Perplexity lance son assistant IA qui contrôle vraiment votre Mac
Par Laurence - Publié le
Après avoir teasé son concept en mars et lancé son navigateur Comet, Perplexity déploie désormais son assistant Personal Computer sur Mac. Voilà donc une évolution majeure qui transforme l’IA en véritable agent capable d’agir directement sur les fichiers, les apps et même en arrière-plan.
Avec Personal Computer, Perplexity franchit un cap. Il ne s'agit plus seulement de générer du texte ou de répondre à des questions, mais de permettre à l’IA d’interagir directement avec l’ordinateur.
Concrètement, l’assistant s’intègre au Mac pour accéder aux fichiers locaux, lire ou modifier des documents, et naviguer entre les applications. Il peut ainsi orchestrer des tâches complexes sans passer par des manipulations manuelles. À n'en point douter, cette approche s’inspire clairement des nouveaux agents IA capables d’agir à la place de l’utilisateur, à l’image des initiatives autour d’OpenClaw.
L’une des spécificités de cette version Mac réside dans son intégration avec les applications natives. L’assistant peut interagir avec des services comme iMessage, Apple Mail ou encore le calendrier.
Il devient alors possible de lancer des actions transversales : rechercher une information dans un mail, créer un événement, ou organiser des fichiers, le tout depuis une seule interface.
Perplexity insiste également sur la notion de secure orchestration, avec un accès contrôlé aux données locales. L’IA fonctionne directement sur la machine, ce qui limite l’exposition des données sensibles.
Autre point clé : la capacité à fonctionner en permanence. Installé sur un Mac, notamment un Mac mini, Personal Computer peut tourner en continu en arrière-plan.
L’utilisateur peut même lancer une tâche depuis son iPhone, qui sera exécutée sur son Mac à distance, avec validation via authentification à deux facteurs. Ce fonctionnement rapproche l’outil d’un véritable assistant personnel autonome, capable de gérer des processus sans intervention constante.
Pour l’instant, cette nouvelle option reste limitée. L’accès est réservé aux utilisateurs inscrits sur liste d’attente et aux abonnés à l’offre Max, facturée 200 dollars par mois. Les utilisateurs de l’offre Pro, plus abordable, doivent se contenter d’une version web plus limitée, baptisée Perplexity Computer.
Avec Personal Computer, Perplexity s’inscrit dans la nouvelle génération d’IA dites
Une IA qui ne se contente plus de répondre
Avec Personal Computer, Perplexity franchit un cap. Il ne s'agit plus seulement de générer du texte ou de répondre à des questions, mais de permettre à l’IA d’interagir directement avec l’ordinateur.
Concrètement, l’assistant s’intègre au Mac pour accéder aux fichiers locaux, lire ou modifier des documents, et naviguer entre les applications. Il peut ainsi orchestrer des tâches complexes sans passer par des manipulations manuelles. À n'en point douter, cette approche s’inspire clairement des nouveaux agents IA capables d’agir à la place de l’utilisateur, à l’image des initiatives autour d’OpenClaw.
Une intégration poussée dans l’écosystème Apple
L’une des spécificités de cette version Mac réside dans son intégration avec les applications natives. L’assistant peut interagir avec des services comme iMessage, Apple Mail ou encore le calendrier.
Il devient alors possible de lancer des actions transversales : rechercher une information dans un mail, créer un événement, ou organiser des fichiers, le tout depuis une seule interface.
Perplexity insiste également sur la notion de secure orchestration, avec un accès contrôlé aux données locales. L’IA fonctionne directement sur la machine, ce qui limite l’exposition des données sensibles.
Un assistant qui fonctionne même en continu
Autre point clé : la capacité à fonctionner en permanence. Installé sur un Mac, notamment un Mac mini, Personal Computer peut tourner en continu en arrière-plan.
L’utilisateur peut même lancer une tâche depuis son iPhone, qui sera exécutée sur son Mac à distance, avec validation via authentification à deux facteurs. Ce fonctionnement rapproche l’outil d’un véritable assistant personnel autonome, capable de gérer des processus sans intervention constante.
Pour l’instant, cette nouvelle option reste limitée. L’accès est réservé aux utilisateurs inscrits sur liste d’attente et aux abonnés à l’offre Max, facturée 200 dollars par mois. Les utilisateurs de l’offre Pro, plus abordable, doivent se contenter d’une version web plus limitée, baptisée Perplexity Computer.
Qu'en penser ?
Avec Personal Computer, Perplexity s’inscrit dans la nouvelle génération d’IA dites
agentiques, capables d’agir directement sur les machines plutôt que de simplement assister. Cette évolution ouvre des perspectives inédites en matière de productivité, mais pose aussi des questions sur le contrôle, la sécurité et la dépendance à ces systèmes. Une chose est sûre : l’ordinateur personnel pourrait bien devenir, à terme, un environnement piloté en grande partie par l’IA.