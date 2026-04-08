Hitachi et MOL veulent transformer de vieux bateaux en data centers flottants
Par Vincent Lautier - Publié le
Le géant japonais Hitachi et l'armateur Mitsui OSK Lines viennent de signer un accord pour convertir des navires d'occasion en data centers flottants. Le premier déploiement est prévu pour 2027, au Japon, en Malaisie et aux États-Unis. L'objectif : répondre à la demande croissante de l'IA sans construire sur terre.
L'idée part d'un constat assez simple : les data centers ont besoin de beaucoup d'espace et de beaucoup de refroidissement, et les terrains disponibles se raréfient dans les grandes métropoles. Du coup, MOL et Hitachi proposent de réutiliser des navires en fin de carrière, comme des transporteurs de voitures, pour y installer des serveurs. Un car carrier offre environ 54 000 m2 de surface utile, ce qui rivalise avec les plus gros data centers terrestres du Japon.
MOL se charge de la conversion des navires, des négociations avec les ports et de la logistique. Hitachi et sa filiale Hitachi Systems gèrent la partie technique : conception du data center, infrastructure informatique, et gestion des clients.
C'est l'argument principal du projet. Les serveurs dédiés à l'IA chauffent beaucoup, et les refroidir coûte cher. En plaçant les serveurs sur un bateau, on utilise l'eau de mer comme système de refroidissement, une ressource gratuite et disponible partout. Ca permet aussi de raccourcir les délais de construction par rapport à un data center classique, et de déplacer l'infrastructure si besoin.
D'autres acteurs travaillent sur des concepts proches. La société chinoise HiCloud a développé un data center offshore connecté à un parc éolien au large de Shanghai. Et Aikido Technologies prévoit d'installer des serveurs dans les structures sous-marines de ses plateformes éoliennes.
Les deux entreprises vont mener des études de faisabilité sur la demande, les spécifications techniques et les procédures d'exploitation. Le premier data center flottant opérationnel est visé pour 2027. Les marchés ciblés sont le Japon, la Malaisie et les États-Unis, trois pays où la demande en capacité de calcul pour l'IA explose.
C'est quand même un drôle de concept : des vieux navires reconvertis en fermes de serveurs qui flottent dans un port. Mais la logique tient la route. Le foncier manque, l'IA consomme toujours plus de puissance de calcul, et l'eau de mer est un refroidisseur gratuit. Si le premier déploiement fonctionne, on imagine bien que d'autres suivront. Maintenant, est-ce qu'on est sûr que c'est une bonne idée de réchauffer la mer avec des serveurs IA flottants ?
Des bateaux reconvertis en fermes de serveurs
L'idée part d'un constat assez simple : les data centers ont besoin de beaucoup d'espace et de beaucoup de refroidissement, et les terrains disponibles se raréfient dans les grandes métropoles. Du coup, MOL et Hitachi proposent de réutiliser des navires en fin de carrière, comme des transporteurs de voitures, pour y installer des serveurs. Un car carrier offre environ 54 000 m2 de surface utile, ce qui rivalise avec les plus gros data centers terrestres du Japon.
MOL se charge de la conversion des navires, des négociations avec les ports et de la logistique. Hitachi et sa filiale Hitachi Systems gèrent la partie technique : conception du data center, infrastructure informatique, et gestion des clients.
Le refroidissement par l'eau de mer
C'est l'argument principal du projet. Les serveurs dédiés à l'IA chauffent beaucoup, et les refroidir coûte cher. En plaçant les serveurs sur un bateau, on utilise l'eau de mer comme système de refroidissement, une ressource gratuite et disponible partout. Ca permet aussi de raccourcir les délais de construction par rapport à un data center classique, et de déplacer l'infrastructure si besoin.
D'autres acteurs travaillent sur des concepts proches. La société chinoise HiCloud a développé un data center offshore connecté à un parc éolien au large de Shanghai. Et Aikido Technologies prévoit d'installer des serveurs dans les structures sous-marines de ses plateformes éoliennes.
Le calendrier
Les deux entreprises vont mener des études de faisabilité sur la demande, les spécifications techniques et les procédures d'exploitation. Le premier data center flottant opérationnel est visé pour 2027. Les marchés ciblés sont le Japon, la Malaisie et les États-Unis, trois pays où la demande en capacité de calcul pour l'IA explose.
On en dit quoi ?
C'est quand même un drôle de concept : des vieux navires reconvertis en fermes de serveurs qui flottent dans un port. Mais la logique tient la route. Le foncier manque, l'IA consomme toujours plus de puissance de calcul, et l'eau de mer est un refroidisseur gratuit. Si le premier déploiement fonctionne, on imagine bien que d'autres suivront. Maintenant, est-ce qu'on est sûr que c'est une bonne idée de réchauffer la mer avec des serveurs IA flottants ?