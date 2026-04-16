Un robot pourchasse des sangliers en Pologne : depuis quand est-ce normal ?

Qu'en penser ?



La robotique humanoïde quitte progressivement les laboratoires pour s’inviter dans la vie quotidienne. Entre spectacle, marketing et usages réels, les frontières deviennent de plus en plus floues. Voir un robot pourchasser des sangliers dans une capitale européenne aurait semblé absurde il y a encore quelques années. Aujourd’hui, c’est une vidéo virale… et peut-être un aperçu de ce que pourraient devenir certaines interactions entre machines et environnement urbain.