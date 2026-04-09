Astropad Workbench : une nouvelle app pour piloter (à distance) des agents IA sur Mac

Une app taillée pour les usages IA

Un contrôle à distance pensé pour la mobilité

Une mise en place simplifiée et sécurisée

Qu’en penser ?



Avec Workbench, Astropad ne se contente plus de viser les créatifs : la société s’inscrit clairement dans la vague des outils liés à l’IA. L’application répond à un besoin émergent, celui de superviser des agents autonomes sans être physiquement devant sa machine.



Mais est-ce que cet usage va réellement se démocratiser. Pour l’instant, il concerne surtout une niche d’utilisateurs avancés. Mais avec la montée en puissance des assistants et des workflows automatisés, ce type d’outil pourrait rapidement devenir plus courant. Astropad prend en tout cas une longueur d’avance sur un terrain encore peu exploré, mais potentiellement stratégique.

Avec Astropad Workbench, la société Astropad s’attaque à un nouveau terrain :. Concrètement, l’application permet de prendre la main sur un Mac — de préférence un Mac mini utilisé comme serveur personnel — afin deIl faut dire que cet usage se démocratise avec l’essor d’, parfois sur plusieurs heures. Et, l’idée est simple : il s'agit de ne plus être bloqué devant son ordinateur pour suivre l’exécution d’un modèle ou d’un script. Workbench permet ainsi de garder un œil sur ses projets depuis un iPhone ou un iPad, où que l’on soit.Elle propose un affichage unifié du Mac, avec un streaming haute fidélité et une latence réduite, ce qui la rend utilisable même sur des tâches exigeantes.Les utilisateurs peuvent consulter les logs, vérifier les résultats produits par leurs agents IA, relancer une tâche en échec ou encore reprendre une session interrompue. Il est également possible de naviguer entre plusieurs machines connectées à un même compte.Workbench prend en charge, du clavier et de la souris aux gestes tactiles, enl. Un système de dictée vocale est aussi intégré, permettant d’interagir rapidement avec son environnement.Astropad met en avantElle entend ainsi démocratiser ce type d’usage, encore souvent réservé à des profils techniques.Côté sécurité, l’application repose suret assure ne pas enregistrer les sessions ou les flux vidéo. Un point important pour les utilisateurs manipulant des données sensibles ou des projets en cours.Pour un usage plus intensif, Astropad propose un abonnement à 10 dollars par mois ou 50 dollars par an. Une tarification relativement accessible au regard des usages visés, notamment pour les développeurs, créateurs ou utilisateurs avancés d’IA.