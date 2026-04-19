Incroyable : ce robot explose le record du monde du semi-marathon
Par Laurence - Publié le
La Chine continue de démontrer ses ambitions dans la robotique. À Pékin, un robot humanoïde a signé une performance inédite sur semi-marathon, surpassant les références humaines et confirmant l’accélération du secteur.
La démonstration est spectaculaire. À l’occasion d’un semi-marathon organisé ce weekend dans une zone technologique de Pékin, un robot humanoïde — baptisé Lightning (le bien nommé...) — a réalisé une course record. Il a en effet parcouru les 21,1 km en 50 minutes et 26 secondes.
Un temps qui ne se contente pas d’impressionner dans le monde de la robotique : il dépasse tout simplement le record humain, jusqu’ici détenu par le coureur ougandais Jacob Kiplimo en 57 minutes et 20 secondes.
La performance marque surtout un bond technologique. Lors de l’édition précédente, en 2025, un autre robot humanoïde avait bouclé la distance en un peu plus de... 2h40. En douze mois, les progrès sont donc considérables, notamment sur la gestion de l’équilibre, de la vitesse et de l’endurance. Cette année, une centaine de robots ont pris le départ aux côtés de 12 000 coureurs humains, preuve que l’événement s’installe comme un véritable laboratoire grandeur nature.
Contrairement à certains concurrents pilotés à distance, Lightning évoluait de manière autonome. Un point clé, puisque les robots télécommandés ont été pénalisés dans le classement.
Derrière cette performance, on retrouve Honor, un acteur désormais connu du grand public, qui mise sur la robotique avancée en complément de ses activités dans les smartphones. Au-delà du simple chrono, ce type de course permet de tester en conditions réelles les briques essentielles : batteries, moteurs, articulations, mais aussi intelligence logicielle pour gérer virages, pentes et stabilité.
L’événement s’inscrit clairement dans une stratégie plus large : afficher la montée en puissance de l’écosystème robotique chinois. Les organisateurs mettent désormais moins l’accent sur la faisabilité et davantage sur la performance et la maturité industrielle. Les progrès observés sur la posture et la fluidité des mouvements illustrent cette évolution rapide.
La démonstration est impressionnante. En l’espace d’un an, les robots humanoïdes sont passés du statut de prototype hésitant à celui de machines capables de rivaliser avec les meilleurs athlètes sur une distance exigeante.
Au-delà de la performance pure, c’est surtout le rythme des progrès qui interpelle. La robotique humanoïde gagne en crédibilité et sort progressivement du cadre expérimental. De quoi renforcer l’idée que ces technologies pourraient rapidement s’imposer dans des usages bien plus concrets que les simples démonstrations.
Un robot plus rapide que les meilleurs coureurs humains
La démonstration est spectaculaire. À l’occasion d’un semi-marathon organisé ce weekend dans une zone technologique de Pékin, un robot humanoïde — baptisé Lightning (le bien nommé...) — a réalisé une course record. Il a en effet parcouru les 21,1 km en 50 minutes et 26 secondes.
Un temps qui ne se contente pas d’impressionner dans le monde de la robotique : il dépasse tout simplement le record humain, jusqu’ici détenu par le coureur ougandais Jacob Kiplimo en 57 minutes et 20 secondes.
Une progression fulgurante en un an
La performance marque surtout un bond technologique. Lors de l’édition précédente, en 2025, un autre robot humanoïde avait bouclé la distance en un peu plus de... 2h40. En douze mois, les progrès sont donc considérables, notamment sur la gestion de l’équilibre, de la vitesse et de l’endurance. Cette année, une centaine de robots ont pris le départ aux côtés de 12 000 coureurs humains, preuve que l’événement s’installe comme un véritable laboratoire grandeur nature.
Contrairement à certains concurrents pilotés à distance, Lightning évoluait de manière autonome. Un point clé, puisque les robots télécommandés ont été pénalisés dans le classement.
Une vitrine technologique assumée
Derrière cette performance, on retrouve Honor, un acteur désormais connu du grand public, qui mise sur la robotique avancée en complément de ses activités dans les smartphones. Au-delà du simple chrono, ce type de course permet de tester en conditions réelles les briques essentielles : batteries, moteurs, articulations, mais aussi intelligence logicielle pour gérer virages, pentes et stabilité.
L’événement s’inscrit clairement dans une stratégie plus large : afficher la montée en puissance de l’écosystème robotique chinois. Les organisateurs mettent désormais moins l’accent sur la faisabilité et davantage sur la performance et la maturité industrielle. Les progrès observés sur la posture et la fluidité des mouvements illustrent cette évolution rapide.
Qu’en penser ?
La démonstration est impressionnante. En l’espace d’un an, les robots humanoïdes sont passés du statut de prototype hésitant à celui de machines capables de rivaliser avec les meilleurs athlètes sur une distance exigeante.
Au-delà de la performance pure, c’est surtout le rythme des progrès qui interpelle. La robotique humanoïde gagne en crédibilité et sort progressivement du cadre expérimental. De quoi renforcer l’idée que ces technologies pourraient rapidement s’imposer dans des usages bien plus concrets que les simples démonstrations.