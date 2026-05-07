Comment Google veut rendre son IA plus humaine

Google mise sur les communautés

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L’ère du web « humain » revient-elle ?

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Avec ces nouveautés, Google continue de transformer son moteur de recherche en assistant conversationnel géant. Mais derrière les fonctions IA et les résumés intelligents, une autre bataille se joue : celle de la confiance. Et pour Google, Reddit, les forums et les communautés en ligne deviennent désormais un moyen stratégique d’ajouter ce qui manque encore souvent aux IA : de l’expérience vécue (et des souvenirs humains), du contexte, et une forme d’authenticité difficile à générer artificiellement.

La nouveauté la plus intéressante concernebaptisées, ou parfois. Ces encarts permettront à l’IA de Google de s’appuyer sur des discussions Reddit, des forums spécialisés, ou des publications communautaires publiques. Google affichera désormais des: le nom du créateur, son pseudonyme, ou le nom de la communauté, et ce, afin d’identifier clairement les sources utilisées.Cette évolution confirme surtout une tendance assez visible depuis plusieurs moisLes forums et Reddit sont devenus particulièrement précieux pour répertorier les avis utilisateurs, les expériences concrètes, les comparatifs, ou les réponses techniques. C'est aussi un bon moyen pour lutter contre un problème croissant du web moderne :Par ailleurs, Google ajoute également une fonction, pour aller plus loin. Ainsi, lorsqu’un utilisateur explore un sujet complexe, l’IA va proposer automatiquement des pistes de recherche complémentaires ou pertinentes, ou encore des sujets connexes.Il s'agit désormais de transformer Google SearchCela se traduit également par une meilleure visibilité des liens proposés. Face aux critiques des éditeurs de presse et des créateurs de contenus, Google cherche aussi à remettre davantage les sources en avant.Dans un proche avenir,. Ils s'afficheront directement à côté des passages concernés, les médias auxquels l’utilisateur est abonné recevront un badge d'identification, et les aperçus de sites apparaîtront au survol sur desktop. Google explique que. D’un côté, elle pousse massivement vers l'IA (AI Overviews, AI Mode, et recherche conversationnelle). Mais de l’autre, elle doit éviter de tuer le trafic des sites web, fragiliser les médias, ou transformer complètement le web en simple base de données pour IA. En renforçant la visibilité des liens et des communautés, Google tente donc deet la confiance des utilisateurs. Et aussi protéger son coeur de métier.Car ce choix de Google est aussi assez révélateur d’une tendance plus large :à mesure que l’IA génère des contenus de plus en plus artificiels, les plateformes cherchent paradoxalement à remettre en avant les expériences humaines, les discussions authentiques, et les recommandations communautaires.