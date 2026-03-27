Anthropic refuse d'armer son IA : le Pentagone riposte, la justice tranche

On en dit quoi ?



Difficile de ne pas voir dans cette séquence un message adressé à toute l'industrie : si vous refusez de jouer le jeu, on vous met sur la touche. Anthropic a tenu sa ligne sur les garde-fous et ça demande un certain courage quand votre principal client potentiel est le gouvernement américain. On attend de voir ce que donnera l'appel, mais la décision de la juge Lin pose quand même un gros précédent.