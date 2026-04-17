Perplexity lance son assistant IA qui contrôle vraiment votre Mac

Qu'en penser ?



Avec Personal Computer, Perplexity s’inscrit dans la nouvelle génération d’IA dites agentiques , capables d’agir directement sur les machines plutôt que de simplement assister. Cette évolution ouvre des perspectives inédites en matière de productivité, mais pose aussi des questions sur le contrôle, la sécurité et la dépendance à ces systèmes. Une chose est sûre : l’ordinateur personnel pourrait bien devenir, à terme, un environnement piloté en grande partie par l’IA.