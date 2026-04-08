Hitachi et MOL veulent transformer de vieux bateaux en data centers flottants

On en dit quoi ?



C'est quand même un drôle de concept : des vieux navires reconvertis en fermes de serveurs qui flottent dans un port. Mais la logique tient la route. Le foncier manque, l'IA consomme toujours plus de puissance de calcul, et l'eau de mer est un refroidisseur gratuit. Si le premier déploiement fonctionne, on imagine bien que d'autres suivront. Maintenant, est-ce qu'on est sûr que c'est une bonne idée de réchauffer la mer avec des serveurs IA flottants ?