Google veut travailler avec le Pentagone, ses employés disent non !
Par Laurence - Publié le
Google se retrouve une nouvelle fois au cœur d’un débat explosif : l’usage de l’intelligence artificielle dans des opérations militaires. Selon plusieurs informations, la filiale d’Alphabet discuterait actuellement avec le Pentagone pour fournir ses modèles d’IA, y compris dans des contextes classifiés. Mais cela ne passe pas en interne !
Plus de 600 salariés de Google ont signé une lettre ouverte demandant à la direction de renoncer à tout contrat impliquant l’armée américaine dans ce cadre. Parmi eux, on trouve plusieurs cadres de l’entreprise, signe que l’inquiétude dépasse les rangs des ingénieurs.
Pour eux, il est aujourd’hui impossible de garantir que ces technologies ne seront pas utilisées à des fins controversées. Certains évoquent explicitement des risques liés à la surveillance de masse, à des opérations militaires sensibles, voire à des atteintes aux libertés individuelles
Du côté du Pentagone, la stratégie évolue. Le ministère de la Défense cherche à diversifier ses partenaires en matière d’IA, alors que ses relations avec Anthropic se sont récemment tendues.
Après la rupture de certains contrats — contestée en justice —, Washington s’est rapproché d’OpenAI. Mais l’intégration de ces technologies dans des systèmes classifiés prendra du temps. Dans ce contexte, Google apparaît comme une alternative crédible.
Google affirme toutefois vouloir encadrer strictement l’usage de ses technologies. Comme d’autres acteurs du secteur, le groupe refuse officiellement toute utilisation pour la surveillance de masse ou pour des opérations létales. Seulement voilà : du côté du gouvernement américain, l’approche est plus pragmatique : tant que les usages respectent la loi, cela suffit. Et ce désaccord de fond complique les discussions.
Ce n’est pas la première fois que Google fait face à ce type de dilemme. En 2018, une mobilisation interne massive avait déjà poussé l’entreprise à abandonner le projet Maven, un programme militaire utilisant l’IA pour analyser des images de drones. Depuis, le sujet reste particulièrement sensible au sein du groupe.
Cette affaire illustre une évolution plus large. L’intelligence artificielle est devenue un enjeu stratégique majeur, aussi bien économique que militaire. Les géants de la tech se retrouvent ainsi à la croisée de deux mondes : les innovations plutôt civiles et les applications de défense. Avec, en toile de fond, des questions éthiques de plus en plus difficiles à ignorer.
Pour Google, le défi est double puisqu'il s'agit de répondre à la demande croissante des États, sans perdre la confiance de ses employés et de ses utilisateurs. Un tel équilibre est délicat à maintenir, dans un contexte où l’IA devient un outil de puissance globale. Et surtout jusqu’où une entreprise technologique doit-elle aller dans ses collaborations avec les gouvernements ?
Une fronde de plus de 600 employés
Plus de 600 salariés de Google ont signé une lettre ouverte demandant à la direction de renoncer à tout contrat impliquant l’armée américaine dans ce cadre. Parmi eux, on trouve plusieurs cadres de l’entreprise, signe que l’inquiétude dépasse les rangs des ingénieurs.
Pour eux, il est aujourd’hui impossible de garantir que ces technologies ne seront pas utilisées à des fins controversées. Certains évoquent explicitement des risques liés à la surveillance de masse, à des opérations militaires sensibles, voire à des atteintes aux libertés individuelles
La position du Pentagone
Du côté du Pentagone, la stratégie évolue. Le ministère de la Défense cherche à diversifier ses partenaires en matière d’IA, alors que ses relations avec Anthropic se sont récemment tendues.
Après la rupture de certains contrats — contestée en justice —, Washington s’est rapproché d’OpenAI. Mais l’intégration de ces technologies dans des systèmes classifiés prendra du temps. Dans ce contexte, Google apparaît comme une alternative crédible.
Quelles limites ?
Google affirme toutefois vouloir encadrer strictement l’usage de ses technologies. Comme d’autres acteurs du secteur, le groupe refuse officiellement toute utilisation pour la surveillance de masse ou pour des opérations létales. Seulement voilà : du côté du gouvernement américain, l’approche est plus pragmatique : tant que les usages respectent la loi, cela suffit. Et ce désaccord de fond complique les discussions.
Ce n’est pas la première fois que Google fait face à ce type de dilemme. En 2018, une mobilisation interne massive avait déjà poussé l’entreprise à abandonner le projet Maven, un programme militaire utilisant l’IA pour analyser des images de drones. Depuis, le sujet reste particulièrement sensible au sein du groupe.
Qu'en penser ?
Cette affaire illustre une évolution plus large. L’intelligence artificielle est devenue un enjeu stratégique majeur, aussi bien économique que militaire. Les géants de la tech se retrouvent ainsi à la croisée de deux mondes : les innovations plutôt civiles et les applications de défense. Avec, en toile de fond, des questions éthiques de plus en plus difficiles à ignorer.
Pour Google, le défi est double puisqu'il s'agit de répondre à la demande croissante des États, sans perdre la confiance de ses employés et de ses utilisateurs. Un tel équilibre est délicat à maintenir, dans un contexte où l’IA devient un outil de puissance globale. Et surtout jusqu’où une entreprise technologique doit-elle aller dans ses collaborations avec les gouvernements ?