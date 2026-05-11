Ce robot humanoïde devient officiellement moine bouddhiste (si si...)
Par Laurence - Publié le
L’intelligence artificielle continue d’investir des territoires inattendus. En Corée du Sud, un robot humanoïde baptisé
Du haut de ses 1,20 mètre, Gabi ne passait pourtant pas inaperçu au milieu des moines bouddhistes. Habillé des mêmes robes traditionnelles que les religieux présents, le robot humanoïde a participé à une cérémonie d’initiation appelée
Développé par la société chinoise Unitree Robotics, le robot repose sur la plateforme humanoïde G1, commercialisée à partir d’environ 13 500 dollars. Son nom
Durant la cérémonie, Gabi a prononcé plusieurs engagements inspirés des vœux habituellement récités par les moines humains. Le robot s’est notamment engagé à respecter la vie, agir pacifiquement envers les humains (mais aussi les autres robots), éviter les comportements trompeurs, écouter les humains, et économiser l’énergie.
Même les rituels ont été adaptés. Traditionnellement, certains moines reçoivent une petite brûlure d’encens symbolique sur le bras lors d’un rite de purification. Dans le cas de Gabi, les organisateurs ont remplacé ce geste par un autocollant du festival des lanternes et un collier de perles de prière.
Cette initiative ne doit rien au hasard. Les dirigeants de l’ordre Jogye — le plus important courant bouddhiste de Corée du Sud — affichent depuis plusieurs mois leur volonté d’intégrer l’intelligence artificielle dans la tradition bouddhiste.
Le vénérable Jinwoo, président de l’ordre, expliquait récemment vouloir :
L’idée de robots impliqués dans des pratiques religieuses n’est toutefois pas totalement nouvelle. Ces dernières années, un robot Pepper avait déjà réalisé des rites funéraires bouddhistes au Japon. Des bras robotisés ont participé à certaines cérémonies hindoues en Inde. De même, plusieurs expériences autour de robots religieux existent déjà dans des universités ou laboratoires.
Mais ces usages restent encore extrêmement rares. Des chercheurs européens notaient récemment que si les croyants réagissent souvent de manière plutôt positive à ces robots religieux, certains rejettent l’idée qu’une machine puisse réellement : prier, éprouver une émotion spirituelle, ou entretenir un lien avec le divin.
L’arrivée de robots dans les pratiques religieuses pose finalement une question beaucoup plus profonde, celle de la foi. Peut-on dissocier la croyance des gestes et des rituels en eux-mêmes ? Certes un robot peut parfaitement reproduire des mouvements, dire des prières, des cérémonies, et même certains comportements sociaux.
Cette expérimentation montre surtout à quel point l’intelligence artificielle commence désormais à dépasser le simple cadre technologique pour toucher des domaines profondément humains et symboliques. Après le travail, la création ou la santé, c’est désormais la spiritualité qui s’ouvre progressivement aux machines.
Gabia récemment participé à une cérémonie bouddhiste officielle dans un temple de Séoul. Une scène qui ressemble presque à un film de science-fiction, mais qui illustre surtout la manière dont certaines institutions religieuses commencent à intégrer l’IA et la robotique dans leurs pratiques.
Un robot moine au milieu des cérémonies
Du haut de ses 1,20 mètre, Gabi ne passait pourtant pas inaperçu au milieu des moines bouddhistes. Habillé des mêmes robes traditionnelles que les religieux présents, le robot humanoïde a participé à une cérémonie d’initiation appelée
sugye, durant laquelle les fidèles promettent de suivre les enseignements du Bouddha.
Développé par la société chinoise Unitree Robotics, le robot repose sur la plateforme humanoïde G1, commercialisée à partir d’environ 13 500 dollars. Son nom
Gabifait référence à la compassion et à la miséricorde dans la tradition bouddhiste.
Des vœux adaptés pour un robot
Durant la cérémonie, Gabi a prononcé plusieurs engagements inspirés des vœux habituellement récités par les moines humains. Le robot s’est notamment engagé à respecter la vie, agir pacifiquement envers les humains (mais aussi les autres robots), éviter les comportements trompeurs, écouter les humains, et économiser l’énergie.
Même les rituels ont été adaptés. Traditionnellement, certains moines reçoivent une petite brûlure d’encens symbolique sur le bras lors d’un rite de purification. Dans le cas de Gabi, les organisateurs ont remplacé ce geste par un autocollant du festival des lanternes et un collier de perles de prière.
Le bouddhisme sud-coréen à l’ère de l’IA
Cette initiative ne doit rien au hasard. Les dirigeants de l’ordre Jogye — le plus important courant bouddhiste de Corée du Sud — affichent depuis plusieurs mois leur volonté d’intégrer l’intelligence artificielle dans la tradition bouddhiste.
Le vénérable Jinwoo, président de l’ordre, expliquait récemment vouloir :
conduire sans crainte l’ère de l’IA et orienter ses avancées vers la paix intérieure et l’éveil. Dans un contexte où le bouddhisme perd progressivement des fidèles en Corée du Sud, certains responsables religieux estiment que les nouvelles technologies peuvent aussi devenir un moyen de reconnecter les jeunes générations avec la spiritualité.
L’idée de robots impliqués dans des pratiques religieuses n’est toutefois pas totalement nouvelle. Ces dernières années, un robot Pepper avait déjà réalisé des rites funéraires bouddhistes au Japon. Des bras robotisés ont participé à certaines cérémonies hindoues en Inde. De même, plusieurs expériences autour de robots religieux existent déjà dans des universités ou laboratoires.
Mais ces usages restent encore extrêmement rares. Des chercheurs européens notaient récemment que si les croyants réagissent souvent de manière plutôt positive à ces robots religieux, certains rejettent l’idée qu’une machine puisse réellement : prier, éprouver une émotion spirituelle, ou entretenir un lien avec le divin.
Qu'en penser ?
L’arrivée de robots dans les pratiques religieuses pose finalement une question beaucoup plus profonde, celle de la foi. Peut-on dissocier la croyance des gestes et des rituels en eux-mêmes ? Certes un robot peut parfaitement reproduire des mouvements, dire des prières, des cérémonies, et même certains comportements sociaux.
Cette expérimentation montre surtout à quel point l’intelligence artificielle commence désormais à dépasser le simple cadre technologique pour toucher des domaines profondément humains et symboliques. Après le travail, la création ou la santé, c’est désormais la spiritualité qui s’ouvre progressivement aux machines.