Adobe Firefly : l’IA peut désormais apprendre votre style
Par Laurence - Publié le
Adobe franchit une nouvelle étape dans la création assistée par intelligence artificielle. Avec ses nouveaux modèles personnalisés Firefly, désormais disponibles en bêta publique, l’éditeur permet aux créateurs d’entraîner l’IA pour reproduire leur propre style visuel.
Le principe est simple fournir à Firefly une série d’images pour qu’il apprenne un style spécifique. L’IA est ensuite capable de générer de nouvelles créations en respectant les palettes de couleurs, les jeux de lumière, les traits graphiques et les caractéristiques de personnages. Adobe promet ainsi une production à grande échelle sans perdre l’identité visuelle du créateur.
Adobe propose actuellement trois méthodes d’entraînement :
• Photographie : reproduire une ambiance, une lumière ou un style visuel précis
• Illustration : générer des images dans un style graphique cohérent
• Personnages : maintenir une cohérence visuelle d’un personnage à travers plusieurs scènes
Pour entraîner le modèle, il faut fournir entre 10 et 30 images en bonne résolution (minimum 1024×1024), avec un style homogène. Ces modèles personnalisés sont pour le moment disponibles en bêta pour les abonnés premium. Chaque entraînement coûte 500 crédits, prélevés sur le quota mensuel de génération. Pour cela, Adobe recommande d’utiliser des images cohérentes, une palette stable et des visuels de bonne qualité, et ce, afin d’obtenir les meilleurs résultats.
En parallèle, Adobe dévoile Project Moonlight, une nouvelle interface conversationnelle actuellement en bêta privée. Il s’agit de remplacer les prompts par un dialogue naturel avec l’IA.
L’utilisateur décrit son objectif, et l’IA exécute les actions, manipule les outils (Photoshop, Express, Acrobat) et propose des ajustements en temps réel. Un pas de plus vers des assistants créatifs autonomes.
Adobe annonce également l’intégration de plus de 30 modèles IA dans Firefly, dont des modèles Google, des solutions Runway et les dernières versions des modèles Firefly. Une stratégie d’ouverture qui vise à faire de Firefly une plateforme centrale de création.
Avec ces modèles personnalisés, Adobe transforme Firefly en véritable extension du style des créateurs. L’IA ne se contente plus de générer des images : elle apprend désormais à créer comme vous.
Une évolution majeure qui pourrait bien redéfinir la production visuelle… à condition de trouver le bon équilibre entre automatisation et identité artistique.
Une IA capable d’imiter votre signature artistique
Le principe est simple fournir à Firefly une série d’images pour qu’il apprenne un style spécifique. L’IA est ensuite capable de générer de nouvelles créations en respectant les palettes de couleurs, les jeux de lumière, les traits graphiques et les caractéristiques de personnages. Adobe promet ainsi une production à grande échelle sans perdre l’identité visuelle du créateur.
Adobe propose actuellement trois méthodes d’entraînement :
• Photographie : reproduire une ambiance, une lumière ou un style visuel précis
• Illustration : générer des images dans un style graphique cohérent
• Personnages : maintenir une cohérence visuelle d’un personnage à travers plusieurs scènes
Pour entraîner le modèle, il faut fournir entre 10 et 30 images en bonne résolution (minimum 1024×1024), avec un style homogène. Ces modèles personnalisés sont pour le moment disponibles en bêta pour les abonnés premium. Chaque entraînement coûte 500 crédits, prélevés sur le quota mensuel de génération. Pour cela, Adobe recommande d’utiliser des images cohérentes, une palette stable et des visuels de bonne qualité, et ce, afin d’obtenir les meilleurs résultats.
Project Moonlight : vers une IA encore plus autonome
En parallèle, Adobe dévoile Project Moonlight, une nouvelle interface conversationnelle actuellement en bêta privée. Il s’agit de remplacer les prompts par un dialogue naturel avec l’IA.
L’utilisateur décrit son objectif, et l’IA exécute les actions, manipule les outils (Photoshop, Express, Acrobat) et propose des ajustements en temps réel. Un pas de plus vers des assistants créatifs autonomes.
Une ouverture à d’autres modèles IA
Adobe annonce également l’intégration de plus de 30 modèles IA dans Firefly, dont des modèles Google, des solutions Runway et les dernières versions des modèles Firefly. Une stratégie d’ouverture qui vise à faire de Firefly une plateforme centrale de création.
Avec ces modèles personnalisés, Adobe transforme Firefly en véritable extension du style des créateurs. L’IA ne se contente plus de générer des images : elle apprend désormais à créer comme vous.
Une évolution majeure qui pourrait bien redéfinir la production visuelle… à condition de trouver le bon équilibre entre automatisation et identité artistique.