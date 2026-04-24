GPT-5.5 : OpenAI lance une IA taillée pour le travail réel (et de plus en plus chère)
Par Laurence - Publié le
Après une semaine particulièrement chargée en annonces, OpenAI vient de dévoiler GPT-5.5, une évolution majeure de son modèle phare pour ChatGPT et Codex. La promesse est claire : proposer une nouvelle classe d’intelligence pour le travail réel.
Lancé à peine sept semaines après GPT-5.4, ce nouveau modèle marque une accélération notable du rythme d’innovation. OpenAI affirme que GPT-5.5 est son modèle le plus intelligent et le plus intuitif à ce jour (mais elle ne peut pas non plus annoncer le contraire...).
Concrètement, il se distinguerait par une meilleure compréhension des intentions utilisateur, une capacité accrue à gérer des tâches complexes en plusieurs étapes et une autonomie renforcée dans l’exécution du travail. Globalement, il s'agirait de moins solliciter l’utilisateur, et de laisser l’IA prendre en charge davantage d’actions.
GPT-5.5 se veut particulièrement performant sur les cas d’usage avancés : comme l'agentic coding (programmation assistée autonome), l'utilisation d’outils informatiques, le travail de connaissance (analyse, synthèse, rédaction) ou les premières étapes de recherche scientifique. OpenAI souligne que ces améliorations ne se font pas au détriment des performances : le modèle reste rapide et plus efficace en tokens, malgré sa montée en puissance.
GPT-5.5 introduit deux déclinaisons distinctes : Thinking qui est conçu pour résoudre plus rapidement des questions complexes, avec des réponses plus claires et structurées, et Pro qui est destiné aux tâches les plus exigeantes, avec une meilleure précision et une latence optimisée.
Selon les premiers retours, la version Pro représente un véritable saut qualitatif pour les usages professionnels. Cette montée en gamme s’accompagne logiquement d’une hausse tarifaire. L’utilisation via API coûte environ deux fois plus cher que GPT-5.4 : Input avec 5 $ / million de tokens et Output avec 30 $ / million de tokens.
Mais OpenAI met en avant une meilleure efficacité globale : GPT-5.5 nécessiterait moins de tokens pour produire de meilleurs résultats, ce qui pourrait compenser en partie cette augmentation.
OpenAI insiste également sur les aspects sécurité. GPT-5.5 intègre des tests avancés en cybersécurité et biologie, des évaluations internes et externes (red teaming) et des retours issus de près de 200 partenaires en accès anticipé. Là encore, il ne s'agit d'ouvrir des failles mais bien de limiter les usages malveillants tout en conservant une large accessibilité.
GPT-5.5 est disponible dès maintenant dans ChatGPT pour les abonnés Plus, Pro, Business et Enterprise. La version Pro est réservée aux offres les plus avancées. Côté Codex, le modèle bénéficie d’un contexte étendu jusqu’à 400 000 tokens, avec un mode rapide capable de générer du texte 1,5 fois plus vite.
La semaine a été chargée pour OpenAI avec une série d’annonces importantes (refonte de Codex sur Mac avec contrôle de l’ordinateur et amélioration majeure de la génération d’images avec ChatGPT Images 2). Avec GPT-5.5, OpenAI ne se contente plus d’améliorer un chatbot, mais entend accélérer clairement sa transition vers une IA capable d’agir, de planifier et d’exécuter des tâches complexes de bout en bout.
En gagnant en autonomie sans sacrifier la rapidité ni l’efficacité, ce nouveau modèle s’impose comme un outil de plus en plus central pour le travail quotidien. Une évolution qui confirme une tendance de fond : l’IA ne se limite plus à assister, elle commence à produire — et à transformer en profondeur la manière de travailler.
Un modèle plus autonome et plus efficace
Lancé à peine sept semaines après GPT-5.4, ce nouveau modèle marque une accélération notable du rythme d’innovation. OpenAI affirme que GPT-5.5 est son modèle le plus intelligent et le plus intuitif à ce jour (mais elle ne peut pas non plus annoncer le contraire...).
Concrètement, il se distinguerait par une meilleure compréhension des intentions utilisateur, une capacité accrue à gérer des tâches complexes en plusieurs étapes et une autonomie renforcée dans l’exécution du travail. Globalement, il s'agirait de moins solliciter l’utilisateur, et de laisser l’IA prendre en charge davantage d’actions.
GPT-5.5 se veut particulièrement performant sur les cas d’usage avancés : comme l'agentic coding (programmation assistée autonome), l'utilisation d’outils informatiques, le travail de connaissance (analyse, synthèse, rédaction) ou les premières étapes de recherche scientifique. OpenAI souligne que ces améliorations ne se font pas au détriment des performances : le modèle reste rapide et plus efficace en tokens, malgré sa montée en puissance.
Thinking et Pro
GPT-5.5 introduit deux déclinaisons distinctes : Thinking qui est conçu pour résoudre plus rapidement des questions complexes, avec des réponses plus claires et structurées, et Pro qui est destiné aux tâches les plus exigeantes, avec une meilleure précision et une latence optimisée.
Selon les premiers retours, la version Pro représente un véritable saut qualitatif pour les usages professionnels. Cette montée en gamme s’accompagne logiquement d’une hausse tarifaire. L’utilisation via API coûte environ deux fois plus cher que GPT-5.4 : Input avec 5 $ / million de tokens et Output avec 30 $ / million de tokens.
Mais OpenAI met en avant une meilleure efficacité globale : GPT-5.5 nécessiterait moins de tokens pour produire de meilleurs résultats, ce qui pourrait compenser en partie cette augmentation.
Sécurité renforcée et partenaires testeurs
OpenAI insiste également sur les aspects sécurité. GPT-5.5 intègre des tests avancés en cybersécurité et biologie, des évaluations internes et externes (red teaming) et des retours issus de près de 200 partenaires en accès anticipé. Là encore, il ne s'agit d'ouvrir des failles mais bien de limiter les usages malveillants tout en conservant une large accessibilité.
Déploiement progressif
GPT-5.5 est disponible dès maintenant dans ChatGPT pour les abonnés Plus, Pro, Business et Enterprise. La version Pro est réservée aux offres les plus avancées. Côté Codex, le modèle bénéficie d’un contexte étendu jusqu’à 400 000 tokens, avec un mode rapide capable de générer du texte 1,5 fois plus vite.
Qu'en penser ?
La semaine a été chargée pour OpenAI avec une série d’annonces importantes (refonte de Codex sur Mac avec contrôle de l’ordinateur et amélioration majeure de la génération d’images avec ChatGPT Images 2). Avec GPT-5.5, OpenAI ne se contente plus d’améliorer un chatbot, mais entend accélérer clairement sa transition vers une IA capable d’agir, de planifier et d’exécuter des tâches complexes de bout en bout.
En gagnant en autonomie sans sacrifier la rapidité ni l’efficacité, ce nouveau modèle s’impose comme un outil de plus en plus central pour le travail quotidien. Une évolution qui confirme une tendance de fond : l’IA ne se limite plus à assister, elle commence à produire — et à transformer en profondeur la manière de travailler.