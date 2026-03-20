ChatGPT sur iPhone : Apple gagne 900 millions sans créer d’IA
Par Laurence - Publié le
L’intelligence artificielle n’est pas seulement un enjeu technologique pour Apple : c’est déjà une machine à cash. Selon une nouvelle étude, les applications d’IA générative auraient généré des centaines de millions de dollars de commissions sur l’App Store en 2025.
D’après les données d’AppMagic relayées par le Wall Street Journal, les revenus d’Apple issus des apps d’IA générative ont presque triplé en quelques mois : de 35 millions de dollars en janvier 2025 à 101 millions de dollars en août 2025. La progression est spectaculaire, avant un léger ralentissement lié à la baisse des téléchargements de certaines apps, notamment ChatGPT.
Mais ChatGPT domine très largement ce marché. À lui seul, le chatbot d’OpenAI représenterait près de 75 % des commissions générées par les apps d’IA sur l’App Store. Très loin derrière, on retrouve Grok (xAI) avec environ 5 %.
Au total, Apple aurait ainsi encaissé près de 900 millions de dollars en commissions en 2025 sur ce segment. Un paradoxe intéressant : Apple gagne énormément d’argent avec des technologies… qu’elle ne développe pas elle-même.
Contrairement à Google, OpenAI ou Anthropic, Apple n’investit pas (encore) des centaines de milliards dans les modèles d’IA géants et les data centers. Elle a adopté une stratégie bien différente : elle mise sur l’IA embarquée (on-device) et non sur les serveurs, afin d'exploiter les données personnelles stockées sur l’iPhone (sans les sortir).
Pour cela, elle compte sur elle-même et s’appuie sur ses propres puces Apple Silicon En parallèle, Apple prépare une évolution majeure de Siri, qui pourrait s’appuyer en partie sur Gemini, le modèle de Google.
Mais le plus caustique dans tout cela est que Google pourrait bien financier cette structure. Selon Bloomberg, l’accord entre Apple et Google autour de Gemini représenterait environ 1 milliard de dollars par an.
Or, une partie de cette somme pourrait être indirectement financée par les revenus générés sur l’App Store par des apps concurrentes de Google, comme ChatGPT. Une double peine : Google paie Apple pour intégrer son IA et Apple gagne déjà de l’argent grâce aux rivaux de Google !
Malgré la course aux modèles, Apple conserve un avantage clé : le contrôle du hardware et de la distribution. Peu importe la sophistication des IA, elles passent massivement par l’iPhone et donc par l’App Store. Sans même dominer technologiquement l’IA, Apple s’impose déjà comme l’un de ses grands gagnants économiques. En contrôlant l’accès aux utilisateurs via l’iPhone, la firme transforme la révolution de l’IA en nouvelle rente… tout en laissant les autres assumer les coûts colossaux de son développement.
Une croissance fulgurante portée par ChatGPT
D’après les données d’AppMagic relayées par le Wall Street Journal, les revenus d’Apple issus des apps d’IA générative ont presque triplé en quelques mois : de 35 millions de dollars en janvier 2025 à 101 millions de dollars en août 2025. La progression est spectaculaire, avant un léger ralentissement lié à la baisse des téléchargements de certaines apps, notamment ChatGPT.
Mais ChatGPT domine très largement ce marché. À lui seul, le chatbot d’OpenAI représenterait près de 75 % des commissions générées par les apps d’IA sur l’App Store. Très loin derrière, on retrouve Grok (xAI) avec environ 5 %.
Au total, Apple aurait ainsi encaissé près de 900 millions de dollars en commissions en 2025 sur ce segment. Un paradoxe intéressant : Apple gagne énormément d’argent avec des technologies… qu’elle ne développe pas elle-même.
Une stratégie à contre-courant des géants de l’IA
Contrairement à Google, OpenAI ou Anthropic, Apple n’investit pas (encore) des centaines de milliards dans les modèles d’IA géants et les data centers. Elle a adopté une stratégie bien différente : elle mise sur l’IA embarquée (on-device) et non sur les serveurs, afin d'exploiter les données personnelles stockées sur l’iPhone (sans les sortir).
Pour cela, elle compte sur elle-même et s’appuie sur ses propres puces Apple Silicon En parallèle, Apple prépare une évolution majeure de Siri, qui pourrait s’appuyer en partie sur Gemini, le modèle de Google.
Mais le plus caustique dans tout cela est que Google pourrait bien financier cette structure. Selon Bloomberg, l’accord entre Apple et Google autour de Gemini représenterait environ 1 milliard de dollars par an.
Or, une partie de cette somme pourrait être indirectement financée par les revenus générés sur l’App Store par des apps concurrentes de Google, comme ChatGPT. Une double peine : Google paie Apple pour intégrer son IA et Apple gagne déjà de l’argent grâce aux rivaux de Google !
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Malgré la course aux modèles, Apple conserve un avantage clé : le contrôle du hardware et de la distribution. Peu importe la sophistication des IA, elles passent massivement par l’iPhone et donc par l’App Store. Sans même dominer technologiquement l’IA, Apple s’impose déjà comme l’un de ses grands gagnants économiques. En contrôlant l’accès aux utilisateurs via l’iPhone, la firme transforme la révolution de l’IA en nouvelle rente… tout en laissant les autres assumer les coûts colossaux de son développement.