre l’identité visuelle du créateur.Adobe propose actuellement• Photographie : reproduire une ambiance, une lumière ou un style visuel précis• Illustration : générer des images dans un style graphique cohérent• Personnages : maintenir une cohérence visuelle d’un personnage à travers plusieurs scènesPour entraîner le modèle, il faut fournir, avec un style homogène. Ces modèles personnalisés sont pour le moment disponibles en bêta pour les abonnés premium. Chaque entraînement coûte 500 crédits, prélevés sur le quota mensuel de génération. Pour cela, Adobe recommande d’utiliser des images cohérentes, une palette stable et des visuels de bonne qualité, et ce, afin d’obtenir les meilleurs résultats.En parallèle,. Il s’agit de remplacer les prompts par un dialogue naturel avec l’IA.L’utilisateur décrit son objectif, et l’IA exécute les actions, manipule les outils (Photoshop, Express, Acrobat) et propose des ajustements en temps réel. Un pas de plus vers des assistants créatifs autonomes.Adobe annonce également l’intégration de. Une stratégie d’ouverture qui vise à faire de Firefly une plateforme centrale de création.Avec ces modèles personnalisés, Adobe transforme. L’IA ne se contente plus de générer des images : elle apprend désormais à créer comme vous.Une évolution majeure qui pourrait bien redéfinir la production visuelle… à condition de trouver le bon équilibre entre automatisation et identité artistique.