Au Vénézuela, des chiens robots patrouillent désormais dans les rues

Des policiers pas comme les autres

Chacao, laboratoire de la “smart city” latino-américaine

Qu'en penser ?



Mais ces nouvelles recrues ne sont pas sans soulever de nombreuses interrogations : jusqu’où peut aller la surveillance automatisée ? Quel cadre légal pour ces machines ? Quelle place pour l’humain (ou le canin) dans ce type de dispositif ? Les chiens robots incarnent une évolution majeure de la sécurité urbaine, mais aussi un défi en matière de vie privée et d’acceptabilité sociale.



Avec Turbo et Voltio, Caracas expérimente une nouvelle génération de surveillance connectée. Une chose est sûre : la robotique et l’intelligence artificielle s’invitent désormais dans l’espace public… et pourraient bien redéfinir la notion même de sécurité dans les villes.

Ces robots quadrupèdes, capables de se déplacer de manière autonome, ont suscité la curiosité — et parfois l’inquiétude — des habitants.et surveiller l’espace public grâce à leurs capteurs et caméras embarqués.Ce type de machine n’est plus de la science-fiction. Les chiens robots combinent aujourd’huipour analyser leur environnement en temps réel et se déplacer de manière autonome.Ce déploiement ne doit rien au hasard. Chacao, l’un des quartiers les plus aisés de Caracas, abrite. La municipalité entend s’imposer comme un terrain d’expérimentation pour la sécurité intelligente en Amérique latine.Les autorités locales présentent d’ailleurs cette initiative comme. Il s'agit ici de combiner présence policière visible et technologies de surveillance avancées, dans un contexte oùSi l’initiative peut surprendre, elle s’inscrit dans une tendance plus large. Les chiens robots sont déjà utilisés dans, l’inspection industrielle ou encore les interventions en zones dangereuses.. À Caracas, Turbo et Voltio pourraient ainsi intervenir dans des zones difficiles d’accès ou potentiellement dangereuses, tout en fournissant des données en temps réel aux autorités.