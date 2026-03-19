Perplexity lance Comet sur l'iPhone : le navigateur IA qui veut détrôner Safari et Google

Un navigateur pensé comme un assistant personnel

partenaire de réflexion

Une navigation centrée sur la recherche intelligente

s'attaquer à Google

Un lancement discret… mais stratégique

Comet - AI Browser & Assistant Perplexity Ai, Inc. Télécharger

Qu'en penser ?



Avec Comet, Perplexity avance sur un autre front , celui du navigateur comme interface principale de l’IA. Une approche qui rappelle les ambitions de Google, Microsoft ou encore Apple avec Safari et Apple Intelligence. De cette manière, la firme tente de redéfinir la navigation web en la plaçant sous le contrôle de l’intelligence artificielle. Plus qu’un simple navigateur, l’application se positionne comme un assistant capable d’anticiper les besoins et de simplifier l’accès à l’information. La question est de savoir si cette approche parviendra à convaincre face aux navigateurs traditionnels… mais une chose est sûre : la bataille du web passe désormais par l’IA.

Déjà disponible sur Mac, Windows et Android,Perplexity décrit son outil comme un, capable de comprendre le contexte et d’aider l’utilisateur à aller plus vite.Contrairement à un navigateur classique, Comet ne se limite pas à afficher des pages. Il agit comme uncapable de résumer des contenus, de répondre à des questions, d'automatiser certaines tâches ou d'organiser les recherches.Au cœur de Comet,. La forme entend en effetremplacer la recherche classique par une interaction directe avec l’IA.Depuis le navigateur, l’utilisateur peut poser des, analyser des pages web en temps réel, faire du shopping ou planifier des tâches, ou encore centraliser ses recherches sans multiplier les onglets. Comet promet également de s’adapter aux habitudes de l’utilisateur, afin d’optimiser la gestion des onglets et du flux d’information.A noter, qu'il n'y pas encore de version iPad —la compatibilité se limitant uniquement à l'iPhone pour le momentCe lancement s’inscrit dans une stratégie plus large de Perplexity, qui cherche à s’imposer face aux géants du secteur en repensant l’accès à l’information. En effet, ce navigateur n’est pas un projet isolé. La société a récemment présenté Personal Computer, un agent IA capable de fonctionner localement sur Mac.