ChatGPT sur iPhone : Apple gagne 900 millions sans créer d’IA

qu'en penser ?



Malgré la course aux modèles, Apple conserve un avantage clé : le contrôle du hardware et de la distribution. Peu importe la sophistication des IA, elles passent massivement par l’iPhone et donc par l’App Store. Sans même dominer technologiquement l’IA, Apple s’impose déjà comme l’un de ses grands gagnants économiques. En contrôlant l’accès aux utilisateurs via l’iPhone, la firme transforme la révolution de l’IA en nouvelle rente… tout en laissant les autres assumer les coûts colossaux de son développement.