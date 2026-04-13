Comment Claude (Anthropic) a réussi à voler la vedette à ChatGPT

Qu’en penser ?



Ce que révèle HumanX, c’est surtout un changement de perspective. Les débats ne portent plus uniquement sur les performances théoriques ou les annonces spectaculaires, mais sur la capacité des modèles à répondre à des besoins concrets. Les entreprises veulent des outils fiables, intégrables et maîtrisables. Et sur ce terrain, Claude semble aujourd’hui gagner des points.



Le succès de Claude à HumanX illustre la rapidité avec laquelle l’équilibre peut évoluer dans l’IA. L’attention se déplace désormais vers des solutions capables de fonctionner en conditions réelles, au-delà des démonstrations. OpenAI reste un acteur dominant, mais l’avance se réduit, et le marché montre qu’il est prêt à adopter des alternatives dès lors qu’elles répondent mieux aux attentes des professionnels.