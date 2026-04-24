DeepSeek V4 : la Chine relance la course à l’IA avec un modèle ambitieux et plus accessible

Qu'en penser ?



Le timing n’est pas anodin. Alors que les acteurs américains multiplient les annonces, DeepSeek tente de maintenir l’attention du marché et de confirmer sa montée en puissance. Investisseurs et développeurs scrutent désormais sa capacité à tenir ses promesses techniques, structurer une offre commerciale solide et s’imposer durablement face à la concurrence.



Après une année marquée par une ascension fulgurante, DeepSeek joue gros avec ce V4. Plus qu’une simple mise à jour, ce lancement doit démontrer que la startup peut transformer un succès ponctuel en une véritable plateforme d’IA compétitive. Dans une course mondiale où chaque avancée compte, DeepSeek confirme en tout cas une chose : la Chine entend bien peser, durablement, dans l’avenir de l’intelligence artificielle.