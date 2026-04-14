Une IA à la tête de Meta : Mark Zuckerberg s'est cloné !
Par Laurence - Publié le
Meta prépare un clone IA de Mark Zuckerberg : le futur patron pourrait-il être virtuel ? Selon plusieurs sources, le Financial Times avance une curieuse hypothèse selon laquelle Meta travaillerait actuellement sur un projet ambitieux : un clone numérique de son CEO, capable d’interagir en temps réel avec les employés.
Le projet repose sur la création d’un personnage 3D photoréaliste, animé et alimenté par des modèles d’IA avancés. L’objectif est de reproduire aussi fidèlement que possible l’apparence, la voix, mais aussi la manière de penser et de s’exprimer de Mark Zuckerberg.
Ce clone aurait été entraîné sur ses déclarations publiques, ses prises de position stratégiques et ses interventions internes. Serait attendue une IA capable de répondre aux employés, de donner des orientations, voire de simuler des échanges avec le CEO. Selon les informations disponibles, Mark Zuckerberg serait directement impliqué dans l’entraînement et les tests de cette version numérique.
À court terme, cette IA ne vise pas le grand public mais un usage interne. Elle pourrait servir de relais pour répondre aux questions des équipes, offrir du feedback ou accompagner certaines prises de décision. Au delà, cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large de Meta autour de l’intelligence artificielle, et qui pourrait redéfinir la place du dirigeant dans l’entreprise.
Meta chercherait ainsi à nourrir ses propres technologies, autrement dit à les utiliser en interne avant de les déployer à plus grande échelle. Une approche classique dans la Silicon Valley, mais rarement poussée aussi loin — jusqu’à simuler le dirigeant lui-même.
Ce projet s’inscrit dans un contexte de concurrence accrue dans l’IA. Face à OpenAI et Google, Meta multiplie les investissements pour développer ce qu’elle décrit comme une superintelligence personnelle. En interne, les employés sont déjà encouragés à utiliser des agents IA et des outils automatisés pour gagner en productivité. Le clone de Zuckerberg pourrait devenir une vitrine de ces capacités.
Ce projet marque une évolution. Meta travaillait initialement sur un agent CEO destiné à assister les dirigeants. Mais selon les sources, le développement d’un clone complet de Zuckerberg est désormais prioritaire. Un changement de cap qui illustre l’ambition de Meta : aller au-delà de simples assistants pour créer de véritables avatars décisionnels.
Mais il convient de relativiser : ce n’est pas la première fois que Meta expérimente avec des personnages générés par IA. Mais ces initiatives ont parfois dérapé. Début 2026, la plateforme a dû restreindre certaines fonctionnalités de son AI Studio après la création de personnages inappropriés par les utilisateurs. Ces précédents rappellent que la maîtrise de ces technologies reste fragile, surtout lorsqu’il s’agit de reproduire des humains de manière crédible.
Avec ce projet, Meta teste une idée radicale : démultiplier la présence d’un dirigeant grâce à l’IA. Sur le papier, un clone numérique pourrait fluidifier la communication interne et accélérer la prise de décision. Mais il pose aussi une question plus profonde : où s’arrête l’humain, et où commence sa représentation ?
Si l’expérience fonctionne, elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de dirigeants augmentés — voire partiellement délégués à des intelligences artificielles. La vraie inconnue concerne désormais l’acceptation : celle des employés, mais aussi du public, face à un dirigeant dont la parole pourrait ne plus être entièrement humaine.
Un clone généré par IA
Le projet repose sur la création d’un personnage 3D photoréaliste, animé et alimenté par des modèles d’IA avancés. L’objectif est de reproduire aussi fidèlement que possible l’apparence, la voix, mais aussi la manière de penser et de s’exprimer de Mark Zuckerberg.
Ce clone aurait été entraîné sur ses déclarations publiques, ses prises de position stratégiques et ses interventions internes. Serait attendue une IA capable de répondre aux employés, de donner des orientations, voire de simuler des échanges avec le CEO. Selon les informations disponibles, Mark Zuckerberg serait directement impliqué dans l’entraînement et les tests de cette version numérique.
Un outil interne… pour commencer
À court terme, cette IA ne vise pas le grand public mais un usage interne. Elle pourrait servir de relais pour répondre aux questions des équipes, offrir du feedback ou accompagner certaines prises de décision. Au delà, cette initiative s’inscrit dans la stratégie plus large de Meta autour de l’intelligence artificielle, et qui pourrait redéfinir la place du dirigeant dans l’entreprise.
Meta chercherait ainsi à nourrir ses propres technologies, autrement dit à les utiliser en interne avant de les déployer à plus grande échelle. Une approche classique dans la Silicon Valley, mais rarement poussée aussi loin — jusqu’à simuler le dirigeant lui-même.
Une stratégie face à OpenAI et Google
Ce projet s’inscrit dans un contexte de concurrence accrue dans l’IA. Face à OpenAI et Google, Meta multiplie les investissements pour développer ce qu’elle décrit comme une superintelligence personnelle. En interne, les employés sont déjà encouragés à utiliser des agents IA et des outils automatisés pour gagner en productivité. Le clone de Zuckerberg pourrait devenir une vitrine de ces capacités.
Ce projet marque une évolution. Meta travaillait initialement sur un agent CEO destiné à assister les dirigeants. Mais selon les sources, le développement d’un clone complet de Zuckerberg est désormais prioritaire. Un changement de cap qui illustre l’ambition de Meta : aller au-delà de simples assistants pour créer de véritables avatars décisionnels.
Mais il convient de relativiser : ce n’est pas la première fois que Meta expérimente avec des personnages générés par IA. Mais ces initiatives ont parfois dérapé. Début 2026, la plateforme a dû restreindre certaines fonctionnalités de son AI Studio après la création de personnages inappropriés par les utilisateurs. Ces précédents rappellent que la maîtrise de ces technologies reste fragile, surtout lorsqu’il s’agit de reproduire des humains de manière crédible.
Qu’en penser ?
Avec ce projet, Meta teste une idée radicale : démultiplier la présence d’un dirigeant grâce à l’IA. Sur le papier, un clone numérique pourrait fluidifier la communication interne et accélérer la prise de décision. Mais il pose aussi une question plus profonde : où s’arrête l’humain, et où commence sa représentation ?
Si l’expérience fonctionne, elle pourrait ouvrir la voie à une nouvelle génération de dirigeants augmentés — voire partiellement délégués à des intelligences artificielles. La vraie inconnue concerne désormais l’acceptation : celle des employés, mais aussi du public, face à un dirigeant dont la parole pourrait ne plus être entièrement humaine.