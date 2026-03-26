Au Vénézuela, des chiens robots patrouillent désormais dans les rues
Par Laurence - Publié le
La sécurité urbaine prend un tournant des plus futuristes au Venezuela. Dans la municipalité de Chacao, à Caracas, deux nouveaux agents très particuliers ont fait leur apparition : Turbo et Voltio, des chiens robots dopés à l’intelligence artificielle, désormais chargés de missions de surveillance et de patrouille.
Ces robots quadrupèdes, capables de se déplacer de manière autonome, ont suscité la curiosité — et parfois l’inquiétude — des habitants. Leur mission est en effet de renforcer la présence policière dans certains quartiers et surveiller l’espace public grâce à leurs capteurs et caméras embarqués.
Ce type de machine n’est plus de la science-fiction. Les chiens robots combinent aujourd’hui capteurs, caméras et algorithmes d’IA pour analyser leur environnement en temps réel et se déplacer de manière autonome.
Ce déploiement ne doit rien au hasard. Chacao, l’un des quartiers les plus aisés de Caracas, abrite centres financiers, hôtels et centres commerciaux. La municipalité entend s’imposer comme un terrain d’expérimentation pour la sécurité intelligente en Amérique latine.
Les autorités locales présentent d’ailleurs cette initiative comme une première dans la région. Il s'agit ici de combiner présence policière visible et technologies de surveillance avancées, dans un contexte où la sécurité reste un enjeu politique majeur.
Si l’initiative peut surprendre, elle s’inscrit dans une tendance plus large. Les chiens robots sont déjà utilisés dans plusieurs secteurs pour la surveillance de sites sensibles, l’inspection industrielle ou encore les interventions en zones dangereuses.
Leur capacité à patrouiller sans risque humain en font des outils particulièrement attractifs pour les forces de sécurité. À Caracas, Turbo et Voltio pourraient ainsi intervenir dans des zones difficiles d’accès ou potentiellement dangereuses, tout en fournissant des données en temps réel aux autorités.
Mais ces nouvelles recrues ne sont pas sans soulever de nombreuses interrogations : jusqu’où peut aller la surveillance automatisée ? Quel cadre légal pour ces machines ? Quelle place pour l’humain (ou le canin) dans ce type de dispositif ? Les chiens robots incarnent une évolution majeure de la sécurité urbaine, mais aussi un défi en matière de vie privée et d’acceptabilité sociale.
Avec Turbo et Voltio, Caracas expérimente une nouvelle génération de surveillance connectée. Une chose est sûre : la robotique et l’intelligence artificielle s’invitent désormais dans l’espace public… et pourraient bien redéfinir la notion même de sécurité dans les villes.
Des policiers pas comme les autres
Ces robots quadrupèdes, capables de se déplacer de manière autonome, ont suscité la curiosité — et parfois l’inquiétude — des habitants. Leur mission est en effet de renforcer la présence policière dans certains quartiers et surveiller l’espace public grâce à leurs capteurs et caméras embarqués.
Ce type de machine n’est plus de la science-fiction. Les chiens robots combinent aujourd’hui capteurs, caméras et algorithmes d’IA pour analyser leur environnement en temps réel et se déplacer de manière autonome.
Chacao, laboratoire de la “smart city” latino-américaine
Ce déploiement ne doit rien au hasard. Chacao, l’un des quartiers les plus aisés de Caracas, abrite centres financiers, hôtels et centres commerciaux. La municipalité entend s’imposer comme un terrain d’expérimentation pour la sécurité intelligente en Amérique latine.
Les autorités locales présentent d’ailleurs cette initiative comme une première dans la région. Il s'agit ici de combiner présence policière visible et technologies de surveillance avancées, dans un contexte où la sécurité reste un enjeu politique majeur.
Si l’initiative peut surprendre, elle s’inscrit dans une tendance plus large. Les chiens robots sont déjà utilisés dans plusieurs secteurs pour la surveillance de sites sensibles, l’inspection industrielle ou encore les interventions en zones dangereuses.
Leur capacité à patrouiller sans risque humain en font des outils particulièrement attractifs pour les forces de sécurité. À Caracas, Turbo et Voltio pourraient ainsi intervenir dans des zones difficiles d’accès ou potentiellement dangereuses, tout en fournissant des données en temps réel aux autorités.
Qu'en penser ?
Mais ces nouvelles recrues ne sont pas sans soulever de nombreuses interrogations : jusqu’où peut aller la surveillance automatisée ? Quel cadre légal pour ces machines ? Quelle place pour l’humain (ou le canin) dans ce type de dispositif ? Les chiens robots incarnent une évolution majeure de la sécurité urbaine, mais aussi un défi en matière de vie privée et d’acceptabilité sociale.
Avec Turbo et Voltio, Caracas expérimente une nouvelle génération de surveillance connectée. Une chose est sûre : la robotique et l’intelligence artificielle s’invitent désormais dans l’espace public… et pourraient bien redéfinir la notion même de sécurité dans les villes.