Google confirme enfin le changement d’adresse Gmail, mais avec des limites importantes

Une annonce officielle… mais très encadrée

Un vrai changement… mais pas pour tout le monde

Des contraintes fortes pour éviter les abus

Une évolution logique… mais encore incomplète

Qu’en penser ?



Google ouvre une porte, mais ne la franchit pas totalement. La possibilité de changer son identifiant progresse, mais le cas le plus attendu — modifier une adresse Gmail existante — reste encore limité.



C’est une évolution importante, mais qui manque encore de clarté et surtout d’un déploiement global. Pour beaucoup, il faudra donc encore patienter… ou continuer à composer avec une adresse héritée du passé.

: il sera bien possible de modifier le nom d’utilisateur de son compte Google, et donc son adresse Gmail associée., alors que cette opération était historiquement impossible pour les adresses en @gmail.com.Mais attention,Contrairement aux premières fuites repérées sur certaines pages d’aide, Google ne propose pas un changement complet d’adresse Gmail pour les comptes existants.En réalité,(par exemple Outlook ou Yahoo), qui peuvent désormais adopter une adresse Gmail sans perdre leurs données.Dans les faits, Google introduit la possibilité de choisir un nouveau nom d’utilisateur pour son compte, ce qui peut se traduire par l’ajout d’une adresse Gmail si ce n’était pas déjà le cas.En revanche,Le changement direct d’une adresse Gmail vers une autre Gmail n’est pas encore généralisé ni clairement documenté comme une fonctionnalité ouverte à tous.Autrement dit, la révolution attendue — pouvoir remplacer définitivement une adresse Gmail existante — reste encore, voireLe nom d’utilisateur ne peut pas être modifié librement à répétition, et certaines restrictions s’appliquent pour éviter les abus, notamment en matière d’usurpation d’identité ou de fraude.De plus, une fois un nom d’utilisateur choisi ou modifié, il n’est. Google insiste sur le caractère structurant de cette donnée, qui reste au cœur de l’identification du compte.Cette mise à jour s’inscrit dans une stratégie plus large de simplification des comptes Google. Avec des milliards d’utilisateurs, la firme cherche à offrir plus de flexibilité sans compromettre la sécurité ni la cohérence de son écosystème.Reste que pour de nombreux utilisateurs, le besoin principal demeure inchangé : corriger une adresse Gmail créée il y a des années, souvent avec un pseudo ou une faute, sans perdre son historique.Sur ce point, Google avance, mais sans encore proposer une solution totalement universelle.