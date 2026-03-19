Perplexity lance Comet sur l'iPhone : le navigateur IA qui veut détrôner Safari et Google
Par Laurence - Publié le
Après macOS, Perplexity poursuit son offensive dans les navigateurs intelligents. La startup vient de lancer Comet sur iPhone, sa version mobile d’un navigateur entièrement centré sur l’intelligence artificielle.
Déjà disponible sur Mac, Windows et Android, Comet arrive désormais sur iPhone avec la promesse de transformer la navigation web en une expérience assistée par l’IA. Perplexity décrit son outil comme un
Contrairement à un navigateur classique, Comet ne se limite pas à afficher des pages. Il agit comme un véritable assistant capable de résumer des contenus, de répondre à des questions, d'automatiser certaines tâches ou d'organiser les recherches.
Au cœur de Comet, on retrouve le moteur de Perplexity, déjà connu pour ses réponses synthétiques et contextualisées. La forme entend en effet
s'attaquer à Google remplacer la recherche classique par une interaction directe avec l’IA.
Depuis le navigateur, l’utilisateur peut poser des questions complexes, analyser des pages web en temps réel, faire du shopping ou planifier des tâches, ou encore centraliser ses recherches sans multiplier les onglets. Comet promet également de s’adapter aux habitudes de l’utilisateur, afin d’optimiser la gestion des onglets et du flux d’information.
Initialement attendu le 11 mars, le lancement a finalement été décalé d’une semaine. L’application est désormais disponible sur l’App Store. A noter, qu'il n'y pas encore de version iPad —la compatibilité se limitant uniquement à l'iPhone pour le moment
Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large de Perplexity, qui cherche à s’imposer face aux géants du secteur en repensant l’accès à l’information. En effet, ce navigateur n’est pas un projet isolé. La société a récemment présenté Personal Computer, un agent IA capable de fonctionner localement sur Mac.
Avec Comet, Perplexity avance sur un autre front , celui du navigateur comme interface principale de l’IA. Une approche qui rappelle les ambitions de Google, Microsoft ou encore Apple avec Safari et Apple Intelligence. De cette manière, la firme tente de redéfinir la navigation web en la plaçant sous le contrôle de l’intelligence artificielle. Plus qu’un simple navigateur, l’application se positionne comme un assistant capable d’anticiper les besoins et de simplifier l’accès à l’information. La question est de savoir si cette approche parviendra à convaincre face aux navigateurs traditionnels… mais une chose est sûre : la bataille du web passe désormais par l’IA.
Un navigateur pensé comme un assistant personnel
Déjà disponible sur Mac, Windows et Android, Comet arrive désormais sur iPhone avec la promesse de transformer la navigation web en une expérience assistée par l’IA. Perplexity décrit son outil comme un
partenaire de réflexion, capable de comprendre le contexte et d’aider l’utilisateur à aller plus vite.
Contrairement à un navigateur classique, Comet ne se limite pas à afficher des pages. Il agit comme un véritable assistant capable de résumer des contenus, de répondre à des questions, d'automatiser certaines tâches ou d'organiser les recherches.
Une navigation centrée sur la recherche intelligente
Au cœur de Comet, on retrouve le moteur de Perplexity, déjà connu pour ses réponses synthétiques et contextualisées. La forme entend en effet
Depuis le navigateur, l’utilisateur peut poser des questions complexes, analyser des pages web en temps réel, faire du shopping ou planifier des tâches, ou encore centraliser ses recherches sans multiplier les onglets. Comet promet également de s’adapter aux habitudes de l’utilisateur, afin d’optimiser la gestion des onglets et du flux d’information.
Un lancement discret… mais stratégique
Initialement attendu le 11 mars, le lancement a finalement été décalé d’une semaine. L’application est désormais disponible sur l’App Store. A noter, qu'il n'y pas encore de version iPad —la compatibilité se limitant uniquement à l'iPhone pour le moment
Ce lancement s’inscrit dans une stratégie plus large de Perplexity, qui cherche à s’imposer face aux géants du secteur en repensant l’accès à l’information. En effet, ce navigateur n’est pas un projet isolé. La société a récemment présenté Personal Computer, un agent IA capable de fonctionner localement sur Mac.
Qu'en penser ?
Avec Comet, Perplexity avance sur un autre front , celui du navigateur comme interface principale de l’IA. Une approche qui rappelle les ambitions de Google, Microsoft ou encore Apple avec Safari et Apple Intelligence. De cette manière, la firme tente de redéfinir la navigation web en la plaçant sous le contrôle de l’intelligence artificielle. Plus qu’un simple navigateur, l’application se positionne comme un assistant capable d’anticiper les besoins et de simplifier l’accès à l’information. La question est de savoir si cette approche parviendra à convaincre face aux navigateurs traditionnels… mais une chose est sûre : la bataille du web passe désormais par l’IA.