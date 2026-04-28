YouTube se met à l’IA conversationnelle : Google veut révolutionner la recherche !

Ask YouTube

Une recherche qui ressemble à un chatbot

Ask YouTube

Un test très encadré

Un impact potentiel pour les créateurs

Qu'en penser ?



Et la publicité dans tout ça ? Il demeure une question cruciale : le modèle économique. YouTube a généré plus de 30 milliards de dollars de revenus publicitaires l’an dernier. Or, une interface conversationnelle pourrait modifier en profondeur la manière dont les annonces sont intégrées. Google avance donc sur une ligne de crête : améliorer l’expérience sans casser la machine à cash.



Avec “Ask YouTube”, Google teste bien plus qu’une simple fonctionnalité mais une nouvelle vision de la recherche qui évolue (avec moins de navigation, plus de réponses directes et une interaction plus humaine). Si l’essai est concluant, YouTube pourrait devenir un exemple de cette nouvelle génération d’outils dopés à l’IA.

Concrètement, Google veut en finir avec les mots-clés à l’ancienne. Avec. En cliquant dessus, l’utilisateur est invité à formuler des requêtes, comme s’il parlait à quelqu’un. Par exemple : résumé des règles du volley, vidéos drôles de petits chats ou histoire courte d’Apollo 11. On est clairement dans la logique d’un assistant IA, proche de ce que Google déploie déjà dans son moteur de recherche.L’IA ne renvoie plus simplement une liste de vidéos. Elle compose une réponse complète mêlant : vidéos longues, Shorts ou des résumés textuels. L’objectif est clair :. Un virage majeur pour une plateforme historiquement basée sur le référencement et les mots-clés.Pour l’instant, Google avance prudemment. La fonction est. Un choix loin d’être anodin : Google cible d’abord ses utilisateurs les plus engagés, tout en limitant les risques liés aux réponses générées par l’IA.Face à la montée de plateformes comme OpenAI ou Perplexity, Google cherche à transformer tous ses produits en interfaces conversationnelles. Et YouTube est un terrain clé avec. Ajouter une couche d’IA permettrait de retenir encore plus longtemps les utilisateurs, tout en améliorant la découverte de contenus.Aujourd’hui, la visibilité dépend largement du titre de la vidéo, des mots-clés et des tags (et aussi de la notoriété et du nombre d'abonnés). A l'avenir, l’IA pourrait privilégier la pertinence réelle du contenu, les transcriptions ou encore la capacité à répondre à des questions précises.