YouTube se met à l’IA conversationnelle : Google veut révolutionner la recherche !
Par Laurence - Publié le
Google accélère encore sur l’intelligence artificielle et c’est désormais au tour de YouTube de passer à la moulinette. Le groupe teste actuellement une nouvelle fonction baptisée
Concrètement, Google veut en finir avec les mots-clés à l’ancienne. Avec
Le changement ne se limite pas à l’interface. L’IA ne renvoie plus simplement une liste de vidéos. Elle compose une réponse complète mêlant : vidéos longues, Shorts ou des résumés textuels. L’objectif est clair : répondre directement à la question, plutôt que de laisser l’utilisateur chercher lui-même. Un virage majeur pour une plateforme historiquement basée sur le référencement et les mots-clés.
Pour l’instant, Google avance prudemment. La fonction est réservée aux abonnés YouTube Premium, aux utilisateurs de plus de 18 ans et uniquement aux États-Unis. Un choix loin d’être anodin : Google cible d’abord ses utilisateurs les plus engagés, tout en limitant les risques liés aux réponses générées par l’IA.
Ce lancement s’inscrit dans une tendance de fond. Face à la montée de plateformes comme OpenAI ou Perplexity, Google cherche à transformer tous ses produits en interfaces conversationnelles. Et YouTube est un terrain clé avec plus de 2,7 milliards d’utilisateurs et près de 50 minutes d’usage quotidien en moyenne. Ajouter une couche d’IA permettrait de retenir encore plus longtemps les utilisateurs, tout en améliorant la découverte de contenus.
Ce changement pourrait aussi rebattre les cartes côté créateurs. Aujourd’hui, la visibilité dépend largement du titre de la vidéo, des mots-clés et des tags (et aussi de la notoriété et du nombre d'abonnés). A l'avenir, l’IA pourrait privilégier la pertinence réelle du contenu, les transcriptions ou encore la capacité à répondre à des questions précises.
Et la publicité dans tout ça ? Il demeure une question cruciale : le modèle économique. YouTube a généré plus de 30 milliards de dollars de revenus publicitaires l’an dernier. Or, une interface conversationnelle pourrait modifier en profondeur la manière dont les annonces sont intégrées. Google avance donc sur une ligne de crête : améliorer l’expérience sans casser la machine à cash.
Avec “Ask YouTube”, Google teste bien plus qu’une simple fonctionnalité mais une nouvelle vision de la recherche qui évolue (avec moins de navigation, plus de réponses directes et une interaction plus humaine). Si l’essai est concluant, YouTube pourrait devenir un exemple de cette nouvelle génération d’outils dopés à l’IA.
Ask YouTube, qui transforme tout simplement la recherche en véritable conversation.
Une recherche qui ressemble à un chatbot
Concrètement, Google veut en finir avec les mots-clés à l’ancienne. Avec
Ask YouTube, un bouton dédié apparaît dans la barre de recherche. En cliquant dessus, l’utilisateur est invité à formuler des requêtes, comme s’il parlait à quelqu’un. Par exemple : résumé des règles du volley, vidéos drôles de petits chats ou histoire courte d’Apollo 11. On est clairement dans la logique d’un assistant IA, proche de ce que Google déploie déjà dans son moteur de recherche.
Le changement ne se limite pas à l’interface. L’IA ne renvoie plus simplement une liste de vidéos. Elle compose une réponse complète mêlant : vidéos longues, Shorts ou des résumés textuels. L’objectif est clair : répondre directement à la question, plutôt que de laisser l’utilisateur chercher lui-même. Un virage majeur pour une plateforme historiquement basée sur le référencement et les mots-clés.
Un test très encadré
Pour l’instant, Google avance prudemment. La fonction est réservée aux abonnés YouTube Premium, aux utilisateurs de plus de 18 ans et uniquement aux États-Unis. Un choix loin d’être anodin : Google cible d’abord ses utilisateurs les plus engagés, tout en limitant les risques liés aux réponses générées par l’IA.
Ce lancement s’inscrit dans une tendance de fond. Face à la montée de plateformes comme OpenAI ou Perplexity, Google cherche à transformer tous ses produits en interfaces conversationnelles. Et YouTube est un terrain clé avec plus de 2,7 milliards d’utilisateurs et près de 50 minutes d’usage quotidien en moyenne. Ajouter une couche d’IA permettrait de retenir encore plus longtemps les utilisateurs, tout en améliorant la découverte de contenus.
Un impact potentiel pour les créateurs
Ce changement pourrait aussi rebattre les cartes côté créateurs. Aujourd’hui, la visibilité dépend largement du titre de la vidéo, des mots-clés et des tags (et aussi de la notoriété et du nombre d'abonnés). A l'avenir, l’IA pourrait privilégier la pertinence réelle du contenu, les transcriptions ou encore la capacité à répondre à des questions précises.
Qu'en penser ?
Et la publicité dans tout ça ? Il demeure une question cruciale : le modèle économique. YouTube a généré plus de 30 milliards de dollars de revenus publicitaires l’an dernier. Or, une interface conversationnelle pourrait modifier en profondeur la manière dont les annonces sont intégrées. Google avance donc sur une ligne de crête : améliorer l’expérience sans casser la machine à cash.
Avec “Ask YouTube”, Google teste bien plus qu’une simple fonctionnalité mais une nouvelle vision de la recherche qui évolue (avec moins de navigation, plus de réponses directes et une interaction plus humaine). Si l’essai est concluant, YouTube pourrait devenir un exemple de cette nouvelle génération d’outils dopés à l’IA.