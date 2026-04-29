Claude veut devenir votre assistant dans Photoshop, Blender et Autodesk Fusion

Une IA directement intégrée aux logiciels

Anthropic frappe fort avec une liste de partenaires particulièrement large :



• Adobe : plus de 50 outils compatibles (Photoshop, Premiere, Express…)

• Blender : interaction en langage naturel avec l’API Python

• Ableton : accès à la documentation et assistance musicale

• Autodesk Fusion : création et modification de modèles 3D

• SketchUp : génération de modèles à partir de descriptions

• Splice : recherche de samples audio

• Resolume : contrôle visuel en temps réel

Automatiser… et accélérer la création

Une nouvelle manière de travailler

Qu'en penser ?



Cette évolution confirme une tendance de fond : l’IA ne se positionne plus comme un simple outil, mais comme un véritable partenaire de création. En s’intégrant directement dans les logiciels, Claude réduit la friction entre l’idée et sa mise en œuvre, tout en déchargeant les utilisateurs des tâches les plus techniques.



Avec ces nouveaux connecteurs, Anthropic franchit une étape importante en rapprochant l’intelligence artificielle des usages concrets des professionnels. La création devient plus fluide, plus accessible et potentiellement plus ambitieuse, dans un contexte où les frontières entre créativité et automatisation continuent de s’estomper.

Ces nouveaux connecteurs permettent à Anthropic de. Il est désormais capable d’interagir avec des plateformes tierces pour accéder à des documents, automatiser des tâches ou modifier directement des projets. En clair, l’IA ne se contente plus de répondre à des questions : elle agit dans les outils eux-mêmes.Ces intégrations touchent à la fois. Avec ces connecteurs, Claude peut désormais écrire des scripts pour automatiser des tâches, analyser et corriger des scènes 3D, générer des workflows complexes ou aider à comprendre des logiciels parfois techniques. L’IA devient ainsi un assistant capable de faire gagner du temps sur les tâches répétitives, mais aussi d’accompagner les utilisateurs sur des outils complexes.. Plus besoin de maîtriser toutes les commandes ou les scripts :. Par exemple : créer un modèle 3D, appliquer une modification à plusieurs objets ou organiser un projet, Claude se charge ensuite de traduire cette demande en actions concrètes.Avec cette mise à jour, Anthropic ne se contente plus de rivaliser sur le terrain des chatbots.(et les revenus les plus importants). Et surtout, elle se positionne face aux outils IA d’Adobe, les solutions d’OpenAI et les assistants intégrés aux suites créatives