L'Europe ne veut pas de Friend, ce collier doté d'une IA !

Qu’en penser ?



Ce collier illustre parfaitement les limites actuelles de l’IA dans la vie quotidienne. Si la promesse d’un assistant omniprésent peut séduire, la question du consentement reste centrale — et particulièrement sensible en Europe.



Le report du lancement montre que les règles européennes, souvent critiquées pour leur rigidité, jouent ici un rôle de garde-fou face à des innovations potentiellement invasives. Dans ce contexte, les entreprises technologiques doivent désormais intégrer ces contraintes dès la conception de leurs produits.



Plus largement, ce type d’objet pose une question de fond : jusqu’où sommes-nous prêts à accepter que nos conversations soient analysées, même au nom de la praticité ?