Elon Musk veut évincer Sam Altman d'OpenAI (et reprendre le contrôle de ChatGPT ?)
Par Laurence - Publié le
Le conflit entre Elon Musk et Sam Altman franchit un nouveau cap. Selon plusieurs informations judiciaires relayées notamment par CNBC, le patron de Tesla réclame désormais la destitution pure et simple d’Altman, ainsi que celle du président Greg Brockman, dans le cadre de sa procédure contre OpenAI. Une offensive spectaculaire qui pourrait rebattre les cartes au sommet de l’une des entreprises les plus influentes de l’IA.
Ce nouveau développement marque une escalade significative dans le bras de fer engagé depuis plusieurs mois. Elon Musk (qui rappelons le est le cofondateur historique d’OpenAI en 2015), accuse la société d’avoir trahi sa mission initiale. À l’origine, OpenAI devait fonctionner comme une organisation à but non lucratif, dédiée à une intelligence artificielle bénéfique et accessible.
Mais selon lui, la transformation progressive vers un modèle à but lucratif — notamment via un partenariat stratégique avec Microsoft — aurait profondément dénaturé cette vision. Le milliardaire ne se contente plus de dénoncer cette évolution : il cherche désormais à reprendre la main en s’attaquant directement à la gouvernance.
D'après les derniers développements judiciaires, Elon Musk a déposé un amendement réclamant environ 134 milliards de dollars à Microsoft et à OpenAI. Cette somme colossale reflète l’ampleur du bras de fer engagé entre les deux camps.
Le milliardaire assure toutefois ne pas chercher à s’enrichir personnellement. Par la voix de ses avocats, il indique vouloir reverser l’intégralité des éventuels dommages à la branche caritative d’OpenAI, dans une logique de retour aux principes fondateurs du projet.
L’initiative intervient à un moment particulièrement sensible. OpenAI est aujourd’hui au cœur de la révolution de l’IA générative, portée par le succès massif de ChatGPT, qui revendique plus de 200 millions d’utilisateurs hebdomadaires.
Dans le même temps, la concurrence s’intensifie avec des acteurs comme Google, Anthropic ou encore xAI. Une éviction simultanée de Sam Altman et Greg Brockman créerait un vide stratégique au sommet, au moment même où la bataille pour l’IA générale s’accélère.
Derrière ce bras de fer juridique se joue bien plus qu’un simple désaccord entre dirigeants. L’affaire pose des questions fondamentales sur la gouvernance des entreprises développant des technologies aussi sensibles.
Mais, alors qui doit contrôler ces organisations ? Les fondateurs historiques, les investisseurs, ou les dirigeants en place ? Et surtout, comment arbitrer entre mission initiale et réalités économiques ?
L’ironie de la situation n’échappe à personne : Elon Musk, qui a quitté OpenAI en 2018 avant de lancer son propre concurrent, se positionne aujourd’hui comme défenseur de l’IA éthique, tout en développant ses propres modèles.
Sur le plan juridique, la bataille s’annonce complexe. Les experts estiment qu'Elon Musk devra démontrer un véritable préjudice lié à l’évolution d’OpenAI, ce qui reste difficile dans le cadre d’une structure privée soutenue par ses employés et investisseurs.
Mais au-delà du verdict, ce procès pourrait avoir un impact durable. Il pourrait notamment lever le voile sur les coulisses d’OpenAI : gouvernance, stratégie, relations avec Microsoft. Bref autant de sujets jusqu’ici largement opaques.
Une chose est certaine : cette affaire dépasse largement le cadre d’un conflit entre milliardaires. Elle pourrait redéfinir les règles du jeu dans l’industrie de l’IA, en déterminant qui, demain, aura réellement le pouvoir de façonner ces technologies décisives.
Une guerre ouverte pour le contrôle d’OpenAI
Ce nouveau développement marque une escalade significative dans le bras de fer engagé depuis plusieurs mois. Elon Musk (qui rappelons le est le cofondateur historique d’OpenAI en 2015), accuse la société d’avoir trahi sa mission initiale. À l’origine, OpenAI devait fonctionner comme une organisation à but non lucratif, dédiée à une intelligence artificielle bénéfique et accessible.
Mais selon lui, la transformation progressive vers un modèle à but lucratif — notamment via un partenariat stratégique avec Microsoft — aurait profondément dénaturé cette vision. Le milliardaire ne se contente plus de dénoncer cette évolution : il cherche désormais à reprendre la main en s’attaquant directement à la gouvernance.
D'après les derniers développements judiciaires, Elon Musk a déposé un amendement réclamant environ 134 milliards de dollars à Microsoft et à OpenAI. Cette somme colossale reflète l’ampleur du bras de fer engagé entre les deux camps.
Le milliardaire assure toutefois ne pas chercher à s’enrichir personnellement. Par la voix de ses avocats, il indique vouloir reverser l’intégralité des éventuels dommages à la branche caritative d’OpenAI, dans une logique de retour aux principes fondateurs du projet.
Un timing explosif pour l’écosystème IA
L’initiative intervient à un moment particulièrement sensible. OpenAI est aujourd’hui au cœur de la révolution de l’IA générative, portée par le succès massif de ChatGPT, qui revendique plus de 200 millions d’utilisateurs hebdomadaires.
Dans le même temps, la concurrence s’intensifie avec des acteurs comme Google, Anthropic ou encore xAI. Une éviction simultanée de Sam Altman et Greg Brockman créerait un vide stratégique au sommet, au moment même où la bataille pour l’IA générale s’accélère.
Un conflit aux multiples enjeux
Derrière ce bras de fer juridique se joue bien plus qu’un simple désaccord entre dirigeants. L’affaire pose des questions fondamentales sur la gouvernance des entreprises développant des technologies aussi sensibles.
Mais, alors qui doit contrôler ces organisations ? Les fondateurs historiques, les investisseurs, ou les dirigeants en place ? Et surtout, comment arbitrer entre mission initiale et réalités économiques ?
L’ironie de la situation n’échappe à personne : Elon Musk, qui a quitté OpenAI en 2018 avant de lancer son propre concurrent, se positionne aujourd’hui comme défenseur de l’IA éthique, tout en développant ses propres modèles.
Qu'en penser ?
Sur le plan juridique, la bataille s’annonce complexe. Les experts estiment qu'Elon Musk devra démontrer un véritable préjudice lié à l’évolution d’OpenAI, ce qui reste difficile dans le cadre d’une structure privée soutenue par ses employés et investisseurs.
Mais au-delà du verdict, ce procès pourrait avoir un impact durable. Il pourrait notamment lever le voile sur les coulisses d’OpenAI : gouvernance, stratégie, relations avec Microsoft. Bref autant de sujets jusqu’ici largement opaques.
Une chose est certaine : cette affaire dépasse largement le cadre d’un conflit entre milliardaires. Elle pourrait redéfinir les règles du jeu dans l’industrie de l’IA, en déterminant qui, demain, aura réellement le pouvoir de façonner ces technologies décisives.