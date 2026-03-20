Google prépare une app Gemini dédiée au Mac

Une vraie app Mac enfin en préparation

avec uniquement les fonctionnalités essentielles

“Desktop Intelligence” : Gemini pourrait voir votre écran

Une réponse à la concurrence

Qu'en penser ?



Avec une application dédiée et des fonctionnalités comme Desktop Intelligence, Google pourrait transformer Gemini en véritable assistant de bureau. Mais jusqu’où ira cette intégration et comment les utilisateurs accueilleront une IA capable de voir leur écran ?

Jusqu’ici, les utilisateurs Mac devaient passer parpour accéder à Gemini. Un retard notable face à la concurrence, alors que des solutions comme ChatGPT ou Claude proposent déjà des applications natives.Avec cette nouvelle app, Google entend combler ce manque et. Selon les premiers retours, l’interface serait proche de celle déjà connue sur iPhone et iPad.Dans un message adressé aux testeurs, l’entreprise précise qu’il s’agit d’une version préliminaire. Toutes les capacités de Gemini ne sont donc pas encore disponibles, ce qui laisse présager une évolution progressive avant un lancement grand public.L’un des éléments les plus intéressants concerne une fonctionnalité en développement baptisée. Elle devrait permettre à Gemini d’accéder au contenu affiché à l’écran pour mieux comprendre le contexte.Concrètement, cela pourrait permettre à l’IA d'analyser les applications ouvertes, d'interagir avec des documents, de proposer des réponses plus pertinentes et d'automatiser certaines tâches.Aujourd’hui, OpenAI propose une app ChatGPT sur Mac et Anthropic propose également Claude en version desktop. Gemini, lui, restait cantonné au navigateur. Cette nouvelle app pourrait donc devenir un élément clé de la stratégie de Google pour s’imposer sur les ordinateurs.Pour le moment,. Mais ce test bêta confirme que Google prépare activement son arrivée sur macOS.