Après ChatGPT, Perplexity débarque sur CarPlay
Par Laurence - Publié le
Avec iOS 26.4, Apple amorce une évolution discrète mais stratégique de CarPlay : l’arrivée des assistants IA. Après ChatGPT, c’est désormais Perplexity qui s’invite à bord.
Jusqu’à récemment, CarPlay restait limité à des applications bien définies, principalement liées à la navigation, à la musique ou aux messages. Avec iOS 26.4, Apple ouvre une nouvelle catégorie : les applications conversationnelles vocales.
ChatGPT a été le premier à en profiter, et il est désormais suivi par Perplexity.Comme son concurrent, Perplexity repose entièrement sur une interaction vocale, adaptée à un usage en voiture.
Contrairement à ChatGPT, l’usage de Perplexity sur CarPlay est un tout petit plus restrictif. La majorité des fonctionnalités vocales nécessite un abonnement Pro, facturé environ 20 dollars par mois.
Sans cet abonnement, l’application devient rapidement limitée, affichant des messages indiquant que le quota vocal est atteint. Dans les faits, l’intérêt de Perplexity sur CarPlay reste donc, pour l’instant, réservé aux utilisateurs payants.
L’arrivée de Perplexity montre toutefois que l’écosystème CarPlay commence à évoluer. D’autres acteurs comme Anthropic avec Claude, Google avec Gemini, ou encore Grok ne sont pas encore présents. Toutefois, Cupertino avance prudemment, en limitant ces apps à un cadre vocal, afin de garantir la sécurité au volant.
Ces assistants s’inscrivent dans la catégorie des applications conversationnelles, qui ne sont pas nécessairement des chatbots IA. Mais l’objectif reste le même : permettre des interactions naturelles sans détourner l’attention du conducteur. Une contrainte forte qui explique pourquoi l’interface repose presque exclusivement sur la voix.
Avec l’arrivée progressive des assistants IA dans CarPlay, Apple esquisse une nouvelle évolution de son interface embarquée. Encore limitées et parfois payantes, ces applications ouvrent la voie à un usage plus intelligent et contextuel de la voiture. À terme, elles pourraient transformer CarPlay en véritable assistant de conduite… à condition de trouver le bon équilibre entre utilité et sécurité.
Une deuxième IA compatible CarPlay
Jusqu’à récemment, CarPlay restait limité à des applications bien définies, principalement liées à la navigation, à la musique ou aux messages. Avec iOS 26.4, Apple ouvre une nouvelle catégorie : les applications conversationnelles vocales.
ChatGPT a été le premier à en profiter, et il est désormais suivi par Perplexity.Comme son concurrent, Perplexity repose entièrement sur une interaction vocale, adaptée à un usage en voiture.
Une expérience encore réservée aux abonnés
Contrairement à ChatGPT, l’usage de Perplexity sur CarPlay est un tout petit plus restrictif. La majorité des fonctionnalités vocales nécessite un abonnement Pro, facturé environ 20 dollars par mois.
Sans cet abonnement, l’application devient rapidement limitée, affichant des messages indiquant que le quota vocal est atteint. Dans les faits, l’intérêt de Perplexity sur CarPlay reste donc, pour l’instant, réservé aux utilisateurs payants.
Une ouverture progressive aux assistants IA
L’arrivée de Perplexity montre toutefois que l’écosystème CarPlay commence à évoluer. D’autres acteurs comme Anthropic avec Claude, Google avec Gemini, ou encore Grok ne sont pas encore présents. Toutefois, Cupertino avance prudemment, en limitant ces apps à un cadre vocal, afin de garantir la sécurité au volant.
Ces assistants s’inscrivent dans la catégorie des applications conversationnelles, qui ne sont pas nécessairement des chatbots IA. Mais l’objectif reste le même : permettre des interactions naturelles sans détourner l’attention du conducteur. Une contrainte forte qui explique pourquoi l’interface repose presque exclusivement sur la voix.
Qu’en penser ?
Avec l’arrivée progressive des assistants IA dans CarPlay, Apple esquisse une nouvelle évolution de son interface embarquée. Encore limitées et parfois payantes, ces applications ouvrent la voie à un usage plus intelligent et contextuel de la voiture. À terme, elles pourraient transformer CarPlay en véritable assistant de conduite… à condition de trouver le bon équilibre entre utilité et sécurité.
Toutes les nouveautés CarPlay avec iOS 26.4