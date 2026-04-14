Une IA à la tête de Meta : Mark Zuckerberg s'est cloné !

Un clone généré par IA

Un outil interne… pour commencer

Une stratégie face à OpenAI et Google

Qu’en penser ?



Avec ce projet, Meta teste une idée radicale : démultiplier la présence d’un dirigeant grâce à l’IA. Sur le papier, un clone numérique pourrait fluidifier la communication interne et accélérer la prise de décision. Mais il pose aussi une question plus profonde : où s’arrête l’humain, et où commence sa représentation ?



Si l’expérience fonctionne, elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de dirigeants augmentés — voire partiellement délégués à des intelligences artificielles. La vraie inconnue concerne désormais l’acceptation : celle des employés, mais aussi du public, face à un dirigeant dont la parole pourrait ne plus être entièrement humaine.

Le projet repose sur la création d’un. L’objectif est de reproduire aussi fidèlement que possible l’apparence, la voix, mais aussi la manière de penser et de s’exprimer de Mark Zuckerberg.Ce clone aurait été. Serait attendue une IA capable de répondre aux employés, de donner des orientations, voire de simuler des échanges avec le CEO. Selon les informations disponibles,À court terme,Elle pourrait servir de relais pour répondre aux questions des équipes, offrir du feedback ou accompagner certaines prises de décision. Au delà, cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large de Meta autour de l’intelligence artificielle, et qui pourrait redéfinir la place du dirigeant dans l’entreprise.Meta chercherait ainsi à nourrir ses propres technologies, autrement dit à les utiliser en interne avant de les déployer à plus grande échelle. Une approche classique dans la Silicon Valley, mais— jusqu’à simuler le dirigeant lui-même.Ce projet s’inscrit dans un contexte dedans l’IA. Face à OpenAI et Google, Meta multiplie les investissements pour développer ce qu’elle décrit comme une. En interne, les employés sont déjà encouragés à utiliser des agents IA et des outils automatisés pour gagner en productivité. Le clone de Zuckerberg pourrait devenir une vitrine de ces capacités.Ce projet marque une évolution. Meta travaillait initialement sur. Mais selon les sources, le développement d’un clone complet de Zuckerberg est désormais prioritaire. Un changement de cap qui illustre l’ambition de Meta : aller au-delà de simples assistants pour créer de véritables avatars décisionnels.Mais il convient de relativiser : ce n’est pas la première fois que Meta expérimente avec des personnages générés par IA.Début 2026, la plateforme a dû restreindre certaines fonctionnalités de son AI Studio après la création de personnages inappropriés par les utilisateurs. Ces précédents rappellent que la maîtrise de ces technologies reste fragile, surtout lorsqu’il s’agit de reproduire des humains de manière crédible.