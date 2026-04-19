OpenAI lance GPT-Rosalind, une IA spécialisée dans la recherche médicale
Par Vincent Lautier - Publié le
OpenAI a présenté GPT-Rosalind, son premier modèle d'IA conçu pour la biologie et la recherche pharmaceutique. Nommé en hommage à Rosalind Franklin, qui a contribué à découvrir la structure de l'ADN, ce modèle bat GPT-5.4 sur certains tests scientifiques. Il n'est pas accessible au public : seuls quelques labos comme Amgen, Moderna ou Thermo Fisher peuvent l'utiliser pour l'instant.
GPT-Rosalind n'est pas un chatbot généraliste de plus. OpenAI l'a entrainé sur les 50 processus biologiques les plus courants en recherche, avec un accès intégré aux grandes bases de données scientifiques publiques (PubMed pour la littérature, UniProt pour les protéines, AlphaFold pour les structures 3D). Le modèle est optimisé pour raisonner sur des molécules, des protéines, des gènes et des voies biologiques liées aux maladies.
L'accès est limité à ce qu'OpenAI appelle un programme "Trusted Access", réservé aux clients Enterprise américains qui travaillent dans les sciences du vivant. Les premiers partenaires annoncés sont Amgen, Moderna, l'Allen Institute et Thermo Fisher Scientific.
Sur les benchmarks de référence (BixBench et LABBench2), GPT-Rosalind arrive devant GPT-5.4 sur certaines tâches de raisonnement biologique. Avec Dyno Therapeutics, le modèle a battu 95% des experts humains pour prédire la fonction de séquences ARN. C'est la première fois qu'un modèle spécialisé d'OpenAI dépasse le modèle généraliste de la maison sur un domaine précis, ce qui pourrait annoncer d'autres modèles verticaux dans les mois qui viennent.
OpenAI a aussi mis en ligne un plugin "Life Sciences" gratuit pour Codex, qui connecte les chercheurs à plus de 50 sources de données et outils scientifiques. Le plugin est disponible sur GitHub.
GPT-Rosalind positionne OpenAI sur un terrain occupé depuis des années par Google DeepMind avec AlphaFold, le modèle qui a résolu le problème du repliement des protéines en 2020. La différence, c'est que Rosalind ne se limite pas aux protéines : il couvre la génomique, la chimie et la médecine translationnelle. OpenAI attaque le marché de la recherche pharmaceutique, un secteur où les géants comme Pfizer ou Roche investissent des milliards dans l'IA, et où un modèle capable de réduire le temps de développement d'un médicament de quelques mois peut représenter des économies colossales.
C'est un virage intéressant pour OpenAI, qui sort pour la première fois de la logique "un modèle pour tout faire" avec un produit taillé pour un domaine précis. Les résultats sur les benchmarks sont impressionnants, mais le modèle reste réservé à une poignée de labos américains. Pour le grand public, ça ne change rien à ChatGPT. Pour l'industrie pharmaceutique, ça pourrait accélérer la mise au point de traitements si les résultats en conditions réelles confirment les tests.
Un modèle taillé pour la biologie, pas pour le grand public
GPT-Rosalind n'est pas un chatbot généraliste de plus. OpenAI l'a entrainé sur les 50 processus biologiques les plus courants en recherche, avec un accès intégré aux grandes bases de données scientifiques publiques (PubMed pour la littérature, UniProt pour les protéines, AlphaFold pour les structures 3D). Le modèle est optimisé pour raisonner sur des molécules, des protéines, des gènes et des voies biologiques liées aux maladies.
L'accès est limité à ce qu'OpenAI appelle un programme "Trusted Access", réservé aux clients Enterprise américains qui travaillent dans les sciences du vivant. Les premiers partenaires annoncés sont Amgen, Moderna, l'Allen Institute et Thermo Fisher Scientific.
Des résultats qui dépassent GPT-5.4 et 95% des experts humains
Sur les benchmarks de référence (BixBench et LABBench2), GPT-Rosalind arrive devant GPT-5.4 sur certaines tâches de raisonnement biologique. Avec Dyno Therapeutics, le modèle a battu 95% des experts humains pour prédire la fonction de séquences ARN. C'est la première fois qu'un modèle spécialisé d'OpenAI dépasse le modèle généraliste de la maison sur un domaine précis, ce qui pourrait annoncer d'autres modèles verticaux dans les mois qui viennent.
OpenAI a aussi mis en ligne un plugin "Life Sciences" gratuit pour Codex, qui connecte les chercheurs à plus de 50 sources de données et outils scientifiques. Le plugin est disponible sur GitHub.
Face à Google DeepMind et AlphaFold
GPT-Rosalind positionne OpenAI sur un terrain occupé depuis des années par Google DeepMind avec AlphaFold, le modèle qui a résolu le problème du repliement des protéines en 2020. La différence, c'est que Rosalind ne se limite pas aux protéines : il couvre la génomique, la chimie et la médecine translationnelle. OpenAI attaque le marché de la recherche pharmaceutique, un secteur où les géants comme Pfizer ou Roche investissent des milliards dans l'IA, et où un modèle capable de réduire le temps de développement d'un médicament de quelques mois peut représenter des économies colossales.
On en dit quoi ?
C'est un virage intéressant pour OpenAI, qui sort pour la première fois de la logique "un modèle pour tout faire" avec un produit taillé pour un domaine précis. Les résultats sur les benchmarks sont impressionnants, mais le modèle reste réservé à une poignée de labos américains. Pour le grand public, ça ne change rien à ChatGPT. Pour l'industrie pharmaceutique, ça pourrait accélérer la mise au point de traitements si les résultats en conditions réelles confirment les tests.