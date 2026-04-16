Un robot pourchasse des sangliers en Pologne : depuis quand est-ce normal ?
Par Laurence - Publié le
La scène a tout d’un film de science-fiction, sauf qu’elle est bien réelle. À Varsovie, une vidéo devenue virale depuis montre un robot humanoïde poursuivant un groupe de sangliers en pleine rue. La séquence est aussi improbable que révélatrice de l’irruption de la robotique dans l’espace public.
Tournée le 12 avril, la vidéo montre un robot humanoïde, haut d’environ 1,30 mètre, trottinant derrière plusieurs sangliers visiblement désorientés. Les animaux fuient, tandis que la machine avance d’un pas régulier, sans hésitation.
Petit instant d'hésitation : s'agit-il d'un énième contenu généré par l'IA ? Non... Tout est vrai : le robot en question est un modèle développé par Unitree Robotics, déjà connue pour ses robots quadrupèdes et humanoïdes accessibles (en vente sur AliExpress).
Mais ici, il ne s’agit pas d’un simple test technique. Le robot semble bel et bien avoir été mobilisé pour éloigner des animaux devenus trop présents dans certains quartiers de la capitale polonaise.
Derrière cette machine se cache une personnalité bien identifiée : Edward Warchocki. Car cette machine est loin d’être anonyme. Conçue par deux développeurs polonais, elle s’est progressivement imposée comme un véritable robot-influenceur.
Présent sur les réseaux sociaux, Edward interagit avec les passants, participe à des événements publics et apparaît même dans des émissions télévisées. Avec des centaines de milliers d’abonnés, il incarne une nouvelle forme de présence numérique… désormais transposée dans le monde réel.
L’épisode des sangliers illustre une tendance plus large :
l'invasion des sangliers dans certains agglomérations, même importantes l’utilisation croissante de robots dans des contextes urbains réels. Si la scène prête à sourire, elle pose aussi des questions concrètes.
Peut-on confier à des machines des tâches de gestion de l’espace public ? Jusqu’où ces robots peuvent-ils interagir avec des humains ou des animaux ? En Europe, cela peut paraitre décalé mais dans d'autres contrées —comme en Chine— tout cela est déjà entré dans les mœurs.
Dans ce cas précis, il s’agit autant d’une démonstration technologique que d’une opération de communication. Mais elle montre aussi que ces machines sont désormais capables d’évoluer dans des environnements complexes, imprévisibles et ouverts.
La robotique humanoïde quitte progressivement les laboratoires pour s’inviter dans la vie quotidienne. Entre spectacle, marketing et usages réels, les frontières deviennent de plus en plus floues. Voir un robot pourchasser des sangliers dans une capitale européenne aurait semblé absurde il y a encore quelques années. Aujourd’hui, c’est une vidéo virale… et peut-être un aperçu de ce que pourraient devenir certaines interactions entre machines et environnement urbain.
Un robot face à la faune urbaine
Tournée le 12 avril, la vidéo montre un robot humanoïde, haut d’environ 1,30 mètre, trottinant derrière plusieurs sangliers visiblement désorientés. Les animaux fuient, tandis que la machine avance d’un pas régulier, sans hésitation.
Petit instant d'hésitation : s'agit-il d'un énième contenu généré par l'IA ? Non... Tout est vrai : le robot en question est un modèle développé par Unitree Robotics, déjà connue pour ses robots quadrupèdes et humanoïdes accessibles (en vente sur AliExpress).
Mais ici, il ne s’agit pas d’un simple test technique. Le robot semble bel et bien avoir été mobilisé pour éloigner des animaux devenus trop présents dans certains quartiers de la capitale polonaise.
Edward, un robot influenceur
Derrière cette machine se cache une personnalité bien identifiée : Edward Warchocki. Car cette machine est loin d’être anonyme. Conçue par deux développeurs polonais, elle s’est progressivement imposée comme un véritable robot-influenceur.
Présent sur les réseaux sociaux, Edward interagit avec les passants, participe à des événements publics et apparaît même dans des émissions télévisées. Avec des centaines de milliers d’abonnés, il incarne une nouvelle forme de présence numérique… désormais transposée dans le monde réel.
Entre démonstration technologique et expérimentation urbaine
L’épisode des sangliers illustre une tendance plus large :
Peut-on confier à des machines des tâches de gestion de l’espace public ? Jusqu’où ces robots peuvent-ils interagir avec des humains ou des animaux ? En Europe, cela peut paraitre décalé mais dans d'autres contrées —comme en Chine— tout cela est déjà entré dans les mœurs.
Dans ce cas précis, il s’agit autant d’une démonstration technologique que d’une opération de communication. Mais elle montre aussi que ces machines sont désormais capables d’évoluer dans des environnements complexes, imprévisibles et ouverts.
Qu'en penser ?
La robotique humanoïde quitte progressivement les laboratoires pour s’inviter dans la vie quotidienne. Entre spectacle, marketing et usages réels, les frontières deviennent de plus en plus floues. Voir un robot pourchasser des sangliers dans une capitale européenne aurait semblé absurde il y a encore quelques années. Aujourd’hui, c’est une vidéo virale… et peut-être un aperçu de ce que pourraient devenir certaines interactions entre machines et environnement urbain.