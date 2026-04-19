Incroyable : ce robot explose le record du monde du semi-marathon

Un robot plus rapide que les meilleurs coureurs humains

Une progression fulgurante en un an

Une vitrine technologique assumée

Qu’en penser ?



La démonstration est impressionnante. En l’espace d’un an, les robots humanoïdes sont passés du statut de prototype hésitant à celui de machines capables de rivaliser avec les meilleurs athlètes sur une distance exigeante.



Au-delà de la performance pure, c’est surtout le rythme des progrès qui interpelle. La robotique humanoïde gagne en crédibilité et sort progressivement du cadre expérimental. De quoi renforcer l’idée que ces technologies pourraient rapidement s’imposer dans des usages bien plus concrets que les simples démonstrations.

La démonstration est spectaculaire. À l’occasion d’un semi-marathon organisé ce weekend dans une zone technologique de, un— baptisé Lightning (le bien nommé...) — a réalisé une course record. Il a en effet parcouru les 21,1 kmUn temps qui ne se contente pas d’impressionner dans le monde de la robotique : il, jusqu’ici détenu par le coureur ougandaisen 57 minutes et 20 secondes.La performance marque surtout un bond technologique. Lors de l’édition précédente, en 2025, un autre robot humanoïde avait bouclé la distance en. En douze mois, les progrès sont donc considérables, notamment sur la gestion de l’équilibre, de la vitesse et de l’endurance. Cette année, une centaine de robots ont pris le départ aux côtés de 12 000 coureurs humains, preuve que l’événement s’installe comme un véritable laboratoire grandeur nature.Contrairement à certains concurrents pilotés à distance,. Un point clé, puisque les robots télécommandés ont été pénalisés dans le classement.Derrière cette performance,, qui mise sur la robotique avancée en complément de ses activités dans les smartphones. Au-delà du simple chrono, ce type de course permet de: batteries, moteurs, articulations, mais aussi intelligence logicielle pour gérer virages, pentes et stabilité.L’événement s’inscrit clairement dans une stratégie plus large : afficher la montée en puissance de l’écosystème robotique chinois. Les organisateurs mettent désormais moins l’accent sur la faisabilité etLes progrès observés sur la posture et la fluidité des mouvements illustrent cette évolution rapide.