Google divise par six les besoins en mémoire de ses IA avec TurboQuant : le marché de la RAM en PLS

On en dit quoi ?



Difficile de nier que ça peut avoir un impact sur le marché. Un algorithme qui divise la mémoire par six sans sacrifier la qualité, ça va forcément bousculer les choses. Maintenant, la question c'est surtout ce que ça raconte sur l'avenir du marché de la RAM : si l'optimisation continue à ce rythme, Micron et consorts vont devoir trouver d'autres débouchés.