Google prépare une app Gemini dédiée au Mac
Par Laurence - Publié le
Après Siri, Google part à la conquête du Mac. Selon Bloomberg, le groupe teste actuellement une application native Gemini pour macOS, encore en version bêta et réservée à un cercle restreint d’utilisateurs.
Jusqu’ici, les utilisateurs Mac devaient passer par une version web pour accéder à Gemini. Un retard notable face à la concurrence, alors que des solutions comme ChatGPT ou Claude proposent déjà des applications natives.
Avec cette nouvelle app, Google entend combler ce manque et offrir une expérience plus intégrée à macOS. Selon les premiers retours, l’interface serait proche de celle déjà connue sur iPhone et iPad.
Google reste prudent. Dans un message adressé aux testeurs, l’entreprise précise qu’il s’agit d’une version préliminaire
L’un des éléments les plus intéressants concerne une fonctionnalité en développement baptisée Desktop Intelligence. Elle devrait permettre à Gemini d’accéder au contenu affiché à l’écran pour mieux comprendre le contexte.
Concrètement, cela pourrait permettre à l’IA d'analyser les applications ouvertes, d'interagir avec des documents, de proposer des réponses plus pertinentes et d'automatiser certaines tâches. Cette approche rappelle les ambitions d’assistants IA plus avancés, capables de s’intégrer directement dans l’environnement de travail.
Google rattrape ici un retard évident. Aujourd’hui, OpenAI propose une app ChatGPT sur Mac et Anthropic propose également Claude en version desktop. Gemini, lui, restait cantonné au navigateur. Cette nouvelle app pourrait donc devenir un élément clé de la stratégie de Google pour s’imposer sur les ordinateurs.
Pour le moment, aucune date de lancement officiel n’a été annoncée. Mais ce test bêta confirme que Google prépare activement son arrivée sur macOS.
Avec une application dédiée et des fonctionnalités comme Desktop Intelligence, Google pourrait transformer Gemini en véritable assistant de bureau. Mais jusqu’où ira cette intégration et comment les utilisateurs accueilleront une IA capable de voir leur écran ?
Une vraie app Mac enfin en préparation
Jusqu’ici, les utilisateurs Mac devaient passer par une version web pour accéder à Gemini. Un retard notable face à la concurrence, alors que des solutions comme ChatGPT ou Claude proposent déjà des applications natives.
Avec cette nouvelle app, Google entend combler ce manque et offrir une expérience plus intégrée à macOS. Selon les premiers retours, l’interface serait proche de celle déjà connue sur iPhone et iPad.
Google reste prudent. Dans un message adressé aux testeurs, l’entreprise précise qu’il s’agit d’une version préliminaire
avec uniquement les fonctionnalités essentielles. Toutes les capacités de Gemini ne sont donc pas encore disponibles, ce qui laisse présager une évolution progressive avant un lancement grand public.
“Desktop Intelligence” : Gemini pourrait voir votre écran
L’un des éléments les plus intéressants concerne une fonctionnalité en développement baptisée Desktop Intelligence. Elle devrait permettre à Gemini d’accéder au contenu affiché à l’écran pour mieux comprendre le contexte.
Concrètement, cela pourrait permettre à l’IA d'analyser les applications ouvertes, d'interagir avec des documents, de proposer des réponses plus pertinentes et d'automatiser certaines tâches. Cette approche rappelle les ambitions d’assistants IA plus avancés, capables de s’intégrer directement dans l’environnement de travail.
Une réponse à la concurrence
Google rattrape ici un retard évident. Aujourd’hui, OpenAI propose une app ChatGPT sur Mac et Anthropic propose également Claude en version desktop. Gemini, lui, restait cantonné au navigateur. Cette nouvelle app pourrait donc devenir un élément clé de la stratégie de Google pour s’imposer sur les ordinateurs.
Pour le moment, aucune date de lancement officiel n’a été annoncée. Mais ce test bêta confirme que Google prépare activement son arrivée sur macOS.
Qu'en penser ?
Avec une application dédiée et des fonctionnalités comme Desktop Intelligence, Google pourrait transformer Gemini en véritable assistant de bureau. Mais jusqu’où ira cette intégration et comment les utilisateurs accueilleront une IA capable de voir leur écran ?