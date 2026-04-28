Google veut travailler avec le Pentagone, ses employés disent non !

Une fronde de plus de 600 employés

La position du Pentagone

Quelles limites ?

Qu'en penser ?



Cette affaire illustre une évolution plus large. L’intelligence artificielle est devenue un enjeu stratégique majeur, aussi bien économique que militaire. Les géants de la tech se retrouvent ainsi à la croisée de deux mondes : les innovations plutôt civiles et les applications de défense. Avec, en toile de fond, des questions éthiques de plus en plus difficiles à ignorer.



Pour Google, le défi est double puisqu'il s'agit de répondre à la demande croissante des États, sans perdre la confiance de ses employés et de ses utilisateurs. Un tel équilibre est délicat à maintenir, dans un contexte où l’IA devient un outil de puissance globale. Et surtout jusqu’où une entreprise technologique doit-elle aller dans ses collaborations avec les gouvernements ?

Plus de 600 salariés de Google ont signédemandant à la direction de renoncer à tout contrat impliquant l’armée américaine dans ce cadre. Parmi eux, on trouve plusieurs cadres de l’entreprise, signe que l’inquiétude dépasse les rangs des ingénieurs.Pour eux, il est aujourd’hui. Certains évoquent explicitement des risques liés à la surveillance de masse, à des opérations militaires sensibles, voire à des atteintes aux libertés individuellesDu côté du Pentagone, la stratégie évolue. Le ministère de la Défense cherche à, alors que ses relations avec Anthropic se sont récemment tendues.Après la rupture de certains contrats — contestée en justice —,. Mais l’intégration de ces technologies dans des systèmes classifiés prendra du temps. Dans ce contexte, Google apparaît comme une alternative crédible.Google affirme toutefois vouloir encadrer strictement l’usage de ses technologies. Comme d’autres acteurs du secteur,Seulement voilà : du côté du gouvernement américain, l’approche est plus: tant que les usages respectent la loi, cela suffit. Et ce désaccord de fond complique les discussions.. En 2018, une mobilisation interne massive avait déjà poussé l’entreprise à abandonner le projet Maven, un programme militaire utilisant l’IA pour analyser des images de drones. Depuis, le sujet reste particulièrement sensible au sein du groupe.