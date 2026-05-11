Ce robot humanoïde devient officiellement moine bouddhiste (si si...)

Gabi

Un robot moine au milieu des cérémonies

sugye

Gabi

Des vœux adaptés pour un robot

Le bouddhisme sud-coréen à l’ère de l’IA

conduire sans crainte l’ère de l’IA et orienter ses avancées vers la paix intérieure et l’éveil

Qu'en penser ?



L’arrivée de robots dans les pratiques religieuses pose finalement une question beaucoup plus profonde, celle de la foi. Peut-on dissocier la croyance des gestes et des rituels en eux-mêmes ? Certes un robot peut parfaitement reproduire des mouvements, dire des prières, des cérémonies, et même certains comportements sociaux.



Cette expérimentation montre surtout à quel point l’intelligence artificielle commence désormais à dépasser le simple cadre technologique pour toucher des domaines profondément humains et symboliques. Après le travail, la création ou la santé, c’est désormais la spiritualité qui s’ouvre progressivement aux machines.

Du haut de ses 1,20 mètre, Gabi ne passait pourtant pas inaperçu au milieu des moines bouddhistes., durant laquelle les fidèles promettent de suivre les enseignements du Bouddha.Développé par la, le robot repose sur la plateforme humanoïde G1, commercialisée à partir d’environ 13 500 dollars. Son nomfait référence à la compassion et à la miséricorde dans la tradition bouddhiste.Durant la cérémonie,. Le robot s’est notamment engagé à respecter la vie, agir pacifiquement envers les humains (mais aussi les autres robots), éviter les comportements trompeurs, écouter les humains, et économiser l’énergie.Même les rituels ont été adaptés. Traditionnellement, certains moines reçoivent une petite brûlure d’encens symbolique sur le bras lors d’un rite de purification. Dans le cas de Gabi, les organisateurs ont remplacé ce geste parCette initiative ne doit rien au hasard. Les dirigeants de l’ordre Jogye — le plus important courant bouddhiste de Corée du Sud — affichent depuis plusieurs moisLe vénérable Jinwoo, président de l’ordre, expliquait récemment vouloir :. Dans un contexte où le bouddhisme perd progressivement des fidèles en Corée du Sud, certains responsables religieux estiment queCes dernières années, un robot Pepper avait déjà réalisé des rites funéraires bouddhistes au Japon. Des bras robotisés ont participé à certaines cérémonies hindoues en Inde. De même, plusieurs expériences autour de robots religieux existent déjà dans des universités ou laboratoires.Mais ces usages restent encore extrêmement rares. Des chercheurs européens notaient récemment que si les croyants réagissent souvent de manière plutôt positive à ces robots religieux, certains rejettent l’idée qu’une machine puisse réellement : prier, éprouver une émotion spirituelle, ou entretenir un lien avec le divin.