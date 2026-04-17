Après ChatGPT, Perplexity débarque sur CarPlay

Une deuxième IA compatible CarPlay

Une expérience encore réservée aux abonnés

Une ouverture progressive aux assistants IA

Qu’en penser ?



Avec l’arrivée progressive des assistants IA dans CarPlay, Apple esquisse une nouvelle évolution de son interface embarquée. Encore limitées et parfois payantes, ces applications ouvrent la voie à un usage plus intelligent et contextuel de la voiture. À terme, elles pourraient transformer CarPlay en véritable assistant de conduite… à condition de trouver le bon équilibre entre utilité et sécurité.

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Jusqu’à récemment, CarPlay restait limité à des applications bien définies, principalement liées à la navigation, à la musique ou aux messages.: les applications conversationnelles vocales., et il est désormais suivi par Perplexity.Comme son concurrent, Perplexity repose entièrement sur une interaction vocale, adaptée à un usage en voiture.Contrairement à ChatGPT, l’usage de Perplexity sur CarPlay est un tout petit. La majorité des fonctionnalités vocales nécessite un abonnement Pro, facturé environ 20 dollars par mois.Sans cet abonnement, l’application devient rapidement limitée, affichant des messages indiquant que le quota vocal est atteint. Dans les faits, l’intérêt de Perplexity sur CarPlay reste donc, pour l’instant, réservé aux utilisateurs payants.L’arrivée de Perplexity montre toutefois que l’écosystème CarPlay commence à évoluer. D’autres acteurs comme Anthropic avec Claude, Google avec Gemini, ou encore Grok ne sont pas encore présents. Toutefois, Cupertino avance prudemment, en limitant ces apps à un cadre vocal, afin deCes assistants s’inscrivent dans la catégorie. Mais l’objectif reste le même : permettre des interactions naturelles sans détourner l’attention du conducteur. Une contrainte forte qui explique pourquoi l’interface repose presque exclusivement sur la voix.