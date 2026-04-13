Comment Claude (Anthropic) a réussi à voler la vedette à ChatGPT
Par Laurence - Publié le
Changement d’ambiance dans l’univers de l’IA. Lors de la conférence HumanX à San Francisco, ce n’est pas ChatGPT qui dominait les discussions, mais bien Claude. Un basculement symbolique, qui en dit long sur l’évolution actuelle du marché, notamment côté entreprises.
Sur le terrain, le constat est clair : développeurs, CTO et décideurs évoquent désormais Claude comme une alternative crédible, voire privilégiée, face à OpenAI. Une tendance qui se confirme depuis plusieurs mois, mais qui s’est matérialisée de manière frappante lors de HumanX.
Contrairement à l’engouement initial autour de ChatGPT, largement porté par le grand public, Claude semble séduire un profil plus stratégique : celui des entreprises qui passent de l’expérimentation à la production.
En effet, le succès d’Anthropic repose sur une approche différente. Là où OpenAI a capté l’attention avec des démonstrations impressionnantes, Anthropic s’est concentré sur des critères clés pour les entreprises : fiabilité, cohérence des réponses et sécurité.
Le concept de
Cette séquence met en lumière une phase de repositionnement délicate pour OpenAI, qui semble passer d’une logique d’expérimentation à une stratégie plus recentrée — mais au prix d’une certaine confusion. L’abandon de projets périphériques comme Sora ou certaines déclinaisons grand public de ChatGPT, voire le rachat de podcast, traduit une volonté de se concentrer sur les usages professionnels, notamment le code et l’entreprise, des segments plus rentables.
Mais en parallèle, les signaux envoyés restent brouillés : critiques autour de Sam Altman, procès en cours, controverses politiques et introduction de la publicité fragilisent l’image de la société. À mesure que la concurrence se structure, notamment du côté d’Anthropic, la question n’est plus seulement technologique, mais aussi stratégique : OpenAI doit désormais convaincre qu’elle sait où elle va — et avec quel modèle.
Autre point fort souvent cité lors de la conférence : les capacités de Claude en programmation. De nombreux développeurs mettent en avant sa compréhension du contexte et la qualité du code généré. Dans un secteur où l’adoption passe souvent par les équipes techniques, cet avantage pourrait peser lourd. Par le passé, les outils préférés des développeurs finissent souvent par s’imposer à plus grande échelle.
Malgré ce regain d’intérêt pour Claude, OpenAI conserve des atouts majeurs : notoriété, écosystème, partenaires et puissance financière. Mais le contexte est plus incertain. Entre repositionnement stratégique et concurrence accrue, le leadership d’OpenAI n’est plus aussi incontesté qu’il l’était encore il y a quelques mois.
Ce que révèle HumanX, c’est surtout un changement de perspective. Les débats ne portent plus uniquement sur les performances théoriques ou les annonces spectaculaires, mais sur la capacité des modèles à répondre à des besoins concrets. Les entreprises veulent des outils fiables, intégrables et maîtrisables. Et sur ce terrain, Claude semble aujourd’hui gagner des points.
Le succès de Claude à HumanX illustre la rapidité avec laquelle l’équilibre peut évoluer dans l’IA. L’attention se déplace désormais vers des solutions capables de fonctionner en conditions réelles, au-delà des démonstrations. OpenAI reste un acteur dominant, mais l’avance se réduit, et le marché montre qu’il est prêt à adopter des alternatives dès lors qu’elles répondent mieux aux attentes des professionnels.
Claude s’impose dans les conversations
Sur le terrain, le constat est clair : développeurs, CTO et décideurs évoquent désormais Claude comme une alternative crédible, voire privilégiée, face à OpenAI. Une tendance qui se confirme depuis plusieurs mois, mais qui s’est matérialisée de manière frappante lors de HumanX.
Contrairement à l’engouement initial autour de ChatGPT, largement porté par le grand public, Claude semble séduire un profil plus stratégique : celui des entreprises qui passent de l’expérimentation à la production.
En effet, le succès d’Anthropic repose sur une approche différente. Là où OpenAI a capté l’attention avec des démonstrations impressionnantes, Anthropic s’est concentré sur des critères clés pour les entreprises : fiabilité, cohérence des réponses et sécurité.
Le concept de
constitutional AIau cœur de Claude, vise justement à encadrer les réponses du modèle pour limiter les dérives. Un argument qui résonne particulièrement auprès des entreprises, soucieuses de maîtriser les risques liés à l’IA.
OpenAI toujours en tête… mais sous pression
Cette séquence met en lumière une phase de repositionnement délicate pour OpenAI, qui semble passer d’une logique d’expérimentation à une stratégie plus recentrée — mais au prix d’une certaine confusion. L’abandon de projets périphériques comme Sora ou certaines déclinaisons grand public de ChatGPT, voire le rachat de podcast, traduit une volonté de se concentrer sur les usages professionnels, notamment le code et l’entreprise, des segments plus rentables.
Mais en parallèle, les signaux envoyés restent brouillés : critiques autour de Sam Altman, procès en cours, controverses politiques et introduction de la publicité fragilisent l’image de la société. À mesure que la concurrence se structure, notamment du côté d’Anthropic, la question n’est plus seulement technologique, mais aussi stratégique : OpenAI doit désormais convaincre qu’elle sait où elle va — et avec quel modèle.
Autre point fort souvent cité lors de la conférence : les capacités de Claude en programmation. De nombreux développeurs mettent en avant sa compréhension du contexte et la qualité du code généré. Dans un secteur où l’adoption passe souvent par les équipes techniques, cet avantage pourrait peser lourd. Par le passé, les outils préférés des développeurs finissent souvent par s’imposer à plus grande échelle.
Malgré ce regain d’intérêt pour Claude, OpenAI conserve des atouts majeurs : notoriété, écosystème, partenaires et puissance financière. Mais le contexte est plus incertain. Entre repositionnement stratégique et concurrence accrue, le leadership d’OpenAI n’est plus aussi incontesté qu’il l’était encore il y a quelques mois.
Qu’en penser ?
Ce que révèle HumanX, c’est surtout un changement de perspective. Les débats ne portent plus uniquement sur les performances théoriques ou les annonces spectaculaires, mais sur la capacité des modèles à répondre à des besoins concrets. Les entreprises veulent des outils fiables, intégrables et maîtrisables. Et sur ce terrain, Claude semble aujourd’hui gagner des points.
Le succès de Claude à HumanX illustre la rapidité avec laquelle l’équilibre peut évoluer dans l’IA. L’attention se déplace désormais vers des solutions capables de fonctionner en conditions réelles, au-delà des démonstrations. OpenAI reste un acteur dominant, mais l’avance se réduit, et le marché montre qu’il est prêt à adopter des alternatives dès lors qu’elles répondent mieux aux attentes des professionnels.